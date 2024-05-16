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Рецепт горячих бутербродов на завтрак — простой и быстрый рецепт

16 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый рецепт горячих бутербродов на завтрак — пошаговый рецепт
Горячие бутерброды. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные горячие бутерброды на замену пицце. Этот способ приготовления замечательно подходит для завтрака. Обязательно сохраните этот рецепт. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • колбаса 100 г;
  • сыр 100 г;
  • лук 0,5 шт;
  • помидоры 100 г;
  • кетчуп 1-2 ст.л;
  • майонез 1-2 ст.л;
  • батон 6-8 кусочков. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо натереть колбасу и сыр. 

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Колбаса и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезать помидоры и лук. Добавить кетчуп и майонез, все перемешать. 

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Нарезанный помидор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Начинку с колбасой, сыром и овощами выложить на кусочки батона. 

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Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить бутерброды на пергамент. 

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Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать при 180 ºС на протяжении 10 минут. 

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Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

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бутерброд с сыром и колбасой

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