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Рецепт вкуснейших пирожков на заварном тесте "минутка"

22 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирожки на сковороде быстро и вкусно – удачный рецепт
Жареные пирожки. Фото: YouTube @LOZOVSKI
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если вы в поисках быстрого рецепта вкусных пирожков на сковороде из минимального количества ингредиентов, то этот рецепт вам обязательно понравится. Есть два варианта приготовления, с дрожжами и без.

Рецепт опубликовали на YouTube канале LOZOVSKI.

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Для заварного теста:

  • 3 столовые ложки муки;
  • 3 столовых ложки масла;
  • 1 стакан крутого кипятка (200 мл воды).

Для дрожжевого теста:

  • 30 г свежих дрожжей (или 10-11 г сухих);
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 1 стакан теплой воды (200 мл);
  • 1 чайная ложка соли;
  • 550 г просеянной муки.

Для начинки:

  • 1 кг тушеной капусты;
  • или картофельного пюре.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто. Для этого нужно к трем столовым ложкам муки добавить три столовых ложки масла и тщательно перемешать. Затем добавить один стакан кипятка.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Теперь приготовим опару. К 30 г дрожжей добавляем три столовых ложки сахара и вымешиваем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Добавляем три столовых ложки муки и добавляем 200 г теплой воды. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20-30 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Затем опару добавляем в заварное жидкое тесто, добавляем соль. Все тщательно перемешать, добавить муку и перемешать тесто. Дать тесту постоять еще 20 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Теперь формируем пирожки. Кладем начинку по своему вкусу, тушеную капусту или пюре.

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Начинка из капусты. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Жарить пирожки на сковороде с двух сторон до готовности.

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Жареные пирожки. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

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пирожки на сковороде
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