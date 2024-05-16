Быстрый рецепт горячих бутербродов на завтрак — пошаговый рецепт

Горячие бутерброды. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные горячие бутерброды на замену пицце. Этот способ приготовления замечательно подходит для завтрака. Обязательно сохраните этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

колбаса 100 г;

сыр 100 г;

лук 0,5 шт;

помидоры 100 г;

кетчуп 1-2 ст.л;

майонез 1-2 ст.л;

батон 6-8 кусочков.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть колбасу и сыр.

Колбаса и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезать помидоры и лук. Добавить кетчуп и майонез, все перемешать.

Нарезанный помидор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Начинку с колбасой, сыром и овощами выложить на кусочки батона.

Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить бутерброды на пергамент.

Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать при 180 ºС на протяжении 10 минут.

Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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