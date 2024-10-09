Чехословацький суп із фаршем – покроковий рецепт приготування

Чехословацький суп. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Якщо ви шукаєте новий смачний суп для обіду, чехословацький суп із фаршем — чудовий вибір! Цей ароматний та ситний рецепт порадує вас насиченим смаком та зігріє у прохолодні дні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

фарш — 400 г;

картопля — 2 шт.;

вода — 2 л;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

перець — 1 шт.;

капуста — 300-400 г;

помідори — 2 шт. (або 1 банка 400 г);

часник — 4 зубчики;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець;

цукор (щоб збалансувати кислоту томатів).

Спосіб приготування

На розігріту сковороду викласти фарш і обсмажити до золотистого кольору, періодично помішуючи. Коли фарш буде готовий, зняти його з вогню та відкласти.

Фарш на сковороді. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Картоплю очистити та нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці або нарізати дрібними кубиками. Цибулю та болгарський перець нарізати дрібними шматочками. Часник дрібно нарубати чи пропустити через прес.

Додавання картоплі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У каструлю налити 2 літри води та довести до кипіння. Додати в киплячу воду картоплю, моркву, цибулю та болгарський перець. Варити на середньому вогні близько 10 хвилин. Після цього додати в каструлю обсмажений фарш і нашатковану капусту. Варити ще 10 хвилин.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Помідори нарізати кубиками (якщо використовуєте свіжі) або додати консервовані томати разом із соком. Покласти в суп лавровий лист, часник, сіль та чорний мелений перець на смак. Додати трохи цукру, щоб збалансувати кислотність томатів.

Приготування супу. Фото: Скришот YouTube @AlinaFooDee

Варити суп на слабкому вогні ще 15-20 хвилин, поки овочі не стануть м'якими. Якщо необхідно, додайте ще солі та перцю на смак.

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