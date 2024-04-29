Пита без дріжджів, підійде для будь-якої начинки — покроковий рецепт із фото

Рецепт домашньої піти без дріжджів — знадобиться вода, борошно і ще один інгредієнт
Піта — це бездріжджові прісні коржики на воді, які випікаються на сковороді, а всередині них виходить кишеня для начинки. У кишеню можна покласти м'ясо, овочі, соуси. Також такі коржики можна їсти як хліб. На смак вони дуже схожі на домашній тонкий лаваш.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно 350 г + 10-20 г для роботи з тістом;
- сіль 1 ч. л.;
- олія 2 ст. л.;
- вода гаряча 200 мл.
Спосіб приготування
Борошно просіяти, додати в гарячу воду сіль і розмішати. Влити гарячу воду в борошно, додати олію.
Замісити тісто спочатку ложкою, а потім руками. Тісто накрити і дати відпочити 20 хвилин.
Тісто розділити на 8 частин, з кожної зробити кульку, накрити і дати відпочити 5-10 хвилин.
Робочу поверхню добре присипати борошном або змастити олією, щоб тісто не прилипало. Якщо тісто порветься або прилипне, то при випіканні все повітря виходитиме назовні через цю дірочку, і порожнина всередині не вийде.
Кульку розкотити в корж діаметром 16 см, намагайтеся, щоб форма була обов'язково круглою, так вона краще підніметься при випіканні, утворюючи всередині кишеню.
Викласти коржик на розігріту сковороду і підсмажити з одного боку до рум'яності, перевернути, обсмажити знову до рум'яності. Вже на цьому етапі почне утворюватися кишенька. Ще раз переверніть коржик на той бік, з якого починали обсмажувати, і побачите, як він надувається.
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