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Рецепт чахохбілі з курки у соусі на сковороді

13 жовтня 2024 05:47
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Рецепт чахохбілі з курки у соусі на сковороді — покрокове приготування
Чахохбілі з курки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Бажаєте скуштувати смачну грузинську страву ? Чахохбілі з курки в соусі, приготоване на сковороді, — це ідеальний варіант для ситної та ароматної вечері. Спробуйте цей простий рецепт та здивуйте своїх близьких.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • курячі стегна 1 кг (або інша частина курки);
  • сіль, мелений перець;
  • рослинна олія та вершкове масло;
  • цибуля велика 1 шт;
  • помідори великі 3 шт.;
  • томатна паста 1 ст. (за бажанням, якщо помідори не мають насиченого смаку);
  • перець великий 3 шт.;
  • кінза, базилік;
  • часник 3-4 зубчики;
  • солодка паприка 1 год.
  • хмелі-сунелі 1 ч.л;
  • цукор.

Спосіб приготування

Беремо будь-яку частину курки, посолити. Обсмажити на сковороді до рум'яної скоринки, готувати до готовності не треба. Прибрати курку зі сковороди.

рецепт чахохбілі з курки в соусі на сковороді
Курка на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю, потім додати помідори та солодкий перець. За бажанням можна зняти шкірку з помідорів.

рецепт чахохбілі з курки у соусі
Засмаження та курка. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Потім додати курку до овочів і готуємо разом. Додати хмелі-сунелі чи інші спеції до смаку.

рецепт чахохбілі з курки
Приготування курки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Нарізати кинзу та часник, наприкінці додати до страви.

рецепт чахохбілі з курки в соусі на вечерю
Курка в соусі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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