Как приготовить капустный пирог на сковороде – простой пошаговый рецепт

Рецепт фантастического вкусного капустного пирога на сковороде
Это рецепт выпечки с капустой, пирога, который готовится на сковороде. По вкусу это блюдо просто фантастическое, обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо страви з Шефкухарем.
Вам понадобится:
- 1 кг капусты;
- 1 картофелина;
- 3 яйца;
- 3 ст. л. крахмала;
- 150 г творога;
- соль;
- перец;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту. Затем выкладываем ее на сковороду с растительным маслом и накрываем крышкой.
Натереть картофель, добавить куриные яйца, соль и перец. Все тщательно перемешать. Добавить три столовых ложки крахмала. Перемешать до однородного состояния.
Капусту готовить до готовности, охладить до комнатной температуры и добавить в яйца с крахмалом.
Половину капусты выложить на сковороду. Сверху добавить тертый сыр и накрыть второй половиной капусты.
Жарить с двух сторон до золотой корочки.
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