Рецепт чахохбили из курицы в соусе на сковороде — пошаговое приготовление

Чахохбили из курицы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хотите попробовать вкусное грузинское блюдо? Чахохбили из курицы в соусе, приготовленное на сковороде, — это идеальный вариант для сытного и ароматного ужина. Попробуйте этот простой рецепт и удивите своих близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриные бедра 1 кг (или другая часть курицы);

соль, молотый перец;

растительное масло и сливочное масло;

лук большой 1 шт;

помидоры крупные 3 шт;

томатная паста 1 ст.л. (по желанию, если помидоры не имеют насыщенного вкуса);

перец большой 3 шт;

кинза, базилик;

чеснок 3-4 зубчика;

сладкая паприка 1 ч.л;

хмели-сунели 1 ч.л;

сахар.

Способ приготовления

Берем любую часть курицы, посолить. Обжарить на сковороде до румяной корочки, до готовности готовить не надо. Убрать курицы из сковороды.

Курица на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук, затем добавить помидоры и сладкий перец. По желанию можно снять кожицу с помидоров.

Зажарка и курица. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить курицу к овощам и готовим все вместе. Добавить хмели-сунели или другие специи по вкусу.

Приготовление курицы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарезать кинзу и чеснок, в конце добавить к блюду.

Курица в соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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