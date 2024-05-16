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Рецепт гарячих бутербродів на сніданок — простий та швидкий рецепт

16 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий рецепт гарячих бутербродів на сніданок – покроковий рецепт
Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні гарячі бутерброди на заміну піци. Цей спосіб приготування чудово підходить для сніданку. Обов'язково збережіть цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • ковбаса 100 г;
  • сир 100 г;
  • цибуля 0,5 шт;
  • помідори 100 г;
  • кетчуп 1-2 ст.л;
  • майонез 1-2 ст.
  • батон 6-8 шматочків.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти ковбасу та сир.

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Ковбаса та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім нарізати помідори та цибулю. Додати кетчуп та майонез, все перемішати.

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Помідор нарізаний. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Начинку з ковбасою, сиром та овочами викласти на шматочки батона.

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Приготування бутербродів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти бутерброди на пергамент.

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Приготування бутербродів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати при 180 ºС протягом 10 хвилин.

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Приготування бутербродів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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