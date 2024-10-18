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Рецепт чатні із зелених томатів на зиму — якщо овочі не поспіли

18 жовтня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт чатні із зелених томатів на зиму — ідеально, якщо овочі не дозріли
Зелені помідори. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Чатні із зелених томатів — ідеальний спосіб використати недозрілі овочі. Цей рецепт заготовки на зиму порадує вас своїм насиченим смаком і стане відмінним доповненням до будь-яких страв.

Рецепт опублікував Jamie Walton

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Вам знадобиться: 

  • зелені помідори 1 кг;
  • цибуля 250 г;
  • яблука 250 г;
  • сушені фрукти 200 г;
  • цукор 200 г;
  • яблучний оцет 1 л;
  • спеції 3 ст. л.;
  • сіль 1 ч. л.

Спосіб приготування 

Наріжте зелені помідори і посипте сіллю, залиште їх на ніч, щоб вони випустили частину вологи. Це допоможе зробити чатні більш густим.

рецепт чатні із зелених томатів
Зелені помідори. Фото: Скриншот instagram @nettlesandpetals

На попередньо розігріту пательню влийте яблучний оцет і додайте цукор. Перемішайте до повного розчинення цукру. Додайте нарізану кубиками цибулю, яблука та підготовлені зелені помідори. Також додайте сухофрукти та спеції.

рецепт чатні із зелених томатів на зиму
Приготування закуски. Фото: Скриншот instagram @nettlesandpetals

Добре перемішайте всі інгредієнти і варіть на середньому вогні близько години, поки чатні не досягне потрібної густини. Гаряче чатні розкладіть у стерилізовані банки та закрутіть кришками.

 

простий рецепт чатні із зелених томатів
Закуска з помідорами. Фото: Скриншот instagram @nettlesandpetals

Поради

Якщо чатні недостатньо гаряче для безпечного закриття, помістіть наповнені банки у каструлю з гарячою водою та кип'ятіть їх протягом 15 хвилин.

Зберігайте банки в прохолодному, темному місці — чатні може зберігатися кілька місяців. 

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