Рецепт дуже смачної запіканки з лавашем за 30 хвилин — ідеально до сніданку
Запіканка з лавашем за 30 хвилин — це чудовий вибір для швидкого та смачного сніданку. Ніжний лаваш, поєднаний із соковитою начинкою, створює ідеальну страву, яка не потребує багато часу на приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- лаваш;
- ковбаса 150 г;
- сир (можна твердий або ж сулугуні чи моцареллы) 100 г;
- яйця 5 шт;
- молоко 180 мл;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Лаваші складаємо гармошкою і перекладаємо у деко. На кільця нарізаємо ковбасу і викладаємо поміж лаваш. Можете ставити у кожну кишеню, можете через одну.
Сир нарізаємо на скибочки і викладаємо так само, як і ковбасу. У мисці збиваємо яйця з молоком, додаємо сіль та спеції.
Заливаємо лаваш і кладемо готуватися на 25-30 хвилин при 180 ºС.
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