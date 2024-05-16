Швидкий рецепт гарячих бутербродів на сніданок – покроковий рецепт

Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні гарячі бутерброди на заміну піци. Цей спосіб приготування чудово підходить для сніданку. Обов'язково збережіть цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

ковбаса 100 г;

сир 100 г;

цибуля 0,5 шт;

помідори 100 г;

кетчуп 1-2 ст.л;

майонез 1-2 ст.

батон 6-8 шматочків.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти ковбасу та сир.

Ковбаса та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім нарізати помідори та цибулю. Додати кетчуп та майонез, все перемішати.

Помідор нарізаний. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Начинку з ковбасою, сиром та овочами викласти на шматочки батона.

Приготування бутербродів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти бутерброди на пергамент.

Приготування бутербродів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати при 180 ºС протягом 10 хвилин.

Приготування бутербродів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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