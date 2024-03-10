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Рецепт французьких млинців "Креп Сюзетт" — збережіть до Масляної

10 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати незвичайні млинці до Масляної — відео та фото рецепт
Млинці в сиропі. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Млинці для цього рецепту підійдуть будь-які, тільки робіть їх трохи щільнішими, щоб вони зберегли форму в соусі. Цукор можете брати звичайний, але тростинний надає особливий карамельний смак і робить їх темнішими. В ідеалі використовувати апельсиновий лікер для фламбування, але з ромом теж буде смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • молоко 500 г;
  • борошно пшеничне 200 г;
  • масло вершкове (розтопити) 35 г;
  • олія рослинна 2 ст.л;
  • цукор 1 ст. з гіркою;
  • сода 12ч.л;
  • сіль 1\2ч.л.

Для соусу:

  • апельсиновий сік із м'якоттю 400 г;
  • тростинний цукор 50 г;
  • цедра апельсинова 2-3 ст.
  • вершкове масло|мастило| 40 г;
  • ром (в ідеалі апельсиновий лікер) 50 г;
  • смажені мигдальні пелюстки для подачі.

Спосіб приготування

Змішуємо борошно, сіль, соду, цукор.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Додаємо молоко, розмішуємо до однорідного стану.

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Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Додаємо обидва види олії, ще раз розмішуємо. Даємо тісту постояти 10 хвилин.

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Млинець на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо на змащеній олією сковороді по 1-2 хвилини. з кожного боку.

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Вершкове масло та сироп. Фото: YouTube @evadaren

Для соусу в розігріту пательню наливаємо апельсиновий сік, додаємо цукор та цедру. Готуємо до розчинення цукру, помішуючи. Кладемо вершкове масло і доводимо соус до кипіння. Викладаємо млинці, через 30 секунд перевертаємо.

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Млинці в сиропі. Фото: YouTube @evadaren

Тепер переходимо до фламбування, наливаємо спиртне та акуратно підпалюємо.

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Млинці на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Коли вщухне вогонь, викладаємо млинці на блюдо, присипаємо мигдальними пелюстками і миттєво насолоджуємося.

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Готові млинці. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Також ми розповідали рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

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млинці
Масниця

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