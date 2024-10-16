Гарбузові кекси з горіхами для дітей — покроковий рецепт приготування

Гарбузові кекси. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Гарбузові кекси з горіхами — чудовий варіант для частування дітей. Смачні, корисні та прості у приготуванні, вони стануть улюбленим десертом у вашому домі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Красиво їсти.

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Вам знадобиться (на 14 кексів):

тертий гарбуз 240 г;

масло вершкове 60 г;

олія рослинна 60 мл;

цукор 6 ст. л.;

яйця 2 шт.;

сметана або йогурт 2 ст. л.;

борошно 7 ст.л. (180 г);

по 1 ч. л. розпушувача та соди;

кориця та мускатний горіх (по 1 ч. л.);

сіль;

горіхи 80 г.

Спосіб приготування

Гарбуз почистити та натерти на дрібній тертці.

Тертий гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Перемішати 60 г вершкового масла та 60 г рослинної олії. Додати 6 столових ложок цукру та збити. Додати два яйця та збити. Потім додати 2 столові ложки сметани або йогурту й ще раз все збити.

Тісто з гарбузом. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Додати до тіста гарбуз, борошно та перемішати. Потім додати одну чайну ложку соди та одну чайну ложку розпушувача.

Приготування кексів. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Додати мускатний горіх, корицю, горіхи та трохи солі. Все перемішати. Викладаємо тісто в форми для кексів. Випікати за температури 180 ºС протягом 30 хвилин.

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