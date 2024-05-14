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Рецепт фантастического вкусного капустного пирога на сковороде

14 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить капустный пирог на сковороде – простой пошаговый рецепт
Пирог с капустой. Фото: YouTube @shefkuhar1
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт выпечки с капустой, пирога, который готовится на сковороде. По вкусу это блюдо просто фантастическое, обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо страви з Шефкухарем.

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Вам понадобится:

  • 1 кг капусты;
  • 1 картофелина;
  • 3 яйца;
  • 3 ст. л. крахмала;
  • 150 г творога;
  • соль;
  • перец;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту. Затем выкладываем ее на сковороду с растительным маслом и накрываем крышкой.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @shefkuhar1

Натереть картофель, добавить куриные яйца, соль и перец. Все тщательно перемешать. Добавить три столовых ложки крахмала. Перемешать до однородного состояния.

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Яйца и специи. Фото: YouTube @shefkuhar1

Капусту готовить до готовности, охладить до комнатной температуры и добавить в яйца с крахмалом.

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Капуста на сковороде. Фото: YouTube @shefkuhar1

Половину капусты выложить на сковороду. Сверху добавить тертый сыр и накрыть второй половиной капусты.

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Капуста и сыр. Фото: YouTube @shefkuhar1

Жарить с двух сторон до золотой корочки.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @shefkuhar1

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

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пирог с капустой

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