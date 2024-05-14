Як приготувати капустяний пиріг на сковороді — простий покроковий рецепт

Пиріг з капустою. Фото: YouTube @shefkuhar1

Це рецепт випічки з капустою, пирога, який готується на сковороді. На смак ця страва просто фантастична, обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо страви з Шефкухарем.

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Вам знадобиться:

1 кг капусти;

1 картоплина;

3 яйця;

3 ст. л. крохмалю;

150 г сиру;

сіль;

перець;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Потім викладаємо її на пательню з рослинною олією та накриваємо кришкою.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @shefkuhar1

Натерти одну картоплю, додати курячі яйця, сіль та перець. Все ретельно перемішати. Додати три столові ложки крохмалю. Перемішати до однорідного стану.

Яйця та спеції. Фото: YouTube @shefkuhar1

Капусту готувати до готовності, охолодити до кімнатної температури та додати до яєць з крохмалем.

Капуста на пательні. Фото: YouTube @shefkuhar1

Половину капусти викласти на пательню. Зверху додати тертий сир та накрити другою половиною капусти.

Капуста та сир. Фото: YouTube @shefkuhar1

Смажити з двох сторін до золотої скоринки.

Приготування пирога. Фото: YouTube @shefkuhar1

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