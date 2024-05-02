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Рецепт ефектного вишневого соусу до м’яса

2 травня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати вишневий соус до м’яса — найкращий рецепт.
Соус до м’яса. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Натуральний, домашній соус до м'яса — чудова альтернатива магазинному кетчупу. Здивуйте своїх рідних витонченим смаком. Такий соус можна зберігати в холодильнику та використовувати за потреби. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • вишні 1 кг;
  • цукор 300 г;
  • сіль 1 ч.л.;
  • перець чорний (мелений) 1 ч.л.;
  • перець червонй (мелений) 1 ч.л.;
  • паприка (солодка/копчена) 1 ч.л.;
  • коріандр (мелений) 1 ч.л.;
  • карі 1 ч.л.;
  • часник 3 зубці.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно видалити кісточки з вишень. 

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Вишні в каструлі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Поставити вишні на вогонь, додати воду, цукор та довести до кипіння. 

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Приготування соусу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати сіль, спеції та часник. Варити кілька хвилин до загусання.

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Вишневий соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовий соус розлити по баночках та поставити в холодильник для зберігання.

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Вишневий соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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соус

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