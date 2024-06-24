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Рецепт чизкейка "сникерс" без выпечки, который собрал пять миллионов просмотров

24 июня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт чизкейка "сникерс" без выпечки — пошаговое приготовление
Чизкейк "сникерс". Фото: YouTube @yummylera
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Хрустящая песочная основа, нежная начинка, арахис, соленая карамель — идеальное сочетание. Обязательно попробуйте приготовить этот десерт

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерія Велігура

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Вам понадобится: 

  • 300 г песочного печенья;
  • 120 г сливочного масла.

Для начинки:

  • 20 г желатина;
  • 80 мл холодной воды;
  • 400 г сметаны (20% жирности);
  • 400 г варёной сгущенки.

Для карамели с арахисом:

  • 175 г сахара;
  • 75 г сливочного масла;
  • 1/2 ч.л. соли;
  • 120 мл горячих сливок 33%;
  • 125 г жареного арахиса. 

Способ приготовления 

Печенье измельчаем блендером до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.

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Печенье для чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Выкладываем в разъёмную форму застеленную пергаментной бумагой формируя дно и бортики.

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Печенье и масло. Фото: YouTube @yummylera

Убираем в холодильник пока будем готовить начинку.⠀

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Основа для чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Теперь приготовим начинку. Желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите. 

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Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Сметану и вареную сгущёнку взбиваем миксером до однородной консистенции, на этом этапе попробуйте крем и, по необходимости, добавьте сахар. Продолжая взбивать, добавляем растопленный желатин.

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Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Переливаем массу на основу из печенья в форму, разравниваем и убираем в холодильник на пару часов для застывания.

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Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Теперь приготовим карамель с арахисом. На среднем огне, в сотейнике с толстым дном, растапливаем сахар.

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Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Добавляем сливочное масло комнатной температуры, соль и быстро перемешиваем. 

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Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Вливаем горячие сливки, перемешиваем и держим на огне пару минут. Снимаем с огня и даем остыть. Добавляем арахис, перемешиваем и выкладываем сверху на начинку. Убираем в холодильник на пару часов, чтобы карамель застыла.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

Еще мы рассказывали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание фото и видео.

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