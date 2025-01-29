Гречка по-новому з тунцем і овочами — рецепт удвічі смачнішої страви

Гречка та тунець. Фото: smachnenke.com.ua

Звична гречка може заграти новими смаками. Спробуйте рецепт "по-новому" з консервованим тунцем та овочами, і ця ситна та смачна страва стане вашим улюбленим вибором для обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

гречана крупа — 1,5 склянки (~300 г);

вода — 2 склянки;

тунець консервований в олії — 1 банка;

солоні огірки — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Промити гречану крупу та трохи просушити, щоб у ній не залишалося води. Розігріти суху сковорідку, всипати гречку та обсмажити до потріскування.

Влити дві склянки окропу, додати сіль за смаком, зменшити вогонь і варити гречку протягом 10 хвилин. Нарізати солоні огірки невеликими кубиками. Використовувати кисленькі та смачні огірки, не надто солодкі.

Цибулю нарізати чверть кільцями, обсмажити на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Обсмажувати на середньому вогні, щоб цибуля не підгоріла. За бажанням додати дрібку цукру для більш насиченого смаку.

У сотейник з обсмаженою цибулею додати відварену гречку, солоні огірки та банку консервованого тунця разом з олією.

Гречка з тунцем та овочами. Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно перемішати всі інгредієнти та прогріти разом протягом хвилини. Накрити кришкою, зняти з вогню та залишити настоятися 5–7 хвилин.

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