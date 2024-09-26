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Рецепт фаршированого перцю без рису — смачна начинка з грибами та м'ясом

26 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Фаршировані перці без рису — простий покроковий рецепт приготування
Фаршировані перці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Фарширований перець без рису — це ідеальний вибір для тих, хто хоче спробувати щось нове. Цей рецепт стане вашим фаворитом після першого разу, адже він поєднує в собі легкість приготування та насичений смак, який підкорить всю родину!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • перець 4 шт;
  • куряче філе або стегна 300 г;
  • печериці 200 г;
  • помідор 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • твердий сир 100 г;
  • яйце 1 шт;
  • майонез або сметана 1 ст.л.
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування 

Нарізати цибулю чверть кільцями, печериці — кубиками. Спочатку обсмажити цибулю до м’якості, потім додати гриби і смажити до золотистого кольору.

рецепт фаршированих перців
Печериці та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Дрібно нарізати куряче філе, натерти твердий сир і нарізати помідор. Додати яйце, майонез, сіль, перець і добре перемішати. Перець розрізати навпіл, очистити від насіння і щільно викласти начинку.

рецепт фаршированих перців без рису
Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для випікання змастити олією, викласти перець, накрити фольгою і випікати 30-35 хвилин при температурі 180°C.

простий рецепт фаршированих перців без рису
Начинка для перців. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Після цього відкрити перець, посипати твердим сиром і випікати ще 10 хвилин, підвищивши температуру до 200°C.

смачний рецепт фаршированих перців без рису
Фаршировані перці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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лайфхаки м'ясо рецепти фаршировані перці солодкий перець

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