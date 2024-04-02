Как приготовить бограч — пошаговый рецепт

Рецепт бограча — очень вкусное мясное блюдо с картошкой на обед или ужин
Это рецепт очень вкусного и сытного мясного блюда, которое можно приготовить на обед или ужин. Говядина получается мягкой и нежной, просто тает во рту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- говядина 600 г;
- сало 30-50 г (можно обжарить мясо на растительном масле);
- лук 2 шт;
- картофель 600 г;
- болгарский перец 1 шт;
- помидор 2 шт;
- чеснок 2 зубчика;
- копченая паприка 0,5 ст.л;
- соль, черный и острый перец;
- вода 2 чашки по 200 г.
Способ приготовления
Обжарить мясо до румяности на сале или на растительном масле.
Мелко нарезать лук, добавить к мясу, также добавить копченую паприку.
Перемешать и обжарить до прозрачности лука. Добавить 1 чашку воды, тушить на маленьком огне 1,5-2 часа до мягкости мяса.
Крупно нарезать картофель. Добавить картофель к мясу, долить еще 1 чашку воды, посолить по вкусу, тушить до мягкости картофеля.
Нарезать болгарский перец и помидоры кубиками. Мелко измельчить чеснок. Когда картофель стал мягким, добавить перец, помидоры, острый и черный молотый перец. Тушить еще 15 минут до мягкости перца.
Добавить чеснок, протушить еще 2-3 минуты. Дать настояться и можно подавать к столу.
Ранее мы писали про самый простой рецепт хрустящей картошки по-селянски.
Возьмите три картошки и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фриттата.
Читайте Новини.LIVE!