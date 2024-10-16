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Рецепт гарбузових кексів з горіхами — корисна та смачна випічка для дітей

16 жовтня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Гарбузові кекси з горіхами для дітей — покроковий рецепт приготування
Гарбузові кекси. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti
Оксана Харченко - Редактор

Гарбузові кекси з горіхами — чудовий варіант для частування дітей. Смачні, корисні та прості у приготуванні, вони стануть улюбленим десертом у вашому домі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Красиво їсти

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Вам знадобиться (на 14 кексів): 

  • тертий гарбуз 240 г;
  • масло вершкове 60 г;
  • олія рослинна 60 мл;
  • цукор 6 ст. л.;
  • яйця 2 шт.;
  • сметана або йогурт 2 ст. л.;
  • борошно 7 ст.л. (180 г);
  • по 1 ч. л. розпушувача та соди;
  • кориця та мускатний горіх (по 1 ч. л.);
  • сіль;
  • горіхи 80 г. 

Спосіб приготування 

Гарбуз почистити та натерти на дрібній тертці. 

рецепт гарбузових кексів з горіхами
Тертий гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Перемішати 60 г вершкового масла та 60 г рослинної олії. Додати 6 столових ложок цукру та збити. Додати два яйця та збити. Потім додати 2 столові ложки сметани або йогурту й ще раз все збити. 

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Тісто з гарбузом. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Додати до тіста гарбуз, борошно та перемішати. Потім додати одну чайну ложку соди та одну чайну ложку розпушувача.

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Приготування кексів. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Додати мускатний горіх, корицю, горіхи та трохи солі. Все перемішати. Викладаємо тісто в форми для кексів. Випікати за температури 180 ºС протягом 30 хвилин. 

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