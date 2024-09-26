Фаршированные перцы без риса – простой пошаговый рецепт приготовления.

Фаршированные перцы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Фаршированный перец без риса — это идеальный выбор для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое. Этот рецепт станет вашим фаворитом после первого раза, ведь он сочетает в себе легкость приготовления и вкус, который покорит всю семью!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

перец 4 шт;

куриное филе или бедра 300 г;

шампиньоны 200 г;

помидор 1 шт;

лук 1 шт;

твердый творог 100 г;

яйцо 1 шт;

майонез или сметана 1 ст.л.

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук четвертью кольцами, шампиньоны — кубиками. Сначала обжарить лук до мягкости, затем добавить грибы и жарить до золотистого цвета.

Шампиньоны и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Мелко нарезать куриное филе, натереть сыр и нарезать помидор. Добавить яйцо, майонез, соль, перец и хорошо перемешать. Перец разрезать пополам, очистить от семян и выложить плотно начинку.

Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить перец, накрыть фольгой и выпекать 30-35 минут при температуре 180 °C.

Начинка для перцев. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

После этого открыть перец, посыпать сыром и выпекать еще 10 минут, повысив температуру до 200 °C.

Фаршированные перцы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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