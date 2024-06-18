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Рецепт червоного борщу з кропивою — так готують на сході України

18 червня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Червоний борщ з кропивою — покроковий рецепт зі Сходу
Борщ та зелень. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий зелений борщ готують на сході України, він з кропивою, але виходить червоного кольору. Спробуйте приготувати такий різновид традиційної української страви. 

Рецепт опублікувала куліарна блогерка в Instagram Юлія Сенич

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Вам знадобиться: 

  • картопля 3-4 шт;
  • свинина (бажано, ребра 400 г);
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • лавровий лист;
  • перець горошком 4-5 шт;
  • часник 1-2 зуб. 

Для зажарки: 

  • цибуля 1 шт;
  • морква 1-2 шт;
  • томат 400 мл;
  • олія для смаження;
  • кропива 2 пучки;
  • щавель 2 пучки;
  • яйця варені 3-4 шт. 

Спосіб приготування 

Для бульйону в суху каструлю викладаємо чищену цибулю,моркву і часник.

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Листя кропиви. Фото: іnstagram yuliia.senych

Обсмажуємо до золотистої скоринки,додаємо мʼясо і заливаємо водою. Потім додаємо лаврове листя і перець горошком.

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Приготування бульйону.  Фото: іnstagram yuliia.senych

Для зажарки моркву натираємо на крупній терці,а цибулю подрібнюємо і підсмажуємо разом з морквою в достатній кількості олії до золотистої скоринки. Додаємо томат, додати сіль та перець за смаком.

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Приготування засмажки.  Фото: іnstagram yuliia.senych

Бульйон періодично помішуємо і знімаємо пінку. Коли овочі будуть готові дістаємо їх і кладемо чищену та подрібнену картоплю. Додаємо зажарку з томатом.

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Листя кропиви.  Фото: іnstagram yuliia.senych

Кропиву обдаємо кипʼятком і залишаємо на хвилину. Зливаємо воду і нарізаємо кропиву і щавель.

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Борщ з кропивою.  Фото: іnstagram yuliia.senych

Паралельно відварюємо яйця і подрібнюємо. Додаємо подрібнену зелень і яйця до борщу. Додаємо сіль та перець за смаком і за бажанням кріп або петрушку.

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борщ
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Українська кухня
кропива
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