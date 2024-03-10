Как приготовить необычные блины к Масленице — видео рецепт

Рецепт французских блинчиков "Креп Сюзетт" — сохраните к Масленице
Блины для этого рецепта подойдут любые, только делайте их чуть плотнее, чтобы они сохранили форму в соусе. Сахар можете брать обычный, но тростниковый придаёт особый карамельный вкус и делает их темнее. В идеале использовать апельсиновый ликёр для фламбирования, но с ромом тоже получится вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- молоко 500 г;
- мука пшеничная 200 г;
- масло сливочное (растопить) 35 г;
- масло растительное 2 ст.л;
- сахар 1 ст.л. с горкой;
- сода 1\2ч.л;
- соль 1\2ч.л.
Для соуса:
- апельсиновый сок с мякотью 400 г;
- тростниковый сахар 50 г;
- цедра апельсиновая 2-3 ст.л;
- сливочное масло 40 г;
- ром (в идеале апельсиновый ликёр) 50 г;
- жареные миндальные лепестки для подачи.
Способ приготовления
Смешиваем муку, соль, соду, сахар.
Добавляем молоко, размешиваем до однородного состояния.
Добавляем оба вида масла, еще раз размешиваем. Даём тесту постоять 10 минут.
Выпекаем на смазанной растительным маслом сковороде по 1-2 минуты. с каждой стороны.
Для соуса в разогретый сотейник наливаем апельсиновый сок, добавляем сахар и цедру. Готовим до растворения сахара, помешивая. Кладём сливочное масло и доводим соус до кипения. Выкладываем блинчики, через 30 секунд переворачиваем.
Теперь переходим к фламбированию, наливаем спиртное и аккуратно поджигаем.
Когда утихнет огонь, выкладываем блинчики на блюдо, присыпаем миндальными лепестками и незамедлительно наслаждаемся.
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