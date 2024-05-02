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Рецепт эффектного вишневого соуса к мясу

2 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вишневый соус к мясу – лучший рецепт.
Соус для мяса. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Натуральный, домашний соус к мясу — отличная альтернатива магазинному кетчупу. Удивите своих родных утонченным вкусом. Такой соус можно хранить в холодильнике и использовать при необходимости.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • вишни 1 кг;
  • сахар 300 г;
  • соль 1 ч.л.;
  • перец черный (молотый) 1 ч.л.;
  • перец красный (молотый) 1 ч.л.;
  • паприка (сладкая/копченая) 1 ч.л.;
  • кориандр (молотый) 1 ч.л.;
  • карри 1 ч.л.;
  • чеснок 3 зубца.

Способ приготовления

Сначала нужно удалить косточки из вишен.

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Вишни в кастрюле. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Поставить вишни на огонь, добавить воду, сахар и довести до кипения.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить соль, специи и чеснок. Варить несколько минут до загустения.

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Вишневый соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовый соус разлить по баночкам и поставить в холодильник для хранения.

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Вишневый соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о бешамеле — действенных советах, как приготовить этот соус без комочков.

Еще мы рассказывали о шашлыке из скумбрии — простом и вкусном рецепте рыбы на огне.

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рецепты
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мясо
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соус

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