Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт дубайского шоколада, который собрал 1 миллиард просмотров arrow

Рецепт дубайского шоколада, который собрал 1 миллиард просмотров

30 декабря 2025 12:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Тот же дубайский шоколад — простой рецепт из миллиарда просмотров.
Дубайский шоколад. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Мечтаете отведать легендарный дубайский шоколад, собравший миллиард просмотров? Теперь это возможно! Простой рецепт, который позволит вам насладиться вкусом роскоши у себя дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Food Good — вкусные рецепты на украинском языке.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • шоколад — 500 г;
  • тесто кадаиф или катаифи — 150 г;
  • сливочное масло — 45 г;
  • фисташковая паста — 60 г;
  • тахини или тхина (кунжутная паста) — 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Растопить шоколад. Для этого поломать шоколад на мелкие кусочки и растопить его на водяной бане или в микроволновке.

рецепт дубайского шоколада
Растопленный шоколад. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

При использовании микроволновки ставьте шоколад на 30 секунд и каждый раз перемешивайте, чтобы не перегреть.

бюджетный рецепт дубайского шоколада
Форма для запекания в шоколаде. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Приготовить тесто. Тесто кадаиф или катаифи разложить на сковороду и жарить, пока оно не станет хрустящим и золотистым.

простой бюджетный рецепт дубайского шоколада
Тесто на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Приготовить пасту. В небольшой кастрюле растопить сливочное масло, добавить фисташковую пасту и тахини. Перемешайте, пока ингредиенты хорошо соединятся и образуется однородная масса.

легкий бюджетный рецепт дубайского шоколада
Начинка и шоколад. Фото: Скриншот YouTube @foodgoodUA

Соедините ингредиенты. В растопленный шоколад добавить пасту из фисташек и тахини, хорошо перемешать. Соединить все вместе. Добавить в шоколад запеченное тесто кадаифа или катаифи. Легко перемешать, чтобы тесто покрылось шоколадной смесью.

Формировать шоколад. Выложить смесь в форму, застеленную пергаментом или силиконовой вкладкой, и разровнять поверхность. Поместите в холодильник на несколько часов, чтобы шоколад застыл.

Когда шоколад охладится и застынет, его можно нарезать на порционные кусочки или подать в целом виде.

Этот шоколад получается очень вкусным, насыщенным и с хрустящей текстурой благодаря тесту кадаиф, что делает его идеальным десертом для любого праздничного события, особенно на Новый год или другие важные праздники.

Ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво, любимый судья "Мастер Шеф", показал, как создать роскошный дубайский шоколад по французскому рецепту в 10 раз дешевле. Этот десерт может стать кулинарным шедевром.

рецепты десерт шоколад фисташки дубайский шоколад

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:27 Сибига в Дамаске — министр передал Сирии послание Зеленского

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

12:02 Вступили в силу новые правила ЕС по стандартам зарядки — детали

11:59 Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского — в чем причина

11:57 В Одесской области заметили тундровых лебедей — какие они

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

11:53 Что нужно знать о влажном корме для котов

11:31 Восстановление Одесчины после обстрелов — кто получает миллионы

11:28 Карточный лимит и проверки ФЛП — что будет с финмониторингом

11:14 Денежные компенсации военным в 2 млн грн в 2025 году — условия

11:12 Сибига встретился с новым сирийским лидером в Дамаске

12:27 Сибига в Дамаске — министр передал Сирии послание Зеленского

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

12:02 Вступили в силу новые правила ЕС по стандартам зарядки — детали

11:59 Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского — в чем причина

11:57 В Одесской области заметили тундровых лебедей — какие они

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

11:53 Что нужно знать о влажном корме для котов

11:31 Восстановление Одесчины после обстрелов — кто получает миллионы

11:28 Карточный лимит и проверки ФЛП — что будет с финмониторингом

11:14 Денежные компенсации военным в 2 млн грн в 2025 году — условия

11:12 Сибига встретился с новым сирийским лидером в Дамаске

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года