Гарбузові кекси з горіхами для дітей — покроковий рецепт приготування

Рецепт гарбузових кексів з горіхами — корисна та смачна випічка для дітей
Гарбузові кекси з горіхами — чудовий варіант для частування дітей. Смачні, корисні та прості у приготуванні, вони стануть улюбленим десертом у вашому домі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Красиво їсти.
Вам знадобиться (на 14 кексів):
- тертий гарбуз 240 г;
- масло вершкове 60 г;
- олія рослинна 60 мл;
- цукор 6 ст. л.;
- яйця 2 шт.;
- сметана або йогурт 2 ст. л.;
- борошно 7 ст.л. (180 г);
- по 1 ч. л. розпушувача та соди;
- кориця та мускатний горіх (по 1 ч. л.);
- сіль;
- горіхи 80 г.
Спосіб приготування
Гарбуз почистити та натерти на дрібній тертці.
Перемішати 60 г вершкового масла та 60 г рослинної олії. Додати 6 столових ложок цукру та збити. Додати два яйця та збити. Потім додати 2 столові ложки сметани або йогурту й ще раз все збити.
Додати до тіста гарбуз, борошно та перемішати. Потім додати одну чайну ложку соди та одну чайну ложку розпушувача.
Додати мускатний горіх, корицю, горіхи та трохи солі. Все перемішати. Викладаємо тісто в форми для кексів. Випікати за температури 180 ºС протягом 30 хвилин.
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