Як приготувати вишневий соус до м’яса — найкращий рецепт.

Соус до м’яса. Фото: Freepik

Натуральний, домашній соус до м'яса — чудова альтернатива магазинному кетчупу. Здивуйте своїх рідних витонченим смаком. Такий соус можна зберігати в холодильнику та використовувати за потреби.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

вишні 1 кг;

цукор 300 г;

сіль 1 ч.л.;

перець чорний (мелений) 1 ч.л.;

перець червонй (мелений) 1 ч.л.;

паприка (солодка/копчена) 1 ч.л.;

коріандр (мелений) 1 ч.л.;

карі 1 ч.л.;

часник 3 зубці.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно видалити кісточки з вишень.

Вишні в каструлі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Поставити вишні на вогонь, додати воду, цукор та довести до кипіння.

Приготування соусу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати сіль, спеції та часник. Варити кілька хвилин до загусання.

Вишневий соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовий соус розлити по баночках та поставити в холодильник для зберігання.

Вишневий соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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