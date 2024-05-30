Идеальна клубничная запеканка на завтрак — рецепт с фото и видео

Запеканка с клубникой. Фото: YouTube @evadaren

Автор рецепта Ева Дарен поделилась идеальным вариантом летней выпечки с ягодами. Легкое блинное тесто и много ягод. В классическом варианте готовится с вишней, но можно использовать любые фрукты и ягоды, в этот раз с клубникой, поскольку сейчас самый сезон.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

яйцо 4 шт;

молоко 400 г;

сливочное масло 70 г;

сaxap 130 г;

ваниль 2 г;

соль 1/3 ч.л;

мука 130 г;

клубника 500 г.

Способ приготовления

Смазываем форму сливочным маслом и присыпаем сахаром.

Форма для выпекания. Фото: YouTube @evadaren

Смешиваем яйца, сахар, ваниль, соль и немного взбиваем миксером. Ещё раз тщательно всё взбиваем добавив молоко, муку и растопленное сливочное масло.

Нарезаная клубника. Фото: YouTube @evadaren

Выкладываем нарезанную клубнику в форму и заливаем тестом.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем 50-60 мин. при температуре 180 °C. Он должен схватиться сверху.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @evadaren

Достаем из духовки и даем немного постоять. При желании присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся нежным десертом.

Пирог с клубникой. Фото: YouTube @evadaren

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