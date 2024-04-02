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Рецепт бограча — очень вкусное мясное блюдо с картошкой на обед или ужин

2 апреля 2024 20:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить бограч — пошаговый рецепт
Бограч в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт очень вкусного и сытного мясного блюда, которое можно приготовить на обед или ужин. Говядина получается мягкой и нежной, просто тает во рту. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • говядина 600 г;
  • сало 30-50 г (можно обжарить мясо на растительном масле);
  • лук 2 шт;
  • картофель 600 г;
  • болгарский перец 1 шт;
  • помидор 2 шт;
  • чеснок 2 зубчика;
  • копченая паприка 0,5 ст.л;
  • соль, черный и острый перец;
  • вода 2 чашки по 200 г. 

Способ приготовления 

Обжарить мясо до румяности на сале или на растительном масле.

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Жареное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук, добавить к мясу, также добавить копченую паприку. 

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Мясо и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать и обжарить до прозрачности лука. Добавить 1 чашку воды, тушить на маленьком огне 1,5-2 часа до мягкости мяса.

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Картофель и мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крупно нарезать картофель. Добавить картофель к мясу, долить еще 1 чашку воды, посолить по вкусу, тушить до мягкости картофеля.

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Сладкий перец и помидоры. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать болгарский перец и помидоры кубиками. Мелко измельчить чеснок. Когда картофель стал мягким, добавить перец, помидоры, острый и черный молотый перец. Тушить еще 15 минут до мягкости перца.

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Готовый бограч. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить чеснок, протушить еще 2-3 минуты. Дать настояться и можно подавать к столу.

Ранее мы писали про самый простой рецепт хрустящей картошки по-селянски. 

Возьмите три картошки и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фриттата. 

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