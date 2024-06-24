Рецепт чізкейку "снікерс" без випічки — покрокове приготування

Чізкейк "Снікерс". Фото: YouTube @yummylera

Хрумка піскова основа, ніжна начинка, арахіс, солона карамель — ідеальне поєднання. Обов'язково спробуйте приготувати цей десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Велігура.

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Вам знадобиться:

300 г пісочного печива;

120 г вершкового масла.

Для начинки:

20 г желатину;

80 мл холодної води;

400 г сметани (20% жирності);

400 г вареного згущеного молока.

Для карамелі з арахісом:

175 г цукру;

75 г вершкового масла;

1/2 ч. л. солі;

120 мл гарячих вершків 33%;

125 г смаженого арахісу.

Спосіб приготування

Печиво подрібнюємо блендером до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і добре перемішуємо.

Печиво для чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Викладаємо в роз'ємну форму, застелену пергаментним папером, формуючи дно та бортики.

Печиво та олія. Фото: YouTube @yummylera

Прибираємо в холодильник поки готуватимемо начинку.⠀

Основа для чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Тепер приготуємо начинку. Желатин заливаємо водою та залишаємо на 15 хвилин. Після цього розтоплюємо в мікрохвильовій печі або на плиті.

Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Сметану і варене згущене молоко збиваємо міксером до однорідної консистенції, на цьому етапі спробуйте крем і, за необхідності додайте цукор. Продовжуючи збивати, додаємо розтоплений желатин.

Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Переливаємо масу на основу з печива у форму, розрівнюємо та прибираємо в холодильник на пару годин для застигання.

Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Тепер приготуємо карамель із арахісом. На середньому вогні у сотейнику з товстим дном розтоплюємо цукор.

Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Додаємо вершкове масло кімнатної температури, сіль і швидко перемішуємо.

Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Вливаємо гарячі вершки, перемішуємо та тримаємо на вогні пару хвилин. Знімаємо з вогню та даємо охолонути. Додаємо арахіс, перемішуємо та викладаємо зверху на начинку. Прибираємо в холодильник на кілька годин, щоб карамель застигла.

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