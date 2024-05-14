Як приготувати капустяний пиріг на сковороді — простий покроковий рецепт

Рецепт фантастичного смачного капустяного пирога на сковороді
Це рецепт випічки з капустою, пирога, який готується на сковороді. На смак ця страва просто фантастична, обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо страви з Шефкухарем.
Вам знадобиться:
- 1 кг капусти;
- 1 картоплина;
- 3 яйця;
- 3 ст. л. крохмалю;
- 150 г сиру;
- сіль;
- перець;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Потім викладаємо її на пательню з рослинною олією та накриваємо кришкою.
Натерти одну картоплю, додати курячі яйця, сіль та перець. Все ретельно перемішати. Додати три столові ложки крохмалю. Перемішати до однорідного стану.
Капусту готувати до готовності, охолодити до кімнатної температури та додати до яєць з крохмалем.
Половину капусти викласти на пательню. Зверху додати тертий сир та накрити другою половиною капусти.
Смажити з двох сторін до золотої скоринки.
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