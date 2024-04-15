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Рецепт домашних чипсов — вы навсегда забудете про магазинные

15 апреля 2024 20:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить домашние чипсы для детей в духовке – пошаговый простой рецепт.
Домашние чипсы. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Все любят чипсы, особенно дети. В магазинных чипсах нет ничего полезного, а наоборот они вредны. Поэтому предлагаем вам приготовить такой картофель дома. Они получаются очень вкусными, хрустящими, а самое главное — полезными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вкусно.

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Вам понадобится:

  • 300 г картофельного пюре;
  • 30 г кукурузного крахмала;
  • 30 мл воды;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить картофель и сделать пюре. Затем добавить воду и кукурузный крахмал.

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Крахмал и вода. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

К этой массе добавить соль и специи по желанию, например, копченую паприку.

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Приготовление чипсов. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Эту массу поместить в кондитерские или обычные мешочки.

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Картофельная масса. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

На паргамент выдавливаем картофельную массу. Сверху кладем еще один лист паргамента и делаем округлую форму с помощью стакана.

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Приготовление чипсов. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Запекать чипсы при 180 ºС в течение 10-12 минут.

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Приготовление чипсов. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

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