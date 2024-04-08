Куриная колбаса в домашних условиях — простой рецепт приготовления

Домашняя колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт домашней куриной колбасы, которая состоит только из куриного мяса и специй, без добавления желатина или крахмала. Для формовки не нужна натуральная оболочка, рецепт очень простой без лишних заморочек. А получается отличная полезная замена магазинной колбасе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриные бедра без кожи — 600 г;

чеснок — 1 зубчик;

мускатный орех — щепотка;

соль, черный перец;

сливочное масло — 10 г;

лимонный сок — 1 ч.л.

Способ приготовления

Нарезать небольшими кубиками куриные бедра. Посолить, поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок, сливочное масло, лимонный сок и мускатный орех. Хорошо перемешать.

Мясо и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить мясо на пищевую пленку и скрутить колбаску, края завязать ниткой. Не жалейте пищевой пленки, чтобы она не лопнула в воде при варке.

Мясо на пленке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить 40 минут. Потом дать полностью остыть и положить в холодильник на 4-5 часов. Также можно запечь в духовке.

Приготовление колбасы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если будете запекать, то возьмите рукав для запекания и сверните рулет. Сделайте сверху проколы зубочисткой, чтобы рукав не треснул при запекании. Запекать при 200 ºС 30-35 минут.

Готовый рулет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый рулет можно нарезать кольцами толщиной около 1 см.

Готовая колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать слишком тонко не получится, так как рулет будет распадаться, поскольку в нем нет желатина или крахмала.

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