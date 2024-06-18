Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт красного борща с крапивой — так готовят на востоке Украины arrow

Рецепт красного борща с крапивой — так готовят на востоке Украины

18 июня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Красный борщ с крапивой – пошаговый рецепт с Востока
Борщ и зелень. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой зеленый борщ готовят на востоке Украины, он с крапивой, но получается красного цвета. Попробуйте приготовить такую разновидность традиционного украинского блюда.

Рецепт опубликовала кулиарная блоггерша в Instagram Юлия Сенич.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель 3-4 шт;
  • свинина (желательно, ребра 400 г);
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лавровый лист;
  • перец горошком 4-5 шт;
  • чеснок 1-2 зуб.

Для зажарки:

  • лук 1 шт;
  • морковь 1-2 шт;
  • томат 400 мл;
  • масло для жарки;
  • крапива 2 пучка;
  • щавель 2 пучка;
  • яйца вареные 3-4 шт.

Способ приготовления

Для бульона в сухую кастрюлю выкладываем чистый лук, морковь и чеснок.

null
Листья крапивы. Фото: instagram yuliia.senych

Обжариваем до золотистой корочки, добавляем мясо и заливаем водой. Затем добавляем лавровый лист и перец горошком.

null
Приготовление бульона. Фото: instagram yuliia.senych

Для зажарки морковь натираем на крупной терке, лук измельчаем и поджариваем вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки. Добавляем томат, добавить соль и перец по вкусу.

null
Приготовление зажарки. Фото: instagram yuliia.senych

Бульон периодически помешиваем и снимаем пенку. Когда овощи будут готовы достаем их и кладем чистый и измельченный картофель. Добавляем зажарку с томатом.

null
Листья крапивы. Фото: instagram yuliia.senych

Крапива обдаем кипятком и оставляем на минуту. Сливаем воду и нарезаем крапиву и щавель.

null
Борщ с крапивой. Фото: instagram yuliia.senych

Параллельно отвариваем яйца и измельчаем. Добавляем измельченную зелень и яйца в борщ. Добавляем соль и перец по вкусу и по желанию укропа или петрушки.

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.

борщ
рецепты
Украинская кухня
крапива
лайфхаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор