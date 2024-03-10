Як приготувати незвичайні млинці до Масляної — відео та фото рецепт

Рецепт французьких млинців "Креп Сюзетт" — збережіть до Масляної
Млинці для цього рецепту підійдуть будь-які, тільки робіть їх трохи щільнішими, щоб вони зберегли форму в соусі. Цукор можете брати звичайний, але тростинний надає особливий карамельний смак і робить їх темнішими. В ідеалі використовувати апельсиновий лікер для фламбування, але з ромом теж буде смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- молоко 500 г;
- борошно пшеничне 200 г;
- масло вершкове (розтопити) 35 г;
- олія рослинна 2 ст.л;
- цукор 1 ст. з гіркою;
- сода 12ч.л;
- сіль 1\2ч.л.
Для соусу:
- апельсиновий сік із м'якоттю 400 г;
- тростинний цукор 50 г;
- цедра апельсинова 2-3 ст.
- вершкове масло|мастило| 40 г;
- ром (в ідеалі апельсиновий лікер) 50 г;
- смажені мигдальні пелюстки для подачі.
Спосіб приготування
Змішуємо борошно, сіль, соду, цукор.
Додаємо молоко, розмішуємо до однорідного стану.
Додаємо обидва види олії, ще раз розмішуємо. Даємо тісту постояти 10 хвилин.
Випікаємо на змащеній олією сковороді по 1-2 хвилини. з кожного боку.
Для соусу в розігріту пательню наливаємо апельсиновий сік, додаємо цукор та цедру. Готуємо до розчинення цукру, помішуючи. Кладемо вершкове масло і доводимо соус до кипіння. Викладаємо млинці, через 30 секунд перевертаємо.
Тепер переходимо до фламбування, наливаємо спиртне та акуратно підпалюємо.
Коли вщухне вогонь, викладаємо млинці на блюдо, присипаємо мигдальними пелюстками і миттєво насолоджуємося.
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