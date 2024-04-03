Як приготувати смачний маринад для свинини – покроковий рецепт.

Рецепт дуже смачного маринаду для шашлику зі свинини — виходить м'який та соковитий
Такий маринад чудово відтінює смак м'яса, томатний і цибульний сік роблять м'ясо ще м'якшим і ніжнішим, а олія допомагає спеціям і маринаду проникнути глибше в шари м'яса. Збережіть цей рецепт і обов'язково спробуйте, коли зберетеся на шашлики.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
На 1 кг свинини (свинячої шиї) вам знадобиться:
- цибуля 2 шт. (250 г);
- сіль 1 ч.л. без гірки (за смаком);
- олія 1 ст.л;
- мелений перець 0,5 ч.л.;
- томатний сік 200мл.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати сіль і добре перем'яти, щоб цибуля пустила максимальну кількість соку.
Додати перець, олію, томатний сік. Перемішати.
Залишити м'ясо маринуватися на 12-24 години у холодильнику.
Чим більше м'ясо маринується, тим більш насиченого смаку воно набуває.
Перед смаженням рекомендуємо дати м'ясу прогрітися до кімнатної температури, так воно швидше просмажиться.
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