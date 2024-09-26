Фаршированные перцы без риса – простой пошаговый рецепт приготовления.

Рецепт фаршированного перца без риса — вкусная начинка с грибами и мясом
Фаршированный перец без риса — это идеальный выбор для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое. Этот рецепт станет вашим фаворитом после первого раза, ведь он сочетает в себе легкость приготовления и вкус, который покорит всю семью!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- перец 4 шт;
- куриное филе или бедра 300 г;
- шампиньоны 200 г;
- помидор 1 шт;
- лук 1 шт;
- твердый творог 100 г;
- яйцо 1 шт;
- майонез или сметана 1 ст.л.
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать лук четвертью кольцами, шампиньоны — кубиками. Сначала обжарить лук до мягкости, затем добавить грибы и жарить до золотистого цвета.
Мелко нарезать куриное филе, натереть сыр и нарезать помидор. Добавить яйцо, майонез, соль, перец и хорошо перемешать. Перец разрезать пополам, очистить от семян и выложить плотно начинку.
Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить перец, накрыть фольгой и выпекать 30-35 минут при температуре 180 °C.
После этого открыть перец, посыпать сыром и выпекать еще 10 минут, повысив температуру до 200 °C.
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