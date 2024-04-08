Куряча ковбаса в домашніх умовах — простий рецепт приготування

Рецепт домашньої ковбаси — 99% м'яса, без желатину та оболонки
Рецепт домашньої курячої ковбаси, яка складається тільки з курячого м'яса та спецій, без додавання желатину чи крохмалю. Для формування не потрібна натуральна оболонка, рецепт дуже простий та без зайвих проблем. А виходить чудова корисна заміна магазинній ковбасі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- курячі стегна без шкіри — 600 г;
- часник — 1 зубчик;
- мускатний горіх — щіпка;
- сіль, чорний перець;
- вершкове масло — 10 г;
- лимонний сік — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Нарізати невеликими кубиками курячі стегна. Посолити, поперчити до смаку, додати подрібнений часник, вершкове масло, лимонний сік і мускатний горіх. Добре перемішати.
Викласти м'ясо на харчову плівку та скрутити ковбаску, краї зав'язати ниткою. Не шкодуйте харчової плівки, щоб вона не луснула у воді при варінні.
Варити 40 хв. Потім дати повністю охолонути та покласти в холодильник на 4-5 годин. Також можна запекти у духовці.
Якщо запікатимете, то візьміть рукав для запікання і заверніть у рулет. Зробіть зверху проколи зубочисткою, щоб рукав не тріснув під час запікання. Запікати при 200 ºС 30-35 хвилин.
Готовий рулет можна нарізати кільцями завтовшки близько 1 см.
Нарізати занадто тонко не вийде, тому що рулет розпадатиметься, оскільки в ньому немає желатину або крохмалю.
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