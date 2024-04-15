Как приготовить домашние чипсы для детей в духовке – пошаговый простой рецепт.

Рецепт домашних чипсов — вы навсегда забудете про магазинные
Все любят чипсы, особенно дети. В магазинных чипсах нет ничего полезного, а наоборот они вредны. Поэтому предлагаем вам приготовить такой картофель дома. Они получаются очень вкусными, хрустящими, а самое главное — полезными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вкусно.
Вам понадобится:
- 300 г картофельного пюре;
- 30 г кукурузного крахмала;
- 30 мл воды;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить картофель и сделать пюре. Затем добавить воду и кукурузный крахмал.
К этой массе добавить соль и специи по желанию, например, копченую паприку.
Эту массу поместить в кондитерские или обычные мешочки.
На паргамент выдавливаем картофельную массу. Сверху кладем еще один лист паргамента и делаем округлую форму с помощью стакана.
Запекать чипсы при 180 ºС в течение 10-12 минут.
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