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Рецепт дуже смачних пиріжків на заварному тісті "хвилинка"

22 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріжки на сковороді швидко та смачно — вдалий рецепт
Смажені пиріжки. Фото: YouTube @LOZOVSKI
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо ви в пошуках швидкого рецепта смачних пиріжків на сковороді з мінімальної кількості інгредієнтів, то цей рецепт вам обов'язково сподобається. Є два варіанта приготування, з дріжджами та без. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі LOZOVSKI.

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Для заварного тіста: 

  • 3 столові ложки борошна;
  • 3 столові ложки олії;
  • 1 склянка крутого окропу (200 мл води).

Для дріжджового тіста:

  • 30 г свіжих дріжджів (або 10-11 г сухих);
  • 3 столові ложки цукру;
  • 1 склянка теплої води (200 мл);
  • 1 чайна ложка солі;
  • 550 г просіяного борошна.

Для начинки:

  • 1 кг тушкованої капусти;
  • або картопляного пюре. 

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно до трьох столових ложок борошна додати три столові ложки олії та ретельно перемішати. Потім додати одну склянку окропу. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Тепер приготуємо опару. До 30 г дріжджів додаємо три столові ложки цукру та вимішуємо.  

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Додаємо три столові ложки борошна та додаємо 200 г теплої води. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20-30 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Потім опару додаємо до заварного рідкого тіста, додаємо сіль. Все ретельно перемішати, додати борошно та вимішати тісто. Дати тісту постояти ще 20 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Тепер формуємо пиріжки. Кладемо начинку на свій смак, тушковану капусту або пюре. 

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Начинка з капусти. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Смажити пиріжки на сковороді з двох боків до готовності. 

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Смажені пиріжки. Фото: YouTube @LOZOVSKI

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