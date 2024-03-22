Як приготувати пиріжки на сковороді швидко та смачно — вдалий рецепт

Рецепт дуже смачних пиріжків на заварному тісті "хвилинка"
Якщо ви в пошуках швидкого рецепта смачних пиріжків на сковороді з мінімальної кількості інгредієнтів, то цей рецепт вам обов'язково сподобається. Є два варіанта приготування, з дріжджами та без.
Рецепт опублікували на YouTube каналі LOZOVSKI.
Для заварного тіста:
- 3 столові ложки борошна;
- 3 столові ложки олії;
- 1 склянка крутого окропу (200 мл води).
Для дріжджового тіста:
- 30 г свіжих дріжджів (або 10-11 г сухих);
- 3 столові ложки цукру;
- 1 склянка теплої води (200 мл);
- 1 чайна ложка солі;
- 550 г просіяного борошна.
Для начинки:
- 1 кг тушкованої капусти;
- або картопляного пюре.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно до трьох столових ложок борошна додати три столові ложки олії та ретельно перемішати. Потім додати одну склянку окропу.
Тепер приготуємо опару. До 30 г дріжджів додаємо три столові ложки цукру та вимішуємо.
Додаємо три столові ложки борошна та додаємо 200 г теплої води. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20-30 хвилин.
Потім опару додаємо до заварного рідкого тіста, додаємо сіль. Все ретельно перемішати, додати борошно та вимішати тісто. Дати тісту постояти ще 20 хвилин.
Тепер формуємо пиріжки. Кладемо начинку на свій смак, тушковану капусту або пюре.
Смажити пиріжки на сковороді з двох боків до готовності.
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