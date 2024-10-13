Рецепт чахохбілі з курки у соусі на сковороді — покрокове приготування

Чахохбілі з курки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Бажаєте скуштувати смачну грузинську страву ? Чахохбілі з курки в соусі, приготоване на сковороді, — це ідеальний варіант для ситної та ароматної вечері. Спробуйте цей простий рецепт та здивуйте своїх близьких.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячі стегна 1 кг (або інша частина курки);

сіль, мелений перець;

рослинна олія та вершкове масло;

цибуля велика 1 шт;

помідори великі 3 шт.;

томатна паста 1 ст. (за бажанням, якщо помідори не мають насиченого смаку);

перець великий 3 шт.;

кінза, базилік;

часник 3-4 зубчики;

солодка паприка 1 год.

хмелі-сунелі 1 ч.л;

цукор.

Спосіб приготування

Беремо будь-яку частину курки, посолити. Обсмажити на сковороді до рум'яної скоринки, готувати до готовності не треба. Прибрати курку зі сковороди.

Курка на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю, потім додати помідори та солодкий перець. За бажанням можна зняти шкірку з помідорів.

Засмаження та курка. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Потім додати курку до овочів і готуємо разом. Додати хмелі-сунелі чи інші спеції до смаку.

Приготування курки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Нарізати кинзу та часник, наприкінці додати до страви.

Курка в соусі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт чанахи з квасолею просто — смачний і наваристий, без горщиків і духовки.

Ще ми розповідали про заготівлю на зиму, яка має бути в кожному будинку — ідеальна закуска із тонкого сала за копійки.

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом ідеальної закуски маринованого сала в банку "п'ятихвилинка" на зиму — має бути в кожному будинку.