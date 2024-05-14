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Рецепт фантастичного смачного капустяного пирога на сковороді

14 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати капустяний пиріг на сковороді — простий покроковий рецепт
Пиріг з капустою. Фото: YouTube @shefkuhar1
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт випічки з капустою, пирога, який готується на сковороді. На смак ця страва просто фантастична, обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо страви з Шефкухарем

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг капусти;
  • 1 картоплина;
  • 3 яйця;
  • 3 ст. л. крохмалю;
  • 150 г сиру;
  • сіль;
  • перець;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Потім викладаємо її на пательню з рослинною олією та накриваємо кришкою. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @shefkuhar1

Натерти одну картоплю, додати курячі яйця, сіль та перець. Все ретельно перемішати. Додати три столові ложки крохмалю. Перемішати до однорідного стану. 

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Яйця та спеції. Фото: YouTube @shefkuhar1

Капусту готувати до готовності, охолодити до кімнатної температури та додати до яєць з крохмалем. 

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Капуста на пательні. Фото: YouTube @shefkuhar1

Половину капусти викласти на пательню. Зверху додати тертий сир та накрити другою половиною капусти. 

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Капуста та сир. Фото: YouTube @shefkuhar1

Смажити з двох сторін до золотої скоринки. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @shefkuhar1

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пиріг з капустою

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