Рецепт чизкейка "сникерс" без выпечки — пошаговое приготовление

Чизкейк "сникерс". Фото: YouTube @yummylera

Хрустящая песочная основа, нежная начинка, арахис, соленая карамель — идеальное сочетание. Обязательно попробуйте приготовить этот десерт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерія Велігура.

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Вам понадобится:

300 г песочного печенья;

120 г сливочного масла.

Для начинки:

20 г желатина;

80 мл холодной воды;

400 г сметаны (20% жирности);

400 г варёной сгущенки.

Для карамели с арахисом:

175 г сахара;

75 г сливочного масла;

1/2 ч.л. соли;

120 мл горячих сливок 33%;

125 г жареного арахиса.

Способ приготовления

Печенье измельчаем блендером до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.

Печенье для чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Выкладываем в разъёмную форму застеленную пергаментной бумагой формируя дно и бортики.

Печенье и масло. Фото: YouTube @yummylera

Убираем в холодильник пока будем готовить начинку.⠀

Основа для чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Теперь приготовим начинку. Желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите.

Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Сметану и вареную сгущёнку взбиваем миксером до однородной консистенции, на этом этапе попробуйте крем и, по необходимости, добавьте сахар. Продолжая взбивать, добавляем растопленный желатин.

Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Переливаем массу на основу из печенья в форму, разравниваем и убираем в холодильник на пару часов для застывания.

Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Теперь приготовим карамель с арахисом. На среднем огне, в сотейнике с толстым дном, растапливаем сахар.

Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Добавляем сливочное масло комнатной температуры, соль и быстро перемешиваем.

Приготовление чизкейка. Фото: YouTube @yummylera

Вливаем горячие сливки, перемешиваем и держим на огне пару минут. Снимаем с огня и даем остыть. Добавляем арахис, перемешиваем и выкладываем сверху на начинку. Убираем в холодильник на пару часов, чтобы карамель застыла.

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