Той самий дубайський шоколад — простий рецепт із мільярда переглядів.

Дубайський шоколад. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Мрієте скуштувати легендарний дубайський шоколад, який зібрав мільярд переглядів? Тепер це можливо! Простий рецепт, який дозволить вам насолодитися смаком розкоші у себе вдома.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Food Good — смачні рецепти українською.

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Вам знадобиться:

шоколад — 500 г;

тісто кадаїф або катаїфі — 150 г;

вершкове масло — 45 г;

фісташкова паста — 60 г;

тахіні або тхіна (кунжутна паста) — 2 столові ложки.

Спосіб приготування

Розтопити шоколад. Для цього поламати шоколад на дрібні шматочки і розтопити його на водяній бані або в мікрохвильовці.

Розтоплений шоколад. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Якщо використовуєте мікрохвильовку, ставте шоколад на 30 секунд і кожного разу перемішуйте, щоб не перегріти.

Форма для запікання в шоколаді. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Приготувати тісто. Тісто кадаїф або катаїфі розкласти на пательню і смажити, доки воно не стане хрустким і золотистим.

Тісто на пательні. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Приготувати пасту. У невеликій каструлі розтопити вершкове масло, додати фісташкову пасту і тахіні. Перемішати, поки інгредієнти добре з'єднаються й утвориться однорідна маса.

Начинка та шоколад. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Об’єднати інгредієнти. До розтопленого шоколаду додати пасту з фісташок та тахіні, добре перемішати. З’єднати все разом. Додати в шоколад запечене тісто кадаїф або катаїфі. Легко перемішати, щоб тісто покрилося шоколадною сумішшю.

Формувати шоколад. Викласти суміш в форму, застелену пергаментом або силіконовою вкладкою, і розрівняти поверхню. Помістити в холодильник на кілька годин, щоб шоколад застиг.

Коли шоколад охолоне і застигне, його можна нарізати на порційні шматочки або подати в цілому вигляді.

Цей шоколад виходить дуже смачним, насиченим і з хрусткою текстурою завдяки тісту кадаїф, що робить його ідеальним десертом для будь-якої святкової події, а особливо на Новий рік чи інші важливі свята.

Раніше ми писали, що Ектор Хіменес-Браво, улюблений суддя "Майстер Шеф", показав, як створити розкішний дубайський шоколад за французьким рецептом в 10 разів дешевше. Цей десерт може стати вашим кулінарним шедевром.