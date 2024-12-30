Той самий дубайський шоколад — простий рецепт із мільярда переглядів.

Рецепт дубайського шоколаду, який зібрав 1 мільярд переглядів
Мрієте скуштувати легендарний дубайський шоколад, який зібрав мільярд переглядів? Тепер це можливо! Простий рецепт, який дозволить вам насолодитися смаком розкоші у себе вдома.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Food Good — смачні рецепти українською.
Вам знадобиться:
- шоколад — 500 г;
- тісто кадаїф або катаїфі — 150 г;
- вершкове масло — 45 г;
- фісташкова паста — 60 г;
- тахіні або тхіна (кунжутна паста) — 2 столові ложки.
Спосіб приготування
Розтопити шоколад. Для цього поламати шоколад на дрібні шматочки і розтопити його на водяній бані або в мікрохвильовці.
Якщо використовуєте мікрохвильовку, ставте шоколад на 30 секунд і кожного разу перемішуйте, щоб не перегріти.
Приготувати тісто. Тісто кадаїф або катаїфі розкласти на пательню і смажити, доки воно не стане хрустким і золотистим.
Приготувати пасту. У невеликій каструлі розтопити вершкове масло, додати фісташкову пасту і тахіні. Перемішати, поки інгредієнти добре з'єднаються й утвориться однорідна маса.
Об’єднати інгредієнти. До розтопленого шоколаду додати пасту з фісташок та тахіні, добре перемішати. З’єднати все разом. Додати в шоколад запечене тісто кадаїф або катаїфі. Легко перемішати, щоб тісто покрилося шоколадною сумішшю.
Формувати шоколад. Викласти суміш в форму, застелену пергаментом або силіконовою вкладкою, і розрівняти поверхню. Помістити в холодильник на кілька годин, щоб шоколад застиг.
Коли шоколад охолоне і застигне, його можна нарізати на порційні шматочки або подати в цілому вигляді.
Цей шоколад виходить дуже смачним, насиченим і з хрусткою текстурою завдяки тісту кадаїф, що робить його ідеальним десертом для будь-якої святкової події, а особливо на Новий рік чи інші важливі свята.
Раніше ми писали, що Ектор Хіменес-Браво, улюблений суддя "Майстер Шеф", показав, як створити розкішний дубайський шоколад за французьким рецептом в 10 разів дешевше. Цей десерт може стати вашим кулінарним шедевром.
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