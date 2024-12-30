Тот же дубайский шоколад — простой рецепт из миллиарда просмотров.

Дубайский шоколад. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Мечтаете отведать легендарный дубайский шоколад, собравший миллиард просмотров? Теперь это возможно! Простой рецепт, который позволит вам насладиться вкусом роскоши у себя дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Food Good — вкусные рецепты на украинском языке.

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Вам понадобится:

шоколад — 500 г;

тесто кадаиф или катаифи — 150 г;

сливочное масло — 45 г;

фисташковая паста — 60 г;

тахини или тхина (кунжутная паста) — 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Растопить шоколад. Для этого поломать шоколад на мелкие кусочки и растопить его на водяной бане или в микроволновке.

Растопленный шоколад. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

При использовании микроволновки ставьте шоколад на 30 секунд и каждый раз перемешивайте, чтобы не перегреть.

Форма для запекания в шоколаде. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Приготовить тесто. Тесто кадаиф или катаифи разложить на сковороду и жарить, пока оно не станет хрустящим и золотистым.

Тесто на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Приготовить пасту. В небольшой кастрюле растопить сливочное масло, добавить фисташковую пасту и тахини. Перемешайте, пока ингредиенты хорошо соединятся и образуется однородная масса.

Начинка и шоколад. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Соедините ингредиенты. В растопленный шоколад добавить пасту из фисташек и тахини, хорошо перемешать. Соединить все вместе. Добавить в шоколад запеченное тесто кадаифа или катаифи. Легко перемешать, чтобы тесто покрылось шоколадной смесью.

Формировать шоколад. Выложить смесь в форму, застеленную пергаментом или силиконовой вкладкой, и разровнять поверхность. Поместите в холодильник на несколько часов, чтобы шоколад застыл.

Когда шоколад охладится и застынет, его можно нарезать на порционные кусочки или подать в целом виде.

Этот шоколад получается очень вкусным, насыщенным и с хрустящей текстурой благодаря тесту кадаиф, что делает его идеальным десертом для любого праздничного события, особенно на Новый год или другие важные праздники.

Ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво, любимый судья "Мастер Шеф", показал, как создать роскошный дубайский шоколад по французскому рецепту в 10 раз дешевле. Этот десерт может стать кулинарным шедевром.