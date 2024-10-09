Чехословацкий суп с фаршем — пошаговый рецепт приготовления

Чехословацкий суп. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Если вы ищете новый вкусный суп для обеда, чехословацкий суп с фаршем — отличный выбор! Этот ароматный и сытный рецепт порадует вас насыщенным вкусом и согреет в прохладные дни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фарш 400 г;

картофель 2 шт;

вода 2 л;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

перец 1 шт;

капуста 300-400 г;

помидоры 2 шт. (или 1 банка 400 г);

чеснок 4 зубчика;

лавровый лист 1 шт;

соль, черный молотый перец;

сахар (чтобы сбалансировать кислоту томатов).

Способ приготовления

На разогретую сковороду выложить фарш и обжарить его до золотистого цвета, периодически помешивая. Когда фарш будет готов, снять его с огня и отложить.

Фарш на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Картофель очистить и нарезать кубиками. Морковь натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Лук и болгарский перец нарезать мелкими кусочками. Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс.

Добавление картофеля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В кастрюлю налить 2 литра воды и довести до кипения. Добавить в кипящую воду картофель, морковь, лук и болгарский перец. Варить на среднем огне около 10 минут. После этого добавить в кастрюлю обжаренный фарш и нашинкованную капусту. Варить еще 10 минут.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Помидоры нарезать кубиками (если используете свежие) или добавить консервированные томаты вместе с соком. Положить в суп лавровый лист, чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу. Добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислотность томатов.

Приготовление супа. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Варить суп на слабом огне еще 15-20 минут, пока овощи не станут мягкими. Если необходимо, добавить еще соли и перца по вкусу.

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