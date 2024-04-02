Як приготувати бограч - покроковий рецепт

Бограч у тарілці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Це рецепт дуже смачної та ситної м'ясної страви, яку можна приготувати на обід чи вечерю. Яловичина виходить м'якою та ніжною, просто тане в роті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яловичина 600 г;

сало 30-50 г (можна обсмажити м'ясо на олії);

цибуля 2 шт.;

картопля 600 г;

болгарський перець 1 шт.;

помідор 2 шт.;

часник 2 зубчики;

копчена паприка 0,5 ст.л.;

сіль, чорний та гострий перець;

вода 2 чашки по 200 г.

Спосіб приготування

Обсмажити м'ясо до рум'яності на салі або на олії.

Смажене м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю, додати до м'яса, додати копчену паприку.

М'ясо та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати та обсмажити до прозорості цибулі. Додати 1 чашку води, тушити на маленькому вогні 1,5-2 години до м'якості м'яса.

Картопля та м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крупно нарізати картоплю. Додати картоплю до м'яса, долити ще 1 чашку води, посолити до смаку, тушкувати до м'якості картоплі.

Солодкий перець та помідори. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати болгарський перець та помідори кубиками. Дрібно подрібнити часник. Коли картопля стала м'якою, додати перець, помідори, гострий та чорний мелений перець. Тушкувати ще 15 хвилин до м'якості перцю.

Готовий бограч. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати часник, протушкувати ще 2-3 хвилини. Дати настоятись і можна подавати до столу.

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