Торт на 8 марта с кокосовой начинкой — рецепт с фото и видео

Торт с кремом. Фото: YouTube @annet_days

Этот изысканный десерт сочетает в себе нежный вкус кокоса и воздушную текстуру кекса. Он станет настоящим украшением вашего стола. Готовьтесь порадовать себя и своих близких этим неповторимым тортом.

Рецепт опубликован на YouTube канале Anna Tarnovska.

Читайте также:

Вам понадобится:

200 г белков;

180 г пахты;

150 г сливочного масла;

300 г сахара;

1 ч.л. ванильного экстракта;

0,5 ч.л. миндального экстракта;

0,5 ч.л. соли;

330 г муки;

70 г кукурузного крахмала;

1 ст.л. разрыхлителя;

80 г кокосовой стружки.

Способ приготовления

Пахта, белки и масло должно быть комнатной температуры. Для начала приготовим пахту. В стакан (250 мл) теплого молока влить 1 ст.л. лимонный сок и перемешать.

Молоко и лимонный сок. Фото: YouTube @annet_days

Белки и 60 г пахты взбить до однородности венчиком (образуется пена).

Добавление ванили. Фото: YouTube @annet_days

Масло, экстракты, соль и сахар взбить миксером до пышности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @annet_days

Добавить муку, разрыхлитель и еще раз взбить (образуются крошки). Влить взбитые белки и еще 120 г пахты, хорошо перемешать миксером. Добавить кокосовую стружку и перемешать. Выложить тесто в подготовленную форму 22 см. Выпекать при 180 ºС в течение 1 часа (проверяем на готовность).

Корж для торта. Фото: YouTube @annet_days

Вынуть из формы остыть, срезать неровный верх и разрезать на три равные части. Каждый корж тщательно пропитать молоком (можно кокосовым, чтобы усилить вкус).

Корж для торта. Фото: YouTube @annet_days

В качестве крема взбитые сливки 500 г, маскарпоне 250 г и немножко сгущенки, так как коржи сладкие.

Приготовление торта. Фото: YouTube @annet_days

Собрать торт и дать стабилизироваться несколько часов или ночь.

Крем для торта. Фото: YouTube @annet_days

Раньше мы рассказывали о способе приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусном и быстром рецепте пирога.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — наскоро за 30 минут до завтрака на 8 марта.