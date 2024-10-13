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Рецепт чахохбили из курицы в соусе на сковороде

13 октября 2024 05:47
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Рецепт чахохбили из курицы в соусе на сковороде — пошаговое приготовление
Чахохбили из курицы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите попробовать вкусное грузинское блюдо? Чахохбили из курицы в соусе, приготовленное на сковороде, — это идеальный вариант для сытного и ароматного ужина. Попробуйте этот простой рецепт и удивите своих близких. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.  

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Вам понадобится: 

  • куриные бедра 1 кг (или другая часть курицы);
  • соль, молотый перец;
  • растительное масло и сливочное масло;
  • лук большой 1 шт;
  • помидоры крупные 3 шт;
  • томатная паста 1 ст.л. (по желанию, если помидоры не имеют насыщенного вкуса);
  • перец большой 3 шт;
  • кинза, базилик;
  • чеснок 3-4 зубчика;
  • сладкая паприка 1 ч.л;
  • хмели-сунели 1 ч.л;
  • сахар. 

Способ приготовления 

Берем любую часть курицы, посолить. Обжарить на сковороде до румяной корочки, до готовности готовить не надо. Убрать курицы из сковороды. 

рецепт чахохбили из курицы в соусе на сковороде
Курица на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук, затем добавить помидоры и сладкий перец. По желанию можно снять кожицу с помидоров. 

рецепт чахохбили из курицы в соусе
Зажарка и курица. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить курицу к овощам и готовим все вместе. Добавить хмели-сунели или другие специи по вкусу. 

рецепт чахохбили из курицы
Приготовление курицы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарезать кинзу и чеснок, в конце добавить к блюду. 

рецепт чахохбили из курицы в соусе на ужин
Курица в соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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рецепты лайфхаки Ужин курица грузинская кухня

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