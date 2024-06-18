Красный борщ с крапивой – пошаговый рецепт с Востока

Борщ и зелень. Фото: Freepik

Такой зеленый борщ готовят на востоке Украины, он с крапивой, но получается красного цвета. Попробуйте приготовить такую разновидность традиционного украинского блюда.

Рецепт опубликовала кулиарная блоггерша в Instagram Юлия Сенич.

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Вам понадобится:

картофель 3-4 шт;

свинина (желательно, ребра 400 г);

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

лавровый лист;

перец горошком 4-5 шт;

чеснок 1-2 зуб.

Для зажарки:

лук 1 шт;

морковь 1-2 шт;

томат 400 мл;

масло для жарки;

крапива 2 пучка;

щавель 2 пучка;

яйца вареные 3-4 шт.

Способ приготовления

Для бульона в сухую кастрюлю выкладываем чистый лук, морковь и чеснок.

Листья крапивы. Фото: instagram yuliia.senych

Обжариваем до золотистой корочки, добавляем мясо и заливаем водой. Затем добавляем лавровый лист и перец горошком.

Приготовление бульона. Фото: instagram yuliia.senych

Для зажарки морковь натираем на крупной терке, лук измельчаем и поджариваем вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки. Добавляем томат, добавить соль и перец по вкусу.

Приготовление зажарки. Фото: instagram yuliia.senych

Бульон периодически помешиваем и снимаем пенку. Когда овощи будут готовы достаем их и кладем чистый и измельченный картофель. Добавляем зажарку с томатом.

Листья крапивы. Фото: instagram yuliia.senych

Крапива обдаем кипятком и оставляем на минуту. Сливаем воду и нарезаем крапиву и щавель.

Борщ с крапивой. Фото: instagram yuliia.senych

Параллельно отвариваем яйца и измельчаем. Добавляем измельченную зелень и яйца в борщ. Добавляем соль и перец по вкусу и по желанию укропа или петрушки.

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