Фаршировані перці без рису — простий покроковий рецепт приготування

Рецепт фаршированого перцю без рису — смачна начинка з грибами та м'ясом
Фарширований перець без рису — це ідеальний вибір для тих, хто хоче спробувати щось нове. Цей рецепт стане вашим фаворитом після першого разу, адже він поєднує в собі легкість приготування та насичений смак, який підкорить всю родину!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- перець 4 шт;
- куряче філе або стегна 300 г;
- печериці 200 г;
- помідор 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- твердий сир 100 г;
- яйце 1 шт;
- майонез або сметана 1 ст.л.
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю чверть кільцями, печериці — кубиками. Спочатку обсмажити цибулю до м’якості, потім додати гриби і смажити до золотистого кольору.
Дрібно нарізати куряче філе, натерти твердий сир і нарізати помідор. Додати яйце, майонез, сіль, перець і добре перемішати. Перець розрізати навпіл, очистити від насіння і щільно викласти начинку.
Форму для випікання змастити олією, викласти перець, накрити фольгою і випікати 30-35 хвилин при температурі 180°C.
Після цього відкрити перець, посипати твердим сиром і випікати ще 10 хвилин, підвищивши температуру до 200°C.
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