Як приготувати пиріжки на сковороді швидко та смачно — вдалий рецепт

Смажені пиріжки. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Якщо ви в пошуках швидкого рецепта смачних пиріжків на сковороді з мінімальної кількості інгредієнтів, то цей рецепт вам обов'язково сподобається. Є два варіанта приготування, з дріжджами та без.

Рецепт опублікували на YouTube каналі LOZOVSKI.

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Для заварного тіста:

3 столові ложки борошна;

3 столові ложки олії;

1 склянка крутого окропу (200 мл води).

Для дріжджового тіста:

30 г свіжих дріжджів (або 10-11 г сухих);

3 столові ложки цукру;

1 склянка теплої води (200 мл);

1 чайна ложка солі;

550 г просіяного борошна.

Для начинки:

1 кг тушкованої капусти;

або картопляного пюре.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно до трьох столових ложок борошна додати три столові ложки олії та ретельно перемішати. Потім додати одну склянку окропу.

Приготування опари. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Тепер приготуємо опару. До 30 г дріжджів додаємо три столові ложки цукру та вимішуємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Додаємо три столові ложки борошна та додаємо 200 г теплої води. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20-30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Потім опару додаємо до заварного рідкого тіста, додаємо сіль. Все ретельно перемішати, додати борошно та вимішати тісто. Дати тісту постояти ще 20 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Тепер формуємо пиріжки. Кладемо начинку на свій смак, тушковану капусту або пюре.

Начинка з капусти. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Смажити пиріжки на сковороді з двох боків до готовності.

Смажені пиріжки. Фото: YouTube @LOZOVSKI

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