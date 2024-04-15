Як приготувати домашні чіпси для дітей в духовці — покроковий простий рецепт.

Рецепт домашніх чіпсів — ви назавжди забудете про магазинні
Всі люблять чіпси, а особливо діти. В магазинних чіпсах немає нічого корисного, а навпаки вони шкідливі. Тому пропонуємо вам приготувати таку картоплю вдома. Вони виходять дуже смачними, хрустким, а найголовніше — корисними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо смачно.
Вам знадобиться:
- 300 г картопляного пюре;
- 30 г кукурудзяного крохмалю;
- 30 мл води;
- сіль, перець, спеції за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити картоплю та зробити пюре. Потім додати воду та кукурудзяний крохмаль.
До цієї маси додати сіль та спеції за бажанням, наприклад, копчену паприку.
Цю масу помістити в кондитерські або звичайні мішечки.
На паргамент видавлюємо картопляну масу. Зверху кладемо ще один лист паргамента та робимо округлу форму за допомогою склянки.
Запікати чіпси при 180 ºС протягом 10-12 хвилин.
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