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Рецепт вкуснейшей запеканки с лавашем за 30 минут — идеально до завтрака

28 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт вкуснейшей запеканки с лавашем за 30 минут — идеально до завтрака
Запеканка из лаваша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Запеканка с лавашем за 30 минут — это отличный выбор для быстрого и вкусного завтрака. Нежный лаваш, соединенный с сочной начинкой, создает идеальное блюдо, не требующее много времени на приготовление.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • лаваш;
  • колбаса 150 г;
  • сыр (можно твердый или сулугуни или моцареллы) 100 г;
  • яйца 5 шт;
  • молоко 180 мл;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Лаваш складываем гармошкой и перекладываем в противень. На кольца нарезаем колбасу и выкладываем между лавашами. Можете ставить в каждый карман, можете через один.

лаваш на завтрак
Лаваш в форме для запекания. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сыр нарезаем на ломтики и выкладываем так же, как и колбасу. В миске взбиваем яйца с молоком, добавляем соль и специи.

что приготовить на завтрак
Лаваш и колбаса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Заливаем лаваш и кладем готовиться на 25-30 минут при 180 ºС.

рецепт завтрака из лаваша
Приготовление запеканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

лайфхаки рецепты запеканки идея для завтрака лаваш

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