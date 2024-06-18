Червоний борщ з кропивою — покроковий рецепт зі Сходу

Рецепт червоного борщу з кропивою — так готують на сході України
Такий зелений борщ готують на сході України, він з кропивою, але виходить червоного кольору. Спробуйте приготувати такий різновид традиційної української страви.
Рецепт опублікувала куліарна блогерка в Instagram Юлія Сенич.
Вам знадобиться:
- картопля 3-4 шт;
- свинина (бажано, ребра 400 г);
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- лавровий лист;
- перець горошком 4-5 шт;
- часник 1-2 зуб.
Для зажарки:
- цибуля 1 шт;
- морква 1-2 шт;
- томат 400 мл;
- олія для смаження;
- кропива 2 пучки;
- щавель 2 пучки;
- яйця варені 3-4 шт.
Спосіб приготування
Для бульйону в суху каструлю викладаємо чищену цибулю,моркву і часник.
Обсмажуємо до золотистої скоринки,додаємо мʼясо і заливаємо водою. Потім додаємо лаврове листя і перець горошком.
Для зажарки моркву натираємо на крупній терці,а цибулю подрібнюємо і підсмажуємо разом з морквою в достатній кількості олії до золотистої скоринки. Додаємо томат, додати сіль та перець за смаком.
Бульйон періодично помішуємо і знімаємо пінку. Коли овочі будуть готові дістаємо їх і кладемо чищену та подрібнену картоплю. Додаємо зажарку з томатом.
Кропиву обдаємо кипʼятком і залишаємо на хвилину. Зливаємо воду і нарізаємо кропиву і щавель.
Паралельно відварюємо яйця і подрібнюємо. Додаємо подрібнену зелень і яйця до борщу. Додаємо сіль та перець за смаком і за бажанням кріп або петрушку.
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