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Рецепт тыквенных кексов с орехами — полезная и вкусная выпечка для детей

16 октября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Тыквенные кексы с орехами для детей — пошаговый рецепт приготовления
Тыквенные кексы. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti
Оксана Харченко - Редактор

Тыквенные кексы с орехами — отличный вариант для угощения детей. Вкусные, полезные и простые в приготовлении, они станут любимым десертом в вашем доме.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Красиво есть.

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Вам понадобится (на 14 кексов):

  • тертая тыква 240 г;
  • масло сливочное 60 г;
  • масло растительное 60 мл;
  • сахар 6 ст. л.;
  • яйца 2 шт.;
  • сметана или йогурт 2 ст. л.;
  • мука 7 ст. л. (180 г);
  • по 1 ч. л. разрыхлителя и соды;
  • корица и мускатный орех (по 1 ч. л.);
  • соль;
  • орехи 80 г.

Способ приготовления

Тыкву почистить и натереть на мелкой терке.

рецепт тыквенных кексов с орехами
Тертая тыква. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Перемешать 60 г сливочного масла и 60 г растительного. Добавить 6 столовых ложек сахара и взбить. Добавить два яйца и взбить. Затем добавить 2 столовые ложки сметаны или йогурта и еще раз все взбить.

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Тесто с тыквой. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Добавить к тесту тыкву, муку и перемешать. Затем добавить одну чайную ложку соды и одну чайную ложку разрыхлителя.

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Приготовление кексов. Фото: Скриншот YouTube @krasivo_esti

Добавить мускатный орех, корицу, орехи и три соли. Всё перемешать. Выкладываем тесто в формы для кексов. Выпекать при 180 ºС в течение 30 минут.

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