Ідеальна полунична запіканка на сніданок — рецепт з фото та відео.

Запіканка з полуницею. Фото: YouTube @evadaren

Автор рецепту Єва Дарен поділилася ідеальним варіантом літньої випічки з ягодами. Легке млинцеве тісто і багато ягід. У класичному варіанті готується з вишнею, але можна використовувати будь-які фрукти та ягоди, на цей раз із полуницею, оскільки зараз самий сезон.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

яйце 4 шт;

молоко 400 г;

вершкове масло 70 г;

цукор 130 г;

ваніль 2 г;

сіль 1/3 ч.л;

борошно 130 г;

полуниця 500 р.

Спосіб приготування

Змащуємо форму вершковим маслом та присипаємо цукром.

Форма для випікання. Фото: YouTube @evadaren

Змішуємо яйця, цукор, ваніль, сіль і трохи збиваємо міксером. Ще раз ретельно все збиваємо додавши молоко, борошно та розтоплене вершкове масло.

Нарізана полуниця. Фото: YouTube @evadaren

Викладаємо нарізану полуницю у форму та заливаємо тістом.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо 50-60 хв. за температури 180 °C. Він повинен схопитися згори.

Приготування пирога. Фото: YouTube @evadaren

Дістаємо з духовки і даємо трохи постояти. За бажання присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося ніжним десертом.

Пиріг з полуницею. Фото: YouTube @evadaren

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