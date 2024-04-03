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Рецепт очень вкусного маринада для шашлыка из свинины — получается мягкий и сочный

3 апреля 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вкусный маринад для свинины — пошаговый рецепт.
Шашлык и овощи. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой маринад прекрасно оттеняет вкус мяса, томатный и луковый сок делают мясо еще мягче и нежнее, а растительное масло помогает специям и маринаду проникнуть глубже в слои мяса. Сохраните этот рецепт и обязательно попробуйте, когда соберетесь на шашлыки

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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На 1 кг свинины (свиной шеи) вам понадобится:

  • лук 2 шт. (250 г);
  • соль 1 ч.л. без горки (по вкусу);
  • растительное масло 1 ст.л.;
  • молотый перец 0,5 ч.л.;
  • томатный сок 200 мл. 

Способ приготовления 

Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить соль и хорошо перемять, чтобы лук пустил максимальное количество сока.

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Лук и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить перец, растительное масло, томатный сок. Перемешать.

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Лук, растительное масло и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить мясо мариноваться на 12-24 часа в холодильнике.

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Томатный сок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чем больше мясо маринуется, тем более насыщенный вкус оно получает.

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Кусочки свинины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед жаркой рекомендуем дать мясу прогреться до комнатной температуры, так оно быстрее прожарится.

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Мясо в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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