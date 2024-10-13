Рецепт чахохбілі з курки у соусі на сковороді — покрокове приготування

Рецепт чахохбілі з курки у соусі на сковороді
Бажаєте скуштувати смачну грузинську страву ? Чахохбілі з курки в соусі, приготоване на сковороді, — це ідеальний варіант для ситної та ароматної вечері. Спробуйте цей простий рецепт та здивуйте своїх близьких.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- курячі стегна 1 кг (або інша частина курки);
- сіль, мелений перець;
- рослинна олія та вершкове масло;
- цибуля велика 1 шт;
- помідори великі 3 шт.;
- томатна паста 1 ст. (за бажанням, якщо помідори не мають насиченого смаку);
- перець великий 3 шт.;
- кінза, базилік;
- часник 3-4 зубчики;
- солодка паприка 1 год.
- хмелі-сунелі 1 ч.л;
- цукор.
Спосіб приготування
Беремо будь-яку частину курки, посолити. Обсмажити на сковороді до рум'яної скоринки, готувати до готовності не треба. Прибрати курку зі сковороди.
Обсмажити цибулю, потім додати помідори та солодкий перець. За бажанням можна зняти шкірку з помідорів.
Потім додати курку до овочів і готуємо разом. Додати хмелі-сунелі чи інші спеції до смаку.
Нарізати кинзу та часник, наприкінці додати до страви.
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