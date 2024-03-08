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Рецепт белоснежного торта с кокосовым кремом к 8 марта

8 марта 2024 08:29
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Торт на 8 марта с кокосовой начинкой — рецепт с фото и видео
Торт с кремом. Фото: YouTube @annet_days
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот изысканный десерт сочетает в себе нежный вкус кокоса и воздушную текстуру кекса. Он станет настоящим украшением вашего стола. Готовьтесь порадовать себя и своих близких этим неповторимым тортом.

Рецепт опубликован на YouTube канале Anna Tarnovska.

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Вам понадобится:

  • 200 г белков;
  • 180 г пахты;
  • 150 г сливочного масла;
  • 300 г сахара;
  • 1 ч.л. ванильного экстракта;
  • 0,5 ч.л. миндального экстракта;
  • 0,5 ч.л. соли;
  • 330 г муки;
  • 70 г кукурузного крахмала;
  • 1 ст.л. разрыхлителя;
  • 80 г кокосовой стружки.

Способ приготовления

Пахта, белки и масло должно быть комнатной температуры. Для начала приготовим пахту. В стакан (250 мл) теплого молока влить 1 ст.л. лимонный сок и перемешать.

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Молоко и лимонный сок. Фото: YouTube @annet_days

Белки и 60 г пахты взбить до однородности венчиком (образуется пена).

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Добавление ванили. Фото: YouTube @annet_days

Масло, экстракты, соль и сахар взбить миксером до пышности.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @annet_days

Добавить муку, разрыхлитель и еще раз взбить (образуются крошки). Влить взбитые белки и еще 120 г пахты, хорошо перемешать миксером. Добавить кокосовую стружку и перемешать. Выложить тесто в подготовленную форму 22 см. Выпекать при 180 ºС в течение 1 часа (проверяем на готовность).

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Корж для торта. Фото: YouTube @annet_days

Вынуть из формы остыть, срезать неровный верх и разрезать на три равные части. Каждый корж тщательно пропитать молоком (можно кокосовым, чтобы усилить вкус).

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Корж для торта. Фото: YouTube @annet_days

В качестве крема взбитые сливки 500 г, маскарпоне 250 г и немножко сгущенки, так как коржи сладкие.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @annet_days

Собрать торт и дать стабилизироваться несколько часов или ночь.

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Крем для торта. Фото: YouTube @annet_days

Раньше мы рассказывали о способе приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусном и быстром рецепте пирога.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — наскоро за 30 минут до завтрака на 8 марта.

еда
рецепты
десерт
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выпечка
пирог к чаю
крем для торта

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