Тыквенные кексы с орехами для детей — пошаговый рецепт приготовления

Тыквенные кексы. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Тыквенные кексы с орехами — отличный вариант для угощения детей. Вкусные, полезные и простые в приготовлении, они станут любимым десертом в вашем доме.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Красиво есть.

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Вам понадобится (на 14 кексов):

тертая тыква 240 г;

масло сливочное 60 г;

масло растительное 60 мл;

сахар 6 ст. л.;

яйца 2 шт.;

сметана или йогурт 2 ст. л.;

мука 7 ст. л. (180 г);

по 1 ч. л. разрыхлителя и соды;

корица и мускатный орех (по 1 ч. л.);

соль;

орехи 80 г.

Способ приготовления

Тыкву почистить и натереть на мелкой терке.

Тертая тыква. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Перемешать 60 г сливочного масла и 60 г растительного. Добавить 6 столовых ложек сахара и взбить. Добавить два яйца и взбить. Затем добавить 2 столовые ложки сметаны или йогурта и еще раз все взбить.

Тесто с тыквой. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Добавить к тесту тыкву, муку и перемешать. Затем добавить одну чайную ложку соды и одну чайную ложку разрыхлителя.

Приготовление кексов. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Добавить мускатный орех, корицу, орехи и три соли. Всё перемешать. Выкладываем тесто в формы для кексов. Выпекать при 180 ºС в течение 30 минут.

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