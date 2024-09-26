Фаршировані перці без рису — простий покроковий рецепт приготування

Фаршировані перці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Фарширований перець без рису — це ідеальний вибір для тих, хто хоче спробувати щось нове. Цей рецепт стане вашим фаворитом після першого разу, адже він поєднує в собі легкість приготування та насичений смак, який підкорить всю родину!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

перець 4 шт;

куряче філе або стегна 300 г;

печериці 200 г;

помідор 1 шт;

цибуля 1 шт;

твердий сир 100 г;

яйце 1 шт;

майонез або сметана 1 ст.л.

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю чверть кільцями, печериці — кубиками. Спочатку обсмажити цибулю до м’якості, потім додати гриби і смажити до золотистого кольору.

Печериці та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Дрібно нарізати куряче філе, натерти твердий сир і нарізати помідор. Додати яйце, майонез, сіль, перець і добре перемішати. Перець розрізати навпіл, очистити від насіння і щільно викласти начинку.

Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для випікання змастити олією, викласти перець, накрити фольгою і випікати 30-35 хвилин при температурі 180°C.

Начинка для перців. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Після цього відкрити перець, посипати твердим сиром і випікати ще 10 хвилин, підвищивши температуру до 200°C.

Фаршировані перці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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