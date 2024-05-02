Как приготовить вишневый соус к мясу – лучший рецепт.

Рецепт эффектного вишневого соуса к мясу
Натуральный, домашний соус к мясу — отличная альтернатива магазинному кетчупу. Удивите своих родных утонченным вкусом. Такой соус можно хранить в холодильнике и использовать при необходимости.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- вишни 1 кг;
- сахар 300 г;
- соль 1 ч.л.;
- перец черный (молотый) 1 ч.л.;
- перец красный (молотый) 1 ч.л.;
- паприка (сладкая/копченая) 1 ч.л.;
- кориандр (молотый) 1 ч.л.;
- карри 1 ч.л.;
- чеснок 3 зубца.
Способ приготовления
Сначала нужно удалить косточки из вишен.
Поставить вишни на огонь, добавить воду, сахар и довести до кипения.
Добавить соль, специи и чеснок. Варить несколько минут до загустения.
Готовый соус разлить по баночкам и поставить в холодильник для хранения.
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