Идеальна клубничная запеканка на завтрак — рецепт с фото и видео

Рецепт французской запеканки с клубникой к завтраку
Автор рецепта Ева Дарен поделилась идеальным вариантом летней выпечки с ягодами. Легкое блинное тесто и много ягод. В классическом варианте готовится с вишней, но можно использовать любые фрукты и ягоды, в этот раз с клубникой, поскольку сейчас самый сезон.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- яйцо 4 шт;
- молоко 400 г;
- сливочное масло 70 г;
- сaxap 130 г;
- ваниль 2 г;
- соль 1/3 ч.л;
- мука 130 г;
- клубника 500 г.
Способ приготовления
Смазываем форму сливочным маслом и присыпаем сахаром.
Смешиваем яйца, сахар, ваниль, соль и немного взбиваем миксером. Ещё раз тщательно всё взбиваем добавив молоко, муку и растопленное сливочное масло.
Выкладываем нарезанную клубнику в форму и заливаем тестом.
Выпекаем 50-60 мин. при температуре 180 °C. Он должен схватиться сверху.
Достаем из духовки и даем немного постоять. При желании присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся нежным десертом.
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