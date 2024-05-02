Як приготувати вишневий соус до м’яса — найкращий рецепт.

Рецепт ефектного вишневого соусу до м’яса
Натуральний, домашній соус до м'яса — чудова альтернатива магазинному кетчупу. Здивуйте своїх рідних витонченим смаком. Такий соус можна зберігати в холодильнику та використовувати за потреби.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- вишні 1 кг;
- цукор 300 г;
- сіль 1 ч.л.;
- перець чорний (мелений) 1 ч.л.;
- перець червонй (мелений) 1 ч.л.;
- паприка (солодка/копчена) 1 ч.л.;
- коріандр (мелений) 1 ч.л.;
- карі 1 ч.л.;
- часник 3 зубці.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно видалити кісточки з вишень.
Поставити вишні на вогонь, додати воду, цукор та довести до кипіння.
Додати сіль, спеції та часник. Варити кілька хвилин до загусання.
Готовий соус розлити по баночках та поставити в холодильник для зберігання.
Раніше ми писали про бешамель — дієві поради, як приготувати цей соус без грудочок.
Ще ми розповідали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні.
Також ми розповідали про смачний і швидкий перекус з батона та консерви за одну хвилину.
Читайте Новини.LIVE!