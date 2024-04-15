Как приготовить домашние чипсы для детей в духовке – пошаговый простой рецепт.

Домашние чипсы. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Все любят чипсы, особенно дети. В магазинных чипсах нет ничего полезного, а наоборот они вредны. Поэтому предлагаем вам приготовить такой картофель дома. Они получаются очень вкусными, хрустящими, а самое главное — полезными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вкусно.

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Вам понадобится:

300 г картофельного пюре;

30 г кукурузного крахмала;

30 мл воды;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить картофель и сделать пюре. Затем добавить воду и кукурузный крахмал.

Крахмал и вода. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

К этой массе добавить соль и специи по желанию, например, копченую паприку.

Приготовление чипсов. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Эту массу поместить в кондитерские или обычные мешочки.

Картофельная масса. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

На паргамент выдавливаем картофельную массу. Сверху кладем еще один лист паргамента и делаем округлую форму с помощью стакана.

Приготовление чипсов. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Запекать чипсы при 180 ºС в течение 10-12 минут.

Приготовление чипсов. Фото: YouTube @Viktoriia_Chui

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

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