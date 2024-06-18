Червоний борщ з кропивою — покроковий рецепт зі Сходу

Борщ та зелень. Фото: Freepik

Такий зелений борщ готують на сході України, він з кропивою, але виходить червоного кольору. Спробуйте приготувати такий різновид традиційної української страви.

Рецепт опублікувала куліарна блогерка в Instagram Юлія Сенич.

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Вам знадобиться:

картопля 3-4 шт;

свинина (бажано, ребра 400 г);

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

лавровий лист;

перець горошком 4-5 шт;

часник 1-2 зуб.

Для зажарки:

цибуля 1 шт;

морква 1-2 шт;

томат 400 мл;

олія для смаження;

кропива 2 пучки;

щавель 2 пучки;

яйця варені 3-4 шт.

Спосіб приготування

Для бульйону в суху каструлю викладаємо чищену цибулю,моркву і часник.

Листя кропиви. Фото: іnstagram yuliia.senych

Обсмажуємо до золотистої скоринки,додаємо мʼясо і заливаємо водою. Потім додаємо лаврове листя і перець горошком.

Приготування бульйону. Фото: іnstagram yuliia.senych

Для зажарки моркву натираємо на крупній терці,а цибулю подрібнюємо і підсмажуємо разом з морквою в достатній кількості олії до золотистої скоринки. Додаємо томат, додати сіль та перець за смаком.

Приготування засмажки. Фото: іnstagram yuliia.senych

Бульйон періодично помішуємо і знімаємо пінку. Коли овочі будуть готові дістаємо їх і кладемо чищену та подрібнену картоплю. Додаємо зажарку з томатом.

Листя кропиви. Фото: іnstagram yuliia.senych

Кропиву обдаємо кипʼятком і залишаємо на хвилину. Зливаємо воду і нарізаємо кропиву і щавель.

Борщ з кропивою. Фото: іnstagram yuliia.senych

Паралельно відварюємо яйця і подрібнюємо. Додаємо подрібнену зелень і яйця до борщу. Додаємо сіль та перець за смаком і за бажанням кріп або петрушку.

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