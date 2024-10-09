Чехословацький суп із фаршем – покроковий рецепт приготування

Рецепт чехословацького супу з фаршем — дуже смачний та ароматний обід
Якщо ви шукаєте новий смачний суп для обіду, чехословацький суп із фаршем — чудовий вибір! Цей ароматний та ситний рецепт порадує вас насиченим смаком та зігріє у прохолодні дні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш — 400 г;
- картопля — 2 шт.;
- вода — 2 л;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- перець — 1 шт.;
- капуста — 300-400 г;
- помідори — 2 шт. (або 1 банка 400 г);
- часник — 4 зубчики;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль, чорний мелений перець;
- цукор (щоб збалансувати кислоту томатів).
Спосіб приготування
На розігріту сковороду викласти фарш і обсмажити до золотистого кольору, періодично помішуючи. Коли фарш буде готовий, зняти його з вогню та відкласти.
Картоплю очистити та нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці або нарізати дрібними кубиками. Цибулю та болгарський перець нарізати дрібними шматочками. Часник дрібно нарубати чи пропустити через прес.
У каструлю налити 2 літри води та довести до кипіння. Додати в киплячу воду картоплю, моркву, цибулю та болгарський перець. Варити на середньому вогні близько 10 хвилин. Після цього додати в каструлю обсмажений фарш і нашатковану капусту. Варити ще 10 хвилин.
Помідори нарізати кубиками (якщо використовуєте свіжі) або додати консервовані томати разом із соком. Покласти в суп лавровий лист, часник, сіль та чорний мелений перець на смак. Додати трохи цукру, щоб збалансувати кислотність томатів.
Варити суп на слабкому вогні ще 15-20 хвилин, поки овочі не стануть м'якими. Якщо необхідно, додайте ще солі та перцю на смак.
Раніше ми писали про рецепт чанахи з квасолею — смачний і наваристий, без горщиків і духовки.
Ще ми розповідали про заготівлю на зиму, яка має бути в кожному будинку — ідеальна закуска з тонкого сала за копійки.
Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом ідеальної закуски маринованого сала в банку "п'ятихвилинка" на зиму — має бути в кожному домі.
Читайте Новини.LIVE!