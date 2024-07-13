Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт дуже смачного та ароматного лимонного печива arrow

Рецепт дуже смачного та ароматного лимонного печива

13 липня 2024 07:50
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачне лимонне печиво, яке дуже просто готується — покрокове приготування
Лимонне печиво. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт лимонного печива точно вартий вашої уваги. Готується дуже просто та легко. Ароматне печиво, яке сподобається всім без винятку. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • вершкове масло 100 г;
  • цукрова пудра 100 г;
  • ванільний цукор 1 пакетик;
  • яйце 1 шт.;
  • сік лимона 2 ст. л.;
  • цедра одного лимона;
  • борошно 250 г;
  • розпушувач 1 ч. л. 

Спосіб приготування 

До вершкового масла додайте 1 яйце та пакетик ванільного цукру. Поєднайте все разом.

null
Вершкове масло. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте цукрову пудру та добре все перемішайте.  Після цього візьміть один лимон, та натріть його цедру на тертці. Натирайте лише жовту частину, бо біла кисла і печиво у кінцевому рахунку може вийти занадто кислим. 

null
Цедра лимона. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте цедру до тіста та додайте 2 столові ложки лимонного соку. Перемійшайте все. Додайте тісто та 1 чайну ложку розпушувача для тіста. Знову перемішайте тісто. Накрийте його харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин. За цей час воно стане більш еластичним.

null
Приготування печива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 30 хвилин дістаньте тісто та сформуйте з нього невеликі кульки.

null
Приготування печива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обмокнути їх у цукрову пудру зі всіх сторін та викладіть на пергамент і відправляйте в духовку, або ж в мультипіч на 10-12 хвилин на 180 ºС.

null
Приготування печива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

лайфхаки печінка рецепти пиріг до чаю лимон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня