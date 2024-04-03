Как приготовить вкусный маринад для свинины — пошаговый рецепт.

Шашлык и овощи. Фото: Freepik

Такой маринад прекрасно оттеняет вкус мяса, томатный и луковый сок делают мясо еще мягче и нежнее, а растительное масло помогает специям и маринаду проникнуть глубже в слои мяса. Сохраните этот рецепт и обязательно попробуйте, когда соберетесь на шашлыки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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На 1 кг свинины (свиной шеи) вам понадобится:

лук 2 шт. (250 г);

соль 1 ч.л. без горки (по вкусу);

растительное масло 1 ст.л.;

молотый перец 0,5 ч.л.;

томатный сок 200 мл.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить соль и хорошо перемять, чтобы лук пустил максимальное количество сока.

Лук и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить перец, растительное масло, томатный сок. Перемешать.

Лук, растительное масло и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить мясо мариноваться на 12-24 часа в холодильнике.

Томатный сок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чем больше мясо маринуется, тем более насыщенный вкус оно получает.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед жаркой рекомендуем дать мясу прогреться до комнатной температуры, так оно быстрее прожарится.

Мясо в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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