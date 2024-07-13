Вкусное лимонное печенье, очень просто готовящееся — пошаговое приготовление

Рецепт вкусного и ароматного лимонного печенья
Этот рецепт лимонного печенья точно стоит вашего внимания. Готовится очень просто и легко. Ароматное печенье, которое понравится всем без исключения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- сливочное масло 100 г;
- сахарная пудра 100 г;
- ванильный сахар 1 пакетик;
- яйцо 1 шт.;
- сок лимона 2 ст. л.;
- цедра одного лимона;
- мука 250 г;
- разрыхлитель 1 ч. л.
Способ приготовления
К сливочному маслу добавьте 1 яйцо и пакетик ванильного сахара. Соедините все вместе.
Добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте. После этого возьмите один лимон и натрите его цедру на терке. Натирайте только желтую часть, потому что белая кислая и печенье может получиться слишком кислым.
Добавьте цедру в тесто и добавьте 2 столовые ложки лимонного сока. Перемешайте все. Добавьте в тесто и 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Снова перемешайте тесто. Накройте его пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 30 минут. За это время оно станет более эластичным.
Через 30 минут достаньте тесто и сформуйте из него небольшие шарики.
Обмокните их в сахарную пудру со всех сторон, выложите на пергамент и отправляйте в духовку или в мультипечь на 10-12 минут на 180 ºС.
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