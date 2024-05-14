Как приготовить капустный пирог на сковороде – простой пошаговый рецепт

Пирог с капустой. Фото: YouTube @shefkuhar1

Это рецепт выпечки с капустой, пирога, который готовится на сковороде. По вкусу это блюдо просто фантастическое, обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо страви з Шефкухарем.

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Вам понадобится:

1 кг капусты;

1 картофелина;

3 яйца;

3 ст. л. крахмала;

150 г творога;

соль;

перец;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту. Затем выкладываем ее на сковороду с растительным маслом и накрываем крышкой.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @shefkuhar1

Натереть картофель, добавить куриные яйца, соль и перец. Все тщательно перемешать. Добавить три столовых ложки крахмала. Перемешать до однородного состояния.

Яйца и специи. Фото: YouTube @shefkuhar1

Капусту готовить до готовности, охладить до комнатной температуры и добавить в яйца с крахмалом.

Капуста на сковороде. Фото: YouTube @shefkuhar1

Половину капусты выложить на сковороду. Сверху добавить тертый сыр и накрыть второй половиной капусты.

Капуста и сыр. Фото: YouTube @shefkuhar1

Жарить с двух сторон до золотой корочки.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @shefkuhar1

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