Торт на 8 марта с кокосовой начинкой — рецепт с фото и видео

Рецепт белоснежного торта с кокосовым кремом к 8 марта
Этот изысканный десерт сочетает в себе нежный вкус кокоса и воздушную текстуру кекса. Он станет настоящим украшением вашего стола. Готовьтесь порадовать себя и своих близких этим неповторимым тортом.
Рецепт опубликован на YouTube канале Anna Tarnovska.
Вам понадобится:
- 200 г белков;
- 180 г пахты;
- 150 г сливочного масла;
- 300 г сахара;
- 1 ч.л. ванильного экстракта;
- 0,5 ч.л. миндального экстракта;
- 0,5 ч.л. соли;
- 330 г муки;
- 70 г кукурузного крахмала;
- 1 ст.л. разрыхлителя;
- 80 г кокосовой стружки.
Способ приготовления
Пахта, белки и масло должно быть комнатной температуры. Для начала приготовим пахту. В стакан (250 мл) теплого молока влить 1 ст.л. лимонный сок и перемешать.
Белки и 60 г пахты взбить до однородности венчиком (образуется пена).
Масло, экстракты, соль и сахар взбить миксером до пышности.
Добавить муку, разрыхлитель и еще раз взбить (образуются крошки). Влить взбитые белки и еще 120 г пахты, хорошо перемешать миксером. Добавить кокосовую стружку и перемешать. Выложить тесто в подготовленную форму 22 см. Выпекать при 180 ºС в течение 1 часа (проверяем на готовность).
Вынуть из формы остыть, срезать неровный верх и разрезать на три равные части. Каждый корж тщательно пропитать молоком (можно кокосовым, чтобы усилить вкус).
В качестве крема взбитые сливки 500 г, маскарпоне 250 г и немножко сгущенки, так как коржи сладкие.
Собрать торт и дать стабилизироваться несколько часов или ночь.
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