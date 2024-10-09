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Рецепт чехословацкого супа с фаршем — очень вкусный и ароматный обед

9 октября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Чехословацкий суп с фаршем — пошаговый рецепт приготовления
Чехословацкий суп. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Оксана Харченко - Редактор

Если вы ищете новый вкусный суп для обеда, чехословацкий суп с фаршем — отличный выбор! Этот ароматный и сытный рецепт порадует вас насыщенным вкусом и согреет в прохладные дни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • фарш 400 г;
  • картофель 2 шт;
  • вода 2 л;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • перец 1 шт;
  • капуста 300-400 г;
  • помидоры 2 шт. (или 1 банка 400 г);
  • чеснок 4 зубчика;
  • лавровый лист 1 шт;
  • соль, черный молотый перец;
  • сахар (чтобы сбалансировать кислоту томатов). 

Способ приготовления 

На разогретую сковороду выложить фарш и обжарить его до золотистого цвета, периодически помешивая. Когда фарш будет готов, снять его с огня и отложить.

рецепт чехословацкого супа с фаршем
Фарш на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Картофель очистить и нарезать кубиками. Морковь натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Лук и болгарский перец нарезать мелкими кусочками. Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс.

простой рецепт чехословацкого супа с фаршем
Добавление картофеля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В кастрюлю налить 2 литра воды и довести до кипения. Добавить в кипящую воду картофель, морковь, лук и болгарский перец. Варить на среднем огне около 10 минут. После этого добавить в кастрюлю обжаренный фарш и нашинкованную капусту. Варить еще 10 минут.

рецепт чехословацкого супа с фаршем на обед
Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Помидоры нарезать кубиками (если используете свежие) или добавить консервированные томаты вместе с соком. Положить в суп лавровый лист, чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу. Добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислотность томатов.

быстрый рецепт чехословацкого супа с фаршем
Приготовление супа. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Варить суп на слабом огне еще 15-20 минут, пока овощи не станут мягкими. Если необходимо, добавить еще соли и перца по вкусу.

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