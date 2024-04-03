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Рецепт дуже смачного маринаду для шашлику зі свинини — виходить м'який та соковитий

3 квітня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачний маринад для свинини – покроковий рецепт.
Шашлик та овочі. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий маринад чудово відтінює смак м'яса, томатний і цибульний сік роблять м'ясо ще м'якшим і ніжнішим, а олія допомагає спеціям і маринаду проникнути глибше в шари м'яса. Збережіть цей рецепт і обов'язково спробуйте, коли зберетеся на шашлики.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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На 1 кг свинини (свинячої шиї) вам знадобиться:

  • цибуля 2 шт. (250 г);
  • сіль 1 ч.л. без гірки (за смаком);
  • олія 1 ст.л;
  • мелений перець 0,5 ч.л.;
  • томатний сік 200мл.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати сіль і добре перем'яти, щоб цибуля пустила максимальну кількість соку.

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Цибуля та сіль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати перець, олію, томатний сік. Перемішати.

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Цибуля, олія та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити м'ясо маринуватися на 12-24 години у холодильнику.

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Томатний сік. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чим більше м'ясо маринується, тим більш насиченого смаку воно набуває.

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед смаженням рекомендуємо дати м'ясу прогрітися до кімнатної температури, так воно швидше просмажиться.

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М'ясо у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, як слід розпалити багаття і де цього робити не можна.

Також ми розповідали про хитрощі, які допоможуть швидко очистити решітку для шашлику.

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свинина

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