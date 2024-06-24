Рецепт чізкейку "снікерс" без випічки — покрокове приготування

Рецепт чізкейку "снікерс" без випічки, який зібрав п'ять мільйонів переглядів
Хрумка піскова основа, ніжна начинка, арахіс, солона карамель — ідеальне поєднання. Обов'язково спробуйте приготувати цей десерт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Велігура.
Вам знадобиться:
- 300 г пісочного печива;
- 120 г вершкового масла.
Для начинки:
- 20 г желатину;
- 80 мл холодної води;
- 400 г сметани (20% жирності);
- 400 г вареного згущеного молока.
Для карамелі з арахісом:
- 175 г цукру;
- 75 г вершкового масла;
- 1/2 ч. л. солі;
- 120 мл гарячих вершків 33%;
- 125 г смаженого арахісу.
Спосіб приготування
Печиво подрібнюємо блендером до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і добре перемішуємо.
Викладаємо в роз'ємну форму, застелену пергаментним папером, формуючи дно та бортики.
Прибираємо в холодильник поки готуватимемо начинку.⠀
Тепер приготуємо начинку. Желатин заливаємо водою та залишаємо на 15 хвилин. Після цього розтоплюємо в мікрохвильовій печі або на плиті.
Сметану і варене згущене молоко збиваємо міксером до однорідної консистенції, на цьому етапі спробуйте крем і, за необхідності додайте цукор. Продовжуючи збивати, додаємо розтоплений желатин.
Переливаємо масу на основу з печива у форму, розрівнюємо та прибираємо в холодильник на пару годин для застигання.
Тепер приготуємо карамель із арахісом. На середньому вогні у сотейнику з товстим дном розтоплюємо цукор.
Додаємо вершкове масло кімнатної температури, сіль і швидко перемішуємо.
Вливаємо гарячі вершки, перемішуємо та тримаємо на вогні пару хвилин. Знімаємо з вогню та даємо охолонути. Додаємо арахіс, перемішуємо та викладаємо зверху на начинку. Прибираємо в холодильник на кілька годин, щоб карамель застигла.
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