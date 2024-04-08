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Рецепт домашньої ковбаси — 99% м'яса, без желатину та оболонки

8 квітня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Куряча ковбаса в домашніх умовах — простий рецепт приготування
Домашня ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт домашньої курячої ковбаси, яка складається тільки з курячого м'яса та спецій, без додавання желатину чи крохмалю. Для формування не потрібна натуральна оболонка, рецепт дуже простий та без зайвих проблем. А виходить чудова корисна заміна магазинній ковбасі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • курячі стегна без шкіри — 600 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • мускатний горіх — щіпка;
  • сіль, чорний перець;
  • вершкове масло — 10 г;
  • лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати невеликими кубиками курячі стегна. Посолити, поперчити до смаку, додати подрібнений часник, вершкове масло, лимонний сік і мускатний горіх. Добре перемішати.

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М'ясо та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти м'ясо на харчову плівку та скрутити ковбаску, краї зав'язати ниткою. Не шкодуйте харчової плівки, щоб вона не луснула у воді при варінні.

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М'ясо на плівці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варити 40 хв. Потім дати повністю охолонути та покласти в холодильник на 4-5 годин. Також можна запекти у духовці.

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Приготування ковбаси. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо запікатимете, то візьміть рукав для запікання і заверніть у рулет. Зробіть зверху проколи зубочисткою, щоб рукав не тріснув під час запікання. Запікати при 200 ºС 30-35 хвилин.

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Готовий рулет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий рулет можна нарізати кільцями завтовшки близько 1 см.

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Готова ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати занадто тонко не вийде, тому що рулет розпадатиметься, оскільки в ньому немає желатину або крохмалю.

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