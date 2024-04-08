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Рецепт домашней колбасы — 99% мяса, без желатина и оболочки

8 апреля 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Куриная колбаса в домашних условиях — простой рецепт приготовления
Домашняя колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт домашней куриной колбасы, которая состоит только из куриного мяса и специй, без добавления желатина или крахмала. Для формовки не нужна натуральная оболочка, рецепт очень простой без лишних заморочек. А получается отличная полезная замена магазинной колбасе. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • куриные бедра без кожи — 600 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • мускатный орех — щепотка;
  • соль, черный перец;
  • сливочное масло — 10 г;
  • лимонный сок — 1 ч.л.

Способ приготовления 

Нарезать небольшими кубиками куриные бедра. Посолить, поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок, сливочное масло, лимонный сок и мускатный орех. Хорошо перемешать.

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Мясо и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить мясо на пищевую пленку и скрутить колбаску, края завязать ниткой. Не жалейте пищевой пленки, чтобы она не лопнула в воде при варке. 

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Мясо на пленке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить 40 минут. Потом дать полностью остыть и положить в холодильник на 4-5 часов. Также можно запечь в духовке. 

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Приготовление колбасы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если будете запекать, то возьмите рукав для запекания и сверните рулет. Сделайте сверху проколы зубочисткой, чтобы рукав не треснул при запекании. Запекать при 200 ºС 30-35 минут.

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Готовый рулет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый рулет можно нарезать кольцами толщиной около 1 см. 

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Готовая колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать слишком тонко не получится, так как рулет будет распадаться, поскольку в нем нет желатина или крахмала. 

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