Вкусное лимонное печенье, очень просто готовящееся — пошаговое приготовление

Лимонное печенье. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Этот рецепт лимонного печенья точно стоит вашего внимания. Готовится очень просто и легко. Ароматное печенье, которое понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

сливочное масло 100 г;

сахарная пудра 100 г;

ванильный сахар 1 пакетик;

яйцо 1 шт.;

сок лимона 2 ст. л.;

цедра одного лимона;

мука 250 г;

разрыхлитель 1 ч. л.

Способ приготовления

К сливочному маслу добавьте 1 яйцо и пакетик ванильного сахара. Соедините все вместе.

Сливочное масло. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте. После этого возьмите один лимон и натрите его цедру на терке. Натирайте только желтую часть, потому что белая кислая и печенье может получиться слишком кислым.

Цедра лимона. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте цедру в тесто и добавьте 2 столовые ложки лимонного сока. Перемешайте все. Добавьте в тесто и 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Снова перемешайте тесто. Накройте его пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 30 минут. За это время оно станет более эластичным.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 30 минут достаньте тесто и сформуйте из него небольшие шарики.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обмокните их в сахарную пудру со всех сторон, выложите на пергамент и отправляйте в духовку или в мультипечь на 10-12 минут на 180 ºС.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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