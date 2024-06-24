Рецепт чизкейка "сникерс" без выпечки — пошаговое приготовление

Рецепт чизкейка "сникерс" без выпечки, который собрал пять миллионов просмотров
Хрустящая песочная основа, нежная начинка, арахис, соленая карамель — идеальное сочетание. Обязательно попробуйте приготовить этот десерт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерія Велігура.
Вам понадобится:
- 300 г песочного печенья;
- 120 г сливочного масла.
Для начинки:
- 20 г желатина;
- 80 мл холодной воды;
- 400 г сметаны (20% жирности);
- 400 г варёной сгущенки.
Для карамели с арахисом:
- 175 г сахара;
- 75 г сливочного масла;
- 1/2 ч.л. соли;
- 120 мл горячих сливок 33%;
- 125 г жареного арахиса.
Способ приготовления
Печенье измельчаем блендером до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.
Выкладываем в разъёмную форму застеленную пергаментной бумагой формируя дно и бортики.
Убираем в холодильник пока будем готовить начинку.⠀
Теперь приготовим начинку. Желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите.
Сметану и вареную сгущёнку взбиваем миксером до однородной консистенции, на этом этапе попробуйте крем и, по необходимости, добавьте сахар. Продолжая взбивать, добавляем растопленный желатин.
Переливаем массу на основу из печенья в форму, разравниваем и убираем в холодильник на пару часов для застывания.
Теперь приготовим карамель с арахисом. На среднем огне, в сотейнике с толстым дном, растапливаем сахар.
Добавляем сливочное масло комнатной температуры, соль и быстро перемешиваем.
Вливаем горячие сливки, перемешиваем и держим на огне пару минут. Снимаем с огня и даем остыть. Добавляем арахис, перемешиваем и выкладываем сверху на начинку. Убираем в холодильник на пару часов, чтобы карамель застыла.
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