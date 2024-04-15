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Рецепт домашніх чіпсів — ви назавжди забудете про магазинні

15 квітня 2024 20:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати домашні чіпси для дітей в духовці — покроковий простий рецепт.
Домашні чіпси. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Всі люблять чіпси, а особливо діти. В магазинних чіпсах немає нічого корисного, а навпаки вони шкідливі. Тому пропонуємо вам приготувати таку картоплю вдома. Вони виходять дуже смачними, хрустким, а найголовніше — корисними. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо смачно

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Вам знадобиться: 

  • 300 г картопляного пюре;
  • 30 г кукурудзяного крохмалю;
  • 30 мл води;
  • сіль, перець, спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити картоплю та зробити пюре. Потім додати воду та кукурудзяний крохмаль. 

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Крохмаль і вода. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

До цієї маси додати сіль та спеції за бажанням, наприклад, копчену паприку. 

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Приготування чіпсів. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Цю масу помістити в кондитерські або звичайні мішечки. 

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Картопляна маса. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

На паргамент видавлюємо картопляну масу. Зверху кладемо ще один лист паргамента та робимо округлу форму за допомогою склянки. 

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Приготування чіпсів. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Запікати чіпси при 180 ºС протягом 10-12 хвилин. 

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Приготування чіпсів. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фрітата.

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