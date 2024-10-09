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Рецепт чехословацького супу з фаршем — дуже смачний та ароматний обід

9 жовтня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Чехословацький суп із фаршем – покроковий рецепт приготування
Чехословацький суп. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Оксана Харченко - Редактор

Якщо ви шукаєте новий смачний суп для обіду, чехословацький суп із фаршем — чудовий вибір! Цей ароматний та ситний рецепт порадує вас насиченим смаком та зігріє у прохолодні дні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш — 400 г;
  • картопля — 2 шт.;
  • вода — 2 л;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • перець — 1 шт.;
  • капуста — 300-400 г;
  • помідори — 2 шт. (або 1 банка 400 г);
  • часник — 4 зубчики;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • цукор (щоб збалансувати кислоту томатів).

Спосіб приготування

На розігріту сковороду викласти фарш і обсмажити до золотистого кольору, періодично помішуючи. Коли фарш буде готовий, зняти його з вогню та відкласти.

рецепт чехословацького супу з фаршем
Фарш на сковороді. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Картоплю очистити та нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці або нарізати дрібними кубиками. Цибулю та болгарський перець нарізати дрібними шматочками. Часник дрібно нарубати чи пропустити через прес.

простий рецепт чехословацького супу з фаршем
Додавання картоплі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У каструлю налити 2 літри води та довести до кипіння. Додати в киплячу воду картоплю, моркву, цибулю та болгарський перець. Варити на середньому вогні близько 10 хвилин. Після цього додати в каструлю обсмажений фарш і нашатковану капусту. Варити ще 10 хвилин.

рецепт чехословацького супу з фаршем на обід
Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Помідори нарізати кубиками (якщо використовуєте свіжі) або додати консервовані томати разом із соком. Покласти в суп лавровий лист, часник, сіль та чорний мелений перець на смак. Додати трохи цукру, щоб збалансувати кислотність томатів.

швидкий рецепт чехословацького супу з фаршем
Приготування супу. Фото: Скришот YouTube @AlinaFooDee

Варити суп на слабкому вогні ще 15-20 хвилин, поки овочі не стануть м'якими. Якщо необхідно, додайте ще солі та перцю на смак.

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