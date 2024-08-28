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Рецепт дуже смачної запіканки з лавашем за 30 хвилин — ідеально до сніданку

28 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт дуже смачної запіканки з лавашем за 30 хвилин — ідеально до сніданку
Запіканка з лаваша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Запіканка з лавашем за 30 хвилин — це чудовий вибір для швидкого та смачного сніданку. Ніжний лаваш, поєднаний із соковитою начинкою, створює ідеальну страву, яка не потребує багато часу на приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • лаваш;
  • ковбаса 150 г;
  • сир (можна твердий або ж сулугуні чи моцареллы) 100 г;
  • яйця 5 шт;
  • молоко 180 мл;
  • сіль та перець за смаком. 

Спосіб приготування 

Лаваші складаємо гармошкою і перекладаємо у деко. На кільця нарізаємо ковбасу і викладаємо поміж лаваш. Можете ставити у кожну кишеню, можете через одну.

лаваш на сніданок
Лаваш у формі для запікання. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сир нарізаємо на скибочки і викладаємо так само, як і ковбасу. У мисці збиваємо яйця з молоком, додаємо сіль та спеції.

що приготувати на сніданок
Лаваш та ковбаса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Заливаємо лаваш і кладемо готуватися на 25-30 хвилин при 180 ºС.

рецепт сніданку з лаваша
Приготування запіканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобляться вода та борошно.

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