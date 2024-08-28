Рецепт дуже смачної запіканки з лавашем за 30 хвилин — ідеально до сніданку

Запіканка з лаваша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Запіканка з лавашем за 30 хвилин — це чудовий вибір для швидкого та смачного сніданку. Ніжний лаваш, поєднаний із соковитою начинкою, створює ідеальну страву, яка не потребує багато часу на приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

лаваш;

ковбаса 150 г;

сир (можна твердий або ж сулугуні чи моцареллы) 100 г;

яйця 5 шт;

молоко 180 мл;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Лаваші складаємо гармошкою і перекладаємо у деко. На кільця нарізаємо ковбасу і викладаємо поміж лаваш. Можете ставити у кожну кишеню, можете через одну.

Лаваш у формі для запікання. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сир нарізаємо на скибочки і викладаємо так само, як і ковбасу. У мисці збиваємо яйця з молоком, додаємо сіль та спеції.

Лаваш та ковбаса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Заливаємо лаваш і кладемо готуватися на 25-30 хвилин при 180 ºС.

Приготування запіканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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