Смачне лимонне печиво, яке дуже просто готується — покрокове приготування

Лимонне печиво. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Цей рецепт лимонного печива точно вартий вашої уваги. Готується дуже просто та легко. Ароматне печиво, яке сподобається всім без винятку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

вершкове масло 100 г;

цукрова пудра 100 г;

ванільний цукор 1 пакетик;

яйце 1 шт.;

сік лимона 2 ст. л.;

цедра одного лимона;

борошно 250 г;

розпушувач 1 ч. л.

Спосіб приготування

До вершкового масла додайте 1 яйце та пакетик ванільного цукру. Поєднайте все разом.

Вершкове масло. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте цукрову пудру та добре все перемішайте. Після цього візьміть один лимон, та натріть його цедру на тертці. Натирайте лише жовту частину, бо біла кисла і печиво у кінцевому рахунку може вийти занадто кислим.

Цедра лимона. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте цедру до тіста та додайте 2 столові ложки лимонного соку. Перемійшайте все. Додайте тісто та 1 чайну ложку розпушувача для тіста. Знову перемішайте тісто. Накрийте його харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин. За цей час воно стане більш еластичним.

Приготування печива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 30 хвилин дістаньте тісто та сформуйте з нього невеликі кульки.

Приготування печива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обмокнути їх у цукрову пудру зі всіх сторін та викладіть на пергамент і відправляйте в духовку, або ж в мультипіч на 10-12 хвилин на 180 ºС.

Приготування печива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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