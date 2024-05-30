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Рецепт французької запіканки з полуницею на сніданок

30 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна полунична запіканка на сніданок — рецепт з фото та відео.
Запіканка з полуницею. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Автор рецепту Єва Дарен поділилася ідеальним варіантом літньої випічки з ягодами. Легке млинцеве тісто і багато ягід. У класичному варіанті готується з вишнею, але можна використовувати будь-які фрукти та ягоди, на цей раз із полуницею, оскільки зараз самий сезон.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • яйце 4 шт;
  • молоко 400 г;
  • вершкове масло 70 г;
  • цукор 130 г;
  • ваніль 2 г;
  • сіль 1/3 ч.л;
  • борошно 130 г;
  • полуниця 500 р.

Спосіб приготування

Змащуємо форму вершковим маслом та присипаємо цукром.

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Форма для випікання. Фото: YouTube @evadaren

Змішуємо яйця, цукор, ваніль, сіль і трохи збиваємо міксером. Ще раз ретельно все збиваємо додавши молоко, борошно та розтоплене вершкове масло.

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Нарізана полуниця. Фото: YouTube @evadaren

Викладаємо нарізану полуницю у форму та заливаємо тістом.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо 50-60 хв. за температури 180 °C. Він повинен схопитися згори.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @evadaren

Дістаємо з духовки і даємо трохи постояти. За бажання присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося ніжним десертом.

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Пиріг з полуницею. Фото: YouTube @evadaren

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