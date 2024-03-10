Как приготовить необычные блины к Масленице — видео рецепт

Блины в сиропе. Фото: YouTube @evadaren

Блины для этого рецепта подойдут любые, только делайте их чуть плотнее, чтобы они сохранили форму в соусе. Сахар можете брать обычный, но тростниковый придаёт особый карамельный вкус и делает их темнее. В идеале использовать апельсиновый ликёр для фламбирования, но с ромом тоже получится вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

молоко 500 г;

мука пшеничная 200 г;

масло сливочное (растопить) 35 г;

масло растительное 2 ст.л;

сахар 1 ст.л. с горкой;

сода 1\2ч.л;

соль 1\2ч.л.

Для соуса:

апельсиновый сок с мякотью 400 г;

тростниковый сахар 50 г;

цедра апельсиновая 2-3 ст.л;

сливочное масло 40 г;

ром (в идеале апельсиновый ликёр) 50 г;

жареные миндальные лепестки для подачи.

Способ приготовления

Смешиваем муку, соль, соду, сахар.

Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Добавляем молоко, размешиваем до однородного состояния.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Добавляем оба вида масла, еще раз размешиваем. Даём тесту постоять 10 минут.

Блин на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем на смазанной растительным маслом сковороде по 1-2 минуты. с каждой стороны.

Сливочное масло и сироп. Фото: YouTube @evadaren

Для соуса в разогретый сотейник наливаем апельсиновый сок, добавляем сахар и цедру. Готовим до растворения сахара, помешивая. Кладём сливочное масло и доводим соус до кипения. Выкладываем блинчики, через 30 секунд переворачиваем.

Блины в сиропе. Фото: YouTube @evadaren

Теперь переходим к фламбированию, наливаем спиртное и аккуратно поджигаем.

Блины на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Когда утихнет огонь, выкладываем блинчики на блюдо, присыпаем миндальными лепестками и незамедлительно наслаждаемся.

Готовые блины. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали про идеальные блины на завтрак от шеф-повара Евгений Клопотенко.

Также мы рассказывали рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак.