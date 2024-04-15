Як приготувати домашні чіпси для дітей в духовці — покроковий простий рецепт.

Домашні чіпси. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Всі люблять чіпси, а особливо діти. В магазинних чіпсах немає нічого корисного, а навпаки вони шкідливі. Тому пропонуємо вам приготувати таку картоплю вдома. Вони виходять дуже смачними, хрустким, а найголовніше — корисними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо смачно.

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Вам знадобиться:

300 г картопляного пюре;

30 г кукурудзяного крохмалю;

30 мл води;

сіль, перець, спеції за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити картоплю та зробити пюре. Потім додати воду та кукурудзяний крохмаль.

Крохмаль і вода. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

До цієї маси додати сіль та спеції за бажанням, наприклад, копчену паприку.

Приготування чіпсів. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Цю масу помістити в кондитерські або звичайні мішечки.

Картопляна маса. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

На паргамент видавлюємо картопляну масу. Зверху кладемо ще один лист паргамента та робимо округлу форму за допомогою склянки.

Приготування чіпсів. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Запікати чіпси при 180 ºС протягом 10-12 хвилин.

Приготування чіпсів. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

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