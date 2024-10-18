Рецепт чатни из зеленых томатов на зиму — идеально, если овощи не созрели

Зеленые помидоры. Фото: Freepik

Чатни из зеленых томатов — идеальный способ использовать недозрелые овощи. Этот рецепт заготовки на зиму обрадует вас своим насыщенным вкусом и станет отличным дополнением к любым блюдам.

Рецепт опубликовал Jamie Walton.

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Вам понадобится:

зеленые помидоры 1 кг;

лук 250 г;

яблоки 250 г;

сушеные фрукты 200 г;

сахар 200 г;

яблочный уксус 1 л;

специи 3 ст. л.;

соль 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарежьте зеленые помидоры и посыпьте солью, оставьте их на ночь, чтоб они выпустили часть сока. Это поможет сделать чатни более густым.

Зеленые помидоры. Фото: Скриншот instagram @nettlesandpetals

В предварительно разогретую сковороду влейте яблочный уксус и добавьте сахар. Перемешайте до полного растворения сахара. Добавьте нарезанный кубиками лук, яблоки и зеленые помидоры. Также добавьте сухофрукты и специи.

Приготовление закуски. Фото: Скриншот instagram @nettlesandpetals

Хорошо перемешайте все ингредиенты и варите на среднем огне около часа, пока чатни не достигнет нужной густоты. Горячее чатни разложите в стерилизованные банки и закрутите крышками.

Закуска с помидорами. Фото: Скриншот instagram @nettlesandpetals

Советы

Если чатни недостаточно горячее для безопасного закрытия, поместите наполненные банки в кастрюлю с горячей водой и кипятите их в течение 15 минут.

Храните банки в холодном, темном месте — чатни может храниться несколько месяцев.

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