Как приготовить вишневый соус к мясу – лучший рецепт.

Соус для мяса. Фото: Freepik

Натуральный, домашний соус к мясу — отличная альтернатива магазинному кетчупу. Удивите своих родных утонченным вкусом. Такой соус можно хранить в холодильнике и использовать при необходимости.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

вишни 1 кг;

сахар 300 г;

соль 1 ч.л.;

перец черный (молотый) 1 ч.л.;

перец красный (молотый) 1 ч.л.;

паприка (сладкая/копченая) 1 ч.л.;

кориандр (молотый) 1 ч.л.;

карри 1 ч.л.;

чеснок 3 зубца.

Способ приготовления

Сначала нужно удалить косточки из вишен.

Вишни в кастрюле. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Поставить вишни на огонь, добавить воду, сахар и довести до кипения.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить соль, специи и чеснок. Варить несколько минут до загустения.

Вишневый соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовый соус разлить по баночкам и поставить в холодильник для хранения.

Вишневый соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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