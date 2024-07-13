Смачне лимонне печиво, яке дуже просто готується — покрокове приготування

Рецепт дуже смачного та ароматного лимонного печива
Цей рецепт лимонного печива точно вартий вашої уваги. Готується дуже просто та легко. Ароматне печиво, яке сподобається всім без винятку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- вершкове масло 100 г;
- цукрова пудра 100 г;
- ванільний цукор 1 пакетик;
- яйце 1 шт.;
- сік лимона 2 ст. л.;
- цедра одного лимона;
- борошно 250 г;
- розпушувач 1 ч. л.
Спосіб приготування
До вершкового масла додайте 1 яйце та пакетик ванільного цукру. Поєднайте все разом.
Додайте цукрову пудру та добре все перемішайте. Після цього візьміть один лимон, та натріть його цедру на тертці. Натирайте лише жовту частину, бо біла кисла і печиво у кінцевому рахунку може вийти занадто кислим.
Додайте цедру до тіста та додайте 2 столові ложки лимонного соку. Перемійшайте все. Додайте тісто та 1 чайну ложку розпушувача для тіста. Знову перемішайте тісто. Накрийте його харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин. За цей час воно стане більш еластичним.
Через 30 хвилин дістаньте тісто та сформуйте з нього невеликі кульки.
Обмокнути їх у цукрову пудру зі всіх сторін та викладіть на пергамент і відправляйте в духовку, або ж в мультипіч на 10-12 хвилин на 180 ºС.
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