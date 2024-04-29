Пита без дрожжей, подойдет для любой начинки — пошаговый рецепт с фото

Домашняя пита. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пита — это бездрожжевые пресные лепешки на воде, которые выпекаются на сковороде, а внутри них получается карман для начинки. В кармашек можно положить мясо, овощи, соусы. Также такие лепешки можно есть как хлеб. По вкусу они очень похожи на домашний тонкий лаваш.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука 350 гр + 10-20 г для работы с тестом;

соль 1 ч. л;

растительное масло 2 ст. л;

вода горячая 200 мл.

Способ приготовления

Муку просеять, в горячую воду добавить соль и размешать. Влить горячую воду в муку, добавить растительное масло.

Мука и вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Замесить тесто, сначала ложкой, а потом руками. Тесто накрыть и дать отдохнуть 20 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на 8 частей, из каждой скатать шарик, накрыть и дать отдохнуть 5-10 минут.

Тесто в пакете. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рабочую поверхность хорошо присыпать мукой или смазать растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Если тесто порвется или прилипнет, то при выпекании весь воздух будет выходить наружу через эту дырочку, и полость внутри не получится.

Лепешка на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шарик раскатать в лепешку диаметром 16 см, старайтесь, чтобы форма была обязательно круглой, так она лучше поднимется при выпекании, образовывая внутри карман.

Лепешка на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить лепешку на разогретую сковороду и поджарить с одной стороны до румяности, перевернуть, обжарить снова до румяности. Уже на этом этапе начнет образовываться кармашек. Еще раз переверните лепешку на ту сторону, с которой начинали обжаривать, и увидите, как она надувается.

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