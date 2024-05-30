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Рецепт французской запеканки с клубникой к завтраку

30 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальна клубничная запеканка на завтрак — рецепт с фото и видео
Запеканка с клубникой. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Автор рецепта Ева Дарен поделилась идеальным вариантом летней выпечки с ягодами. Легкое блинное тесто и много ягод. В классическом варианте готовится с вишней, но можно использовать любые фрукты и ягоды, в этот раз с клубникой, поскольку сейчас самый сезон.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • яйцо 4 шт;
  • молоко 400 г;
  • сливочное масло 70 г;
  • сaxap 130 г;
  • ваниль 2 г;
  • соль  1/3 ч.л;
  • мука 130 г;
  • клубника 500 г.

Способ приготовления

Смазываем форму сливочным маслом и присыпаем сахаром.

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Форма для выпекания. Фото: YouTube @evadaren

Смешиваем яйца, сахар, ваниль, соль и немного взбиваем миксером. Ещё раз тщательно всё взбиваем добавив молоко, муку и растопленное сливочное масло.

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Нарезаная клубника. Фото: YouTube @evadaren

Выкладываем нарезанную клубнику в форму и заливаем тестом.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем 50-60 мин. при температуре 180 °C. Он должен схватиться сверху.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @evadaren

Достаем из духовки и даем немного постоять. При желании присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся нежным десертом.

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Пирог с клубникой. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

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