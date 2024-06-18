Красный борщ с крапивой – пошаговый рецепт с Востока

Рецепт красного борща с крапивой — так готовят на востоке Украины
Такой зеленый борщ готовят на востоке Украины, он с крапивой, но получается красного цвета. Попробуйте приготовить такую разновидность традиционного украинского блюда.
Рецепт опубликовала кулиарная блоггерша в Instagram Юлия Сенич.
Вам понадобится:
- картофель 3-4 шт;
- свинина (желательно, ребра 400 г);
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- лавровый лист;
- перец горошком 4-5 шт;
- чеснок 1-2 зуб.
Для зажарки:
- лук 1 шт;
- морковь 1-2 шт;
- томат 400 мл;
- масло для жарки;
- крапива 2 пучка;
- щавель 2 пучка;
- яйца вареные 3-4 шт.
Способ приготовления
Для бульона в сухую кастрюлю выкладываем чистый лук, морковь и чеснок.
Обжариваем до золотистой корочки, добавляем мясо и заливаем водой. Затем добавляем лавровый лист и перец горошком.
Для зажарки морковь натираем на крупной терке, лук измельчаем и поджариваем вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки. Добавляем томат, добавить соль и перец по вкусу.
Бульон периодически помешиваем и снимаем пенку. Когда овощи будут готовы достаем их и кладем чистый и измельченный картофель. Добавляем зажарку с томатом.
Крапива обдаем кипятком и оставляем на минуту. Сливаем воду и нарезаем крапиву и щавель.
Параллельно отвариваем яйца и измельчаем. Добавляем измельченную зелень и яйца в борщ. Добавляем соль и перец по вкусу и по желанию укропа или петрушки.
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