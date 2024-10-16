Тыквенные кексы с орехами для детей — пошаговый рецепт приготовления

Рецепт тыквенных кексов с орехами — полезная и вкусная выпечка для детей
Тыквенные кексы с орехами — отличный вариант для угощения детей. Вкусные, полезные и простые в приготовлении, они станут любимым десертом в вашем доме.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Красиво есть.
Вам понадобится (на 14 кексов):
- тертая тыква 240 г;
- масло сливочное 60 г;
- масло растительное 60 мл;
- сахар 6 ст. л.;
- яйца 2 шт.;
- сметана или йогурт 2 ст. л.;
- мука 7 ст. л. (180 г);
- по 1 ч. л. разрыхлителя и соды;
- корица и мускатный орех (по 1 ч. л.);
- соль;
- орехи 80 г.
Способ приготовления
Тыкву почистить и натереть на мелкой терке.
Перемешать 60 г сливочного масла и 60 г растительного. Добавить 6 столовых ложек сахара и взбить. Добавить два яйца и взбить. Затем добавить 2 столовые ложки сметаны или йогурта и еще раз все взбить.
Добавить к тесту тыкву, муку и перемешать. Затем добавить одну чайную ложку соды и одну чайную ложку разрыхлителя.
Добавить мускатный орех, корицу, орехи и три соли. Всё перемешать. Выкладываем тесто в формы для кексов. Выпекать при 180 ºС в течение 30 минут.
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