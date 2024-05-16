Швидкий рецепт гарячих бутербродів на сніданок – покроковий рецепт

Рецепт гарячих бутербродів на сніданок — простий та швидкий рецепт
Дуже смачні гарячі бутерброди на заміну піци. Цей спосіб приготування чудово підходить для сніданку. Обов'язково збережіть цей рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- ковбаса 100 г;
- сир 100 г;
- цибуля 0,5 шт;
- помідори 100 г;
- кетчуп 1-2 ст.л;
- майонез 1-2 ст.
- батон 6-8 шматочків.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти ковбасу та сир.
Потім нарізати помідори та цибулю. Додати кетчуп та майонез, все перемішати.
Начинку з ковбасою, сиром та овочами викласти на шматочки батона.
Викласти бутерброди на пергамент.
Запікати при 180 ºС протягом 10 хвилин.
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