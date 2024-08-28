Рецепт вкуснейшей запеканки с лавашем за 30 минут — идеально до завтрака

Запеканка из лаваша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Запеканка с лавашем за 30 минут — это отличный выбор для быстрого и вкусного завтрака. Нежный лаваш, соединенный с сочной начинкой, создает идеальное блюдо, не требующее много времени на приготовление.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

лаваш;

колбаса 150 г;

сыр (можно твердый или сулугуни или моцареллы) 100 г;

яйца 5 шт;

молоко 180 мл;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Лаваш складываем гармошкой и перекладываем в противень. На кольца нарезаем колбасу и выкладываем между лавашами. Можете ставить в каждый карман, можете через один.

Лаваш в форме для запекания. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сыр нарезаем на ломтики и выкладываем так же, как и колбасу. В миске взбиваем яйца с молоком, добавляем соль и специи.

Лаваш и колбаса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Заливаем лаваш и кладем готовиться на 25-30 минут при 180 ºС.

Приготовление запеканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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