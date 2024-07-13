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Рецепт вкусного и ароматного лимонного печенья

13 июля 2024 07:50
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусное лимонное печенье, очень просто готовящееся — пошаговое приготовление
Лимонное печенье. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт лимонного печенья точно стоит вашего внимания. Готовится очень просто и легко. Ароматное печенье, которое понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло 100 г;
  • сахарная пудра 100 г;
  • ванильный сахар 1 пакетик;
  • яйцо 1 шт.;
  • сок лимона 2 ст. л.;
  • цедра одного лимона;
  • мука 250 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л.

Способ приготовления

К сливочному маслу добавьте 1 яйцо и пакетик ванильного сахара. Соедините все вместе.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте. После этого возьмите один лимон и натрите его цедру на терке. Натирайте только желтую часть, потому что белая кислая и печенье может получиться слишком кислым.

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Цедра лимона. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте цедру в тесто и добавьте 2 столовые ложки лимонного сока. Перемешайте все. Добавьте в тесто и 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Снова перемешайте тесто. Накройте его пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 30 минут. За это время оно станет более эластичным.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 30 минут достаньте тесто и сформуйте из него небольшие шарики.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обмокните их в сахарную пудру со всех сторон, выложите на пергамент и отправляйте в духовку или в мультипечь на 10-12 минут на 180 ºС.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раньше мы писали о хрустящем и вкусном печенье с изюмом по рецепту бабушки.

Также мы рассказывали о шоколадных пирожных без выпечки — вкусе детства.

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