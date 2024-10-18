Рецепт чатни из зеленых томатов на зиму — идеально, если овощи не созрели

Рецепт чатни из зеленых томатов на зиму — если овощи не созрели
Чатни из зеленых томатов — идеальный способ использовать недозрелые овощи. Этот рецепт заготовки на зиму обрадует вас своим насыщенным вкусом и станет отличным дополнением к любым блюдам.
Рецепт опубликовал Jamie Walton.
Вам понадобится:
- зеленые помидоры 1 кг;
- лук 250 г;
- яблоки 250 г;
- сушеные фрукты 200 г;
- сахар 200 г;
- яблочный уксус 1 л;
- специи 3 ст. л.;
- соль 1 ч. л.
Способ приготовления
Нарежьте зеленые помидоры и посыпьте солью, оставьте их на ночь, чтоб они выпустили часть сока. Это поможет сделать чатни более густым.
В предварительно разогретую сковороду влейте яблочный уксус и добавьте сахар. Перемешайте до полного растворения сахара. Добавьте нарезанный кубиками лук, яблоки и зеленые помидоры. Также добавьте сухофрукты и специи.
Хорошо перемешайте все ингредиенты и варите на среднем огне около часа, пока чатни не достигнет нужной густоты. Горячее чатни разложите в стерилизованные банки и закрутите крышками.
Советы
Если чатни недостаточно горячее для безопасного закрытия, поместите наполненные банки в кастрюлю с горячей водой и кипятите их в течение 15 минут.
Храните банки в холодном, темном месте — чатни может храниться несколько месяцев.
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