Як приготувати незвичайні млинці до Масляної — відео та фото рецепт

Млинці в сиропі. Фото: YouTube @evadaren

Млинці для цього рецепту підійдуть будь-які, тільки робіть їх трохи щільнішими, щоб вони зберегли форму в соусі. Цукор можете брати звичайний, але тростинний надає особливий карамельний смак і робить їх темнішими. В ідеалі використовувати апельсиновий лікер для фламбування, але з ромом теж буде смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

молоко 500 г;

борошно пшеничне 200 г;

масло вершкове (розтопити) 35 г;

олія рослинна 2 ст.л;

цукор 1 ст. з гіркою;

сода 12ч.л;

сіль 1\2ч.л.

Для соусу:

апельсиновий сік із м'якоттю 400 г;

тростинний цукор 50 г;

цедра апельсинова 2-3 ст.

вершкове масло|мастило| 40 г;

ром (в ідеалі апельсиновий лікер) 50 г;

смажені мигдальні пелюстки для подачі.

Спосіб приготування

Змішуємо борошно, сіль, соду, цукор.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Додаємо молоко, розмішуємо до однорідного стану.

Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Додаємо обидва види олії, ще раз розмішуємо. Даємо тісту постояти 10 хвилин.

Млинець на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо на змащеній олією сковороді по 1-2 хвилини. з кожного боку.

Вершкове масло та сироп. Фото: YouTube @evadaren

Для соусу в розігріту пательню наливаємо апельсиновий сік, додаємо цукор та цедру. Готуємо до розчинення цукру, помішуючи. Кладемо вершкове масло і доводимо соус до кипіння. Викладаємо млинці, через 30 секунд перевертаємо.

Млинці в сиропі. Фото: YouTube @evadaren

Тепер переходимо до фламбування, наливаємо спиртне та акуратно підпалюємо.

Млинці на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Коли вщухне вогонь, викладаємо млинці на блюдо, присипаємо мигдальними пелюстками і миттєво насолоджуємося.

Готові млинці. Фото: YouTube @evadaren

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