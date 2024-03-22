Как приготовить пирожки на сковороде быстро и вкусно – удачный рецепт

Жареные пирожки. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Если вы в поисках быстрого рецепта вкусных пирожков на сковороде из минимального количества ингредиентов, то этот рецепт вам обязательно понравится. Есть два варианта приготовления, с дрожжами и без.

Рецепт опубликовали на YouTube канале LOZOVSKI.

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Для заварного теста:

3 столовые ложки муки;

3 столовых ложки масла;

1 стакан крутого кипятка (200 мл воды).

Для дрожжевого теста:

30 г свежих дрожжей (или 10-11 г сухих);

3 столовые ложки сахара;

1 стакан теплой воды (200 мл);

1 чайная ложка соли;

550 г просеянной муки.

Для начинки:

1 кг тушеной капусты;

или картофельного пюре.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто. Для этого нужно к трем столовым ложкам муки добавить три столовых ложки масла и тщательно перемешать. Затем добавить один стакан кипятка.

Приготовление опары. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Теперь приготовим опару. К 30 г дрожжей добавляем три столовых ложки сахара и вымешиваем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Добавляем три столовых ложки муки и добавляем 200 г теплой воды. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20-30 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Затем опару добавляем в заварное жидкое тесто, добавляем соль. Все тщательно перемешать, добавить муку и перемешать тесто. Дать тесту постоять еще 20 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Теперь формируем пирожки. Кладем начинку по своему вкусу, тушеную капусту или пюре.

Начинка из капусты. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Жарить пирожки на сковороде с двух сторон до готовности.

Жареные пирожки. Фото: YouTube @LOZOVSKI

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