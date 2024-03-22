Как приготовить пирожки на сковороде быстро и вкусно – удачный рецепт

Рецепт вкуснейших пирожков на заварном тесте "минутка"
Если вы в поисках быстрого рецепта вкусных пирожков на сковороде из минимального количества ингредиентов, то этот рецепт вам обязательно понравится. Есть два варианта приготовления, с дрожжами и без.
Рецепт опубликовали на YouTube канале LOZOVSKI.
Для заварного теста:
- 3 столовые ложки муки;
- 3 столовых ложки масла;
- 1 стакан крутого кипятка (200 мл воды).
Для дрожжевого теста:
- 30 г свежих дрожжей (или 10-11 г сухих);
- 3 столовые ложки сахара;
- 1 стакан теплой воды (200 мл);
- 1 чайная ложка соли;
- 550 г просеянной муки.
Для начинки:
- 1 кг тушеной капусты;
- или картофельного пюре.
Способ приготовления
Сначала приготовим тесто. Для этого нужно к трем столовым ложкам муки добавить три столовых ложки масла и тщательно перемешать. Затем добавить один стакан кипятка.
Теперь приготовим опару. К 30 г дрожжей добавляем три столовых ложки сахара и вымешиваем.
Добавляем три столовых ложки муки и добавляем 200 г теплой воды. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20-30 минут.
Затем опару добавляем в заварное жидкое тесто, добавляем соль. Все тщательно перемешать, добавить муку и перемешать тесто. Дать тесту постоять еще 20 минут.
Теперь формируем пирожки. Кладем начинку по своему вкусу, тушеную капусту или пюре.
Жарить пирожки на сковороде с двух сторон до готовности.
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