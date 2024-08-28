Рецепт вкуснейшей запеканки с лавашем за 30 минут — идеально до завтрака
Запеканка с лавашем за 30 минут — это отличный выбор для быстрого и вкусного завтрака. Нежный лаваш, соединенный с сочной начинкой, создает идеальное блюдо, не требующее много времени на приготовление.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- лаваш;
- колбаса 150 г;
- сыр (можно твердый или сулугуни или моцареллы) 100 г;
- яйца 5 шт;
- молоко 180 мл;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Лаваш складываем гармошкой и перекладываем в противень. На кольца нарезаем колбасу и выкладываем между лавашами. Можете ставить в каждый карман, можете через один.
Сыр нарезаем на ломтики и выкладываем так же, как и колбасу. В миске взбиваем яйца с молоком, добавляем соль и специи.
Заливаем лаваш и кладем готовиться на 25-30 минут при 180 ºС.
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