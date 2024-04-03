Как приготовить вкусный маринад для свинины — пошаговый рецепт.

Рецепт очень вкусного маринада для шашлыка из свинины — получается мягкий и сочный
Такой маринад прекрасно оттеняет вкус мяса, томатный и луковый сок делают мясо еще мягче и нежнее, а растительное масло помогает специям и маринаду проникнуть глубже в слои мяса. Сохраните этот рецепт и обязательно попробуйте, когда соберетесь на шашлыки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
На 1 кг свинины (свиной шеи) вам понадобится:
- лук 2 шт. (250 г);
- соль 1 ч.л. без горки (по вкусу);
- растительное масло 1 ст.л.;
- молотый перец 0,5 ч.л.;
- томатный сок 200 мл.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить соль и хорошо перемять, чтобы лук пустил максимальное количество сока.
Добавить перец, растительное масло, томатный сок. Перемешать.
Оставить мясо мариноваться на 12-24 часа в холодильнике.
Чем больше мясо маринуется, тем более насыщенный вкус оно получает.
Перед жаркой рекомендуем дать мясу прогреться до комнатной температуры, так оно быстрее прожарится.
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