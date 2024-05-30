Ідеальна полунична запіканка на сніданок — рецепт з фото та відео.

Рецепт французької запіканки з полуницею на сніданок
Автор рецепту Єва Дарен поділилася ідеальним варіантом літньої випічки з ягодами. Легке млинцеве тісто і багато ягід. У класичному варіанті готується з вишнею, але можна використовувати будь-які фрукти та ягоди, на цей раз із полуницею, оскільки зараз самий сезон.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- яйце 4 шт;
- молоко 400 г;
- вершкове масло 70 г;
- цукор 130 г;
- ваніль 2 г;
- сіль 1/3 ч.л;
- борошно 130 г;
- полуниця 500 р.
Спосіб приготування
Змащуємо форму вершковим маслом та присипаємо цукром.
Змішуємо яйця, цукор, ваніль, сіль і трохи збиваємо міксером. Ще раз ретельно все збиваємо додавши молоко, борошно та розтоплене вершкове масло.
Викладаємо нарізану полуницю у форму та заливаємо тістом.
Випікаємо 50-60 хв. за температури 180 °C. Він повинен схопитися згори.
Дістаємо з духовки і даємо трохи постояти. За бажання присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося ніжним десертом.
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