Як приготувати бограч - покроковий рецепт

Рецепт бограча — дуже смачна м'ясна страва з картоплею на обід чи вечерю
Це рецепт дуже смачної та ситної м'ясної страви, яку можна приготувати на обід чи вечерю. Яловичина виходить м'якою та ніжною, просто тане в роті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яловичина 600 г;
- сало 30-50 г (можна обсмажити м'ясо на олії);
- цибуля 2 шт.;
- картопля 600 г;
- болгарський перець 1 шт.;
- помідор 2 шт.;
- часник 2 зубчики;
- копчена паприка 0,5 ст.л.;
- сіль, чорний та гострий перець;
- вода 2 чашки по 200 г.
Спосіб приготування
Обсмажити м'ясо до рум'яності на салі або на олії.
Дрібно нарізати цибулю, додати до м'яса, додати копчену паприку.
Перемішати та обсмажити до прозорості цибулі. Додати 1 чашку води, тушити на маленькому вогні 1,5-2 години до м'якості м'яса.
Крупно нарізати картоплю. Додати картоплю до м'яса, долити ще 1 чашку води, посолити до смаку, тушкувати до м'якості картоплі.
Нарізати болгарський перець та помідори кубиками. Дрібно подрібнити часник. Коли картопля стала м'якою, додати перець, помідори, гострий та чорний мелений перець. Тушкувати ще 15 хвилин до м'якості перцю.
Додати часник, протушкувати ще 2-3 хвилини. Дати настоятись і можна подавати до столу.
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