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Рецепт чізкейку "снікерс" без випічки, який зібрав п'ять мільйонів переглядів

24 червня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт чізкейку "снікерс" без випічки — покрокове приготування
Чізкейк "Снікерс". Фото: YouTube @yummylera
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Хрумка піскова основа, ніжна начинка, арахіс, солона карамель — ідеальне поєднання. Обов'язково спробуйте приготувати цей десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Велігура.

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Вам знадобиться:

  • 300 г пісочного печива;
  • 120 г вершкового масла.

Для начинки:

  • 20 г желатину;
  • 80 мл холодної води;
  • 400 г сметани (20% жирності);
  • 400 г вареного згущеного молока.

Для карамелі з арахісом:

  • 175 г цукру;
  • 75 г вершкового масла;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 120 мл гарячих вершків 33%;
  • 125 г смаженого арахісу.

Спосіб приготування

Печиво подрібнюємо блендером до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і добре перемішуємо.

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Печиво для чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Викладаємо в роз'ємну форму, застелену пергаментним папером, формуючи дно та бортики.

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Печиво та олія. Фото: YouTube @yummylera

Прибираємо в холодильник поки готуватимемо начинку.⠀

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Основа для чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Тепер приготуємо начинку. Желатин заливаємо водою та залишаємо на 15 хвилин. Після цього розтоплюємо в мікрохвильовій печі або на плиті.

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Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Сметану і варене згущене молоко збиваємо міксером до однорідної консистенції, на цьому етапі спробуйте крем і, за необхідності додайте цукор. Продовжуючи збивати, додаємо розтоплений желатин.

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Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Переливаємо масу на основу з печива у форму, розрівнюємо та прибираємо в холодильник на пару годин для застигання.

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Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Тепер приготуємо карамель із арахісом. На середньому вогні у сотейнику з товстим дном розтоплюємо цукор.

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Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Додаємо вершкове масло кімнатної температури, сіль і швидко перемішуємо.

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Приготування чізкейку. Фото: YouTube @yummylera

Вливаємо гарячі вершки, перемішуємо та тримаємо на вогні пару хвилин. Знімаємо з вогню та даємо охолонути. Додаємо арахіс, перемішуємо та викладаємо зверху на начинку. Прибираємо в холодильник на кілька годин, щоб карамель застигла.

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки — готується 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом полуничного торта без борошна — смачно та красиво.

Ще ми розповідали про дивовижний рецепт смачного мусового торта — покроковий опис фото та відео.

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без випічки

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