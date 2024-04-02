Как приготовить бограч — пошаговый рецепт

Бограч в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это рецепт очень вкусного и сытного мясного блюда, которое можно приготовить на обед или ужин. Говядина получается мягкой и нежной, просто тает во рту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

говядина 600 г;

сало 30-50 г (можно обжарить мясо на растительном масле);

лук 2 шт;

картофель 600 г;

болгарский перец 1 шт;

помидор 2 шт;

чеснок 2 зубчика;

копченая паприка 0,5 ст.л;

соль, черный и острый перец;

вода 2 чашки по 200 г.

Способ приготовления

Обжарить мясо до румяности на сале или на растительном масле.

Жареное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук, добавить к мясу, также добавить копченую паприку.

Мясо и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать и обжарить до прозрачности лука. Добавить 1 чашку воды, тушить на маленьком огне 1,5-2 часа до мягкости мяса.

Картофель и мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крупно нарезать картофель. Добавить картофель к мясу, долить еще 1 чашку воды, посолить по вкусу, тушить до мягкости картофеля.

Сладкий перец и помидоры. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать болгарский перец и помидоры кубиками. Мелко измельчить чеснок. Когда картофель стал мягким, добавить перец, помидоры, острый и черный молотый перец. Тушить еще 15 минут до мягкости перца.

Готовый бограч. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить чеснок, протушить еще 2-3 минуты. Дать настояться и можно подавать к столу.

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