Рецепт чатні із зелених томатів на зиму — ідеально, якщо овочі не дозріли

Рецепт чатні із зелених томатів на зиму — якщо овочі не поспіли
Чатні із зелених томатів — ідеальний спосіб використати недозрілі овочі. Цей рецепт заготовки на зиму порадує вас своїм насиченим смаком і стане відмінним доповненням до будь-яких страв.
Рецепт опублікував Jamie Walton.
Вам знадобиться:
- зелені помідори 1 кг;
- цибуля 250 г;
- яблука 250 г;
- сушені фрукти 200 г;
- цукор 200 г;
- яблучний оцет 1 л;
- спеції 3 ст. л.;
- сіль 1 ч. л.
Спосіб приготування
Наріжте зелені помідори і посипте сіллю, залиште їх на ніч, щоб вони випустили частину вологи. Це допоможе зробити чатні більш густим.
На попередньо розігріту пательню влийте яблучний оцет і додайте цукор. Перемішайте до повного розчинення цукру. Додайте нарізану кубиками цибулю, яблука та підготовлені зелені помідори. Також додайте сухофрукти та спеції.
Добре перемішайте всі інгредієнти і варіть на середньому вогні близько години, поки чатні не досягне потрібної густини. Гаряче чатні розкладіть у стерилізовані банки та закрутіть кришками.
Поради
Якщо чатні недостатньо гаряче для безпечного закриття, помістіть наповнені банки у каструлю з гарячою водою та кип'ятіть їх протягом 15 хвилин.
Зберігайте банки в прохолодному, темному місці — чатні може зберігатися кілька місяців.
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