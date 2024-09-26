Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт фаршированного перца без риса — вкусная начинка с грибами и мясом arrow

Рецепт фаршированного перца без риса — вкусная начинка с грибами и мясом

26 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Фаршированные перцы без риса – простой пошаговый рецепт приготовления.
Фаршированные перцы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Фаршированный перец без риса — это идеальный выбор для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое. Этот рецепт станет вашим фаворитом после первого раза, ведь он сочетает в себе легкость приготовления и вкус, который покорит всю семью!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • перец 4 шт;
  • куриное филе или бедра 300 г;
  • шампиньоны 200 г;
  • помидор 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • твердый творог 100 г;
  • яйцо 1 шт;
  • майонез или сметана 1 ст.л.
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук четвертью кольцами, шампиньоны — кубиками. Сначала обжарить лук до мягкости, затем добавить грибы и жарить до золотистого цвета.

рецепт фаршированных перцев
Шампиньоны и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Мелко нарезать куриное филе, натереть сыр и нарезать помидор. Добавить яйцо, майонез, соль, перец и хорошо перемешать. Перец разрезать пополам, очистить от семян и выложить плотно начинку.

рецепт фаршированных перцев без риса
Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить перец, накрыть фольгой и выпекать 30-35 минут при температуре 180 °C.

простой рецепт фаршированных перцев без риса
Начинка для перцев. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

После этого открыть перец, посыпать сыром и выпекать еще 10 минут, повысив температуру до 200 °C.

вкусный рецепт фаршированных перцев без риса
Фаршированные перцы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

лайфхаки мясо рецепты фаршированный перец сладкий перец

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:50 В Украине изменились цены на топливо — сколько стоит бензин на АЗС сегодня

05:47 Рецепт фаршированного перца без риса — вкусная начинка с грибами и мясом

04:05 "Азову" нужны врачи неотложных состояний — какие требования и условия

02:35 В Киеве раздались повторные звуки взрывов

01:58 В Киеве слышны звуки взрывов

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

01:47 В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы дронов

01:32 Муж получил повестку и стал баптистом, чтобы его не мобилизовали

00:59 Лига Европы — "Динамо" проиграло "Лацио" в стартовом матче сезона

00:30 Видеосъемка действий ТЦК — в каких случаях можно сесть в тюрьму

00:01 Нардеп объяснил, кого могут мобилизовать после 50 лет

05:50 В Украине изменились цены на топливо — сколько стоит бензин на АЗС сегодня

05:47 Рецепт фаршированного перца без риса — вкусная начинка с грибами и мясом

04:05 "Азову" нужны врачи неотложных состояний — какие требования и условия

02:35 В Киеве раздались повторные звуки взрывов

01:58 В Киеве слышны звуки взрывов

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

01:47 В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы дронов

01:32 Муж получил повестку и стал баптистом, чтобы его не мобилизовали

00:59 Лига Европы — "Динамо" проиграло "Лацио" в стартовом матче сезона

00:30 Видеосъемка действий ТЦК — в каких случаях можно сесть в тюрьму

00:01 Нардеп объяснил, кого могут мобилизовать после 50 лет

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

24 сентября 2024
Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации