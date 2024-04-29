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Рецепт домашньої піти без дріжджів — знадобиться вода, борошно і ще один інгредієнт

29 квітня 2024 19:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Пита без дріжджів, підійде для будь-якої начинки — покроковий рецепт із фото
Домашнє харчування. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Піта — це бездріжджові прісні коржики на воді, які випікаються на сковороді, а всередині них виходить кишеня для начинки. У кишеню можна покласти м'ясо, овочі, соуси. Також такі коржики можна їсти як хліб. На смак вони дуже схожі на домашній тонкий лаваш.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • борошно 350 г + 10-20 г для роботи з тістом;
  • сіль 1 ч. л.;
  • олія 2 ст. л.;
  • вода гаряча 200 мл.

Спосіб приготування

Борошно просіяти, додати в гарячу воду сіль і розмішати. Влити гарячу воду в борошно, додати олію.

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Борошно та вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Замісити тісто спочатку ложкою, а потім руками. Тісто накрити і дати відпочити 20 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розділити на 8 частин, з кожної зробити кульку, накрити і дати відпочити 5-10 хвилин.

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Тісто у пакеті. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Робочу поверхню добре присипати борошном або змастити олією, щоб тісто не прилипало. Якщо тісто порветься або прилипне, то при випіканні все повітря виходитиме назовні через цю дірочку, і порожнина всередині не вийде.

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Коржик на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кульку розкотити в корж діаметром 16 см, намагайтеся, щоб форма була обов'язково круглою, так вона краще підніметься при випіканні, утворюючи всередині кишеню.

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Коржик на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти коржик на розігріту сковороду і підсмажити з одного боку до рум'яності, перевернути, обсмажити знову до рум'яності. Вже на цьому етапі почне утворюватися кишенька. Ще раз переверніть коржик на той бік, з якого починали обсмажувати, і побачите, як він надувається. 

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

лайфхаки
рецепти
випічка
хліб
лаваш

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