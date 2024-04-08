Куриная колбаса в домашних условиях — простой рецепт приготовления

Рецепт домашней колбасы — 99% мяса, без желатина и оболочки
Рецепт домашней куриной колбасы, которая состоит только из куриного мяса и специй, без добавления желатина или крахмала. Для формовки не нужна натуральная оболочка, рецепт очень простой без лишних заморочек. А получается отличная полезная замена магазинной колбасе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриные бедра без кожи — 600 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- мускатный орех — щепотка;
- соль, черный перец;
- сливочное масло — 10 г;
- лимонный сок — 1 ч.л.
Способ приготовления
Нарезать небольшими кубиками куриные бедра. Посолить, поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок, сливочное масло, лимонный сок и мускатный орех. Хорошо перемешать.
Выложить мясо на пищевую пленку и скрутить колбаску, края завязать ниткой. Не жалейте пищевой пленки, чтобы она не лопнула в воде при варке.
Варить 40 минут. Потом дать полностью остыть и положить в холодильник на 4-5 часов. Также можно запечь в духовке.
Если будете запекать, то возьмите рукав для запекания и сверните рулет. Сделайте сверху проколы зубочисткой, чтобы рукав не треснул при запекании. Запекать при 200 ºС 30-35 минут.
Готовый рулет можно нарезать кольцами толщиной около 1 см.
Нарезать слишком тонко не получится, так как рулет будет распадаться, поскольку в нем нет желатина или крахмала.
Ранее мы писали о рецепте идеальной закуски к пиву — жареные свиные уши.
Еще мы рассказывали о том, как приготовить генеральское сало в аджике — лучший карпатский рецепт.
Также мы писали о рецепте идеального запеченного сала.
Читайте Новини.LIVE!