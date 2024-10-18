Рецепт чатні із зелених томатів на зиму — ідеально, якщо овочі не дозріли

Зелені помідори. Фото: Freepik

Чатні із зелених томатів — ідеальний спосіб використати недозрілі овочі. Цей рецепт заготовки на зиму порадує вас своїм насиченим смаком і стане відмінним доповненням до будь-яких страв.

Рецепт опублікував Jamie Walton.

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Вам знадобиться:

зелені помідори 1 кг;

цибуля 250 г;

яблука 250 г;

сушені фрукти 200 г;

цукор 200 г;

яблучний оцет 1 л;

спеції 3 ст. л.;

сіль 1 ч. л.

Спосіб приготування

Наріжте зелені помідори і посипте сіллю, залиште їх на ніч, щоб вони випустили частину вологи. Це допоможе зробити чатні більш густим.

Зелені помідори. Фото: Скриншот instagram @nettlesandpetals

На попередньо розігріту пательню влийте яблучний оцет і додайте цукор. Перемішайте до повного розчинення цукру. Додайте нарізану кубиками цибулю, яблука та підготовлені зелені помідори. Також додайте сухофрукти та спеції.

Приготування закуски. Фото: Скриншот instagram @nettlesandpetals

Добре перемішайте всі інгредієнти і варіть на середньому вогні близько години, поки чатні не досягне потрібної густини. Гаряче чатні розкладіть у стерилізовані банки та закрутіть кришками.

Закуска з помідорами. Фото: Скриншот instagram @nettlesandpetals

Поради

Якщо чатні недостатньо гаряче для безпечного закриття, помістіть наповнені банки у каструлю з гарячою водою та кип'ятіть їх протягом 15 хвилин.

Зберігайте банки в прохолодному, темному місці — чатні може зберігатися кілька місяців.

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