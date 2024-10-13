Рецепт чахохбили из курицы в соусе на сковороде — пошаговое приготовление

Рецепт чахохбили из курицы в соусе на сковороде
Хотите попробовать вкусное грузинское блюдо? Чахохбили из курицы в соусе, приготовленное на сковороде, — это идеальный вариант для сытного и ароматного ужина. Попробуйте этот простой рецепт и удивите своих близких.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриные бедра 1 кг (или другая часть курицы);
- соль, молотый перец;
- растительное масло и сливочное масло;
- лук большой 1 шт;
- помидоры крупные 3 шт;
- томатная паста 1 ст.л. (по желанию, если помидоры не имеют насыщенного вкуса);
- перец большой 3 шт;
- кинза, базилик;
- чеснок 3-4 зубчика;
- сладкая паприка 1 ч.л;
- хмели-сунели 1 ч.л;
- сахар.
Способ приготовления
Берем любую часть курицы, посолить. Обжарить на сковороде до румяной корочки, до готовности готовить не надо. Убрать курицы из сковороды.
Обжарить лук, затем добавить помидоры и сладкий перец. По желанию можно снять кожицу с помидоров.
Затем добавить курицу к овощам и готовим все вместе. Добавить хмели-сунели или другие специи по вкусу.
Нарезать кинзу и чеснок, в конце добавить к блюду.
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