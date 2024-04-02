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Рецепт бограча — дуже смачна м'ясна страва з картоплею на обід чи вечерю

2 квітня 2024 20:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати бограч - покроковий рецепт
Бограч у тарілці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт дуже смачної та ситної м'ясної страви, яку можна приготувати на обід чи вечерю. Яловичина виходить м'якою та ніжною, просто тане в роті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яловичина 600 г;
  • сало 30-50 г (можна обсмажити м'ясо на олії);
  • цибуля 2 шт.;
  • картопля 600 г;
  • болгарський перець 1 шт.;
  • помідор 2 шт.;
  • часник 2 зубчики;
  • копчена паприка 0,5 ст.л.;
  • сіль, чорний та гострий перець;
  • вода 2 чашки по 200 г.

Спосіб приготування

Обсмажити м'ясо до рум'яності на салі або на олії.

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Смажене м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю, додати до м'яса, додати копчену паприку.

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М'ясо та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати та обсмажити до прозорості цибулі. Додати 1 чашку води, тушити на маленькому вогні 1,5-2 години до м'якості м'яса.

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Картопля та м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крупно нарізати картоплю. Додати картоплю до м'яса, долити ще 1 чашку води, посолити до смаку, тушкувати до м'якості картоплі.

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Солодкий перець та помідори. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати болгарський перець та помідори кубиками. Дрібно подрібнити часник. Коли картопля стала м'якою, додати перець, помідори, гострий та чорний мелений перець. Тушкувати ще 15 хвилин до м'якості перцю.

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Готовий бограч. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати часник, протушкувати ще 2-3 хвилини. Дати настоятись і можна подавати до столу.

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткий картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплі та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фріттата.

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