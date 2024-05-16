Быстрый рецепт горячих бутербродов на завтрак — пошаговый рецепт

Рецепт горячих бутербродов на завтрак — простой и быстрый рецепт
Очень вкусные горячие бутерброды на замену пицце. Этот способ приготовления замечательно подходит для завтрака. Обязательно сохраните этот рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- колбаса 100 г;
- сыр 100 г;
- лук 0,5 шт;
- помидоры 100 г;
- кетчуп 1-2 ст.л;
- майонез 1-2 ст.л;
- батон 6-8 кусочков.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть колбасу и сыр.
Затем нарезать помидоры и лук. Добавить кетчуп и майонез, все перемешать.
Начинку с колбасой, сыром и овощами выложить на кусочки батона.
Выложить бутерброды на пергамент.
Запекать при 180 ºС на протяжении 10 минут.
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