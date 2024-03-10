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Рецепт французских блинчиков "Креп Сюзетт" — сохраните к Масленице

10 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить необычные блины к Масленице — видео рецепт
Блины в сиропе. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Блины для этого рецепта подойдут любые, только делайте их чуть плотнее, чтобы они сохранили форму в соусе. Сахар можете брать обычный, но тростниковый придаёт особый карамельный вкус и делает их темнее. В идеале использовать апельсиновый ликёр для фламбирования, но с ромом тоже получится вкусно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • молоко 500 г;
  • мука пшеничная 200 г;
  • масло сливочное (растопить) 35 г;
  • масло растительное 2 ст.л;
  • сахар 1 ст.л. с горкой;
  • сода 1\2ч.л;
  • соль 1\2ч.л.

Для соуса:

  • апельсиновый сок с мякотью 400 г;
  • тростниковый сахар 50 г;
  • цедра апельсиновая 2-3 ст.л;
  • сливочное масло 40 г;
  • ром (в идеале апельсиновый ликёр) 50 г;
  • жареные миндальные лепестки для подачи. 

Способ приготовления 

Смешиваем муку, соль, соду, сахар.

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Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Добавляем молоко, размешиваем до однородного состояния.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Добавляем оба вида масла, еще раз размешиваем. Даём тесту постоять 10 минут.

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Блин на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем на смазанной растительным маслом сковороде по 1-2 минуты. с каждой стороны.

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Сливочное масло и сироп. Фото: YouTube @evadaren

Для соуса в разогретый сотейник наливаем апельсиновый сок, добавляем сахар и цедру. Готовим до растворения сахара, помешивая. Кладём сливочное масло и доводим соус до кипения. Выкладываем блинчики, через 30 секунд переворачиваем. 

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Блины в сиропе. Фото: YouTube @evadaren

Теперь переходим к фламбированию, наливаем спиртное и аккуратно поджигаем.

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Блины на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Когда утихнет огонь, выкладываем блинчики на блюдо, присыпаем миндальными лепестками и незамедлительно наслаждаемся.

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Готовые блины. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали про идеальные блины на завтрак от шеф-повара Евгений Клопотенко. 

Также мы рассказывали рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак. 

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