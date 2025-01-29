Гречка по-новому с тунцом и овощами — рецепт вдвое более вкусного блюда

Гречка и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Привычная гречка может заиграть новыми вкусами. Попробуйте рецепт "по-новому" с консервированным тунцом и овощами, и это сытное и вкусное блюдо станет вашим любимым выбором для обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

гречневая крупа — 1,5 стакана (~300 г);

вода — 2 стакана;

тунец консервированный в масле — 1 банка;

соленые огурцы — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Промыть гречневую крупу и немного просушить, чтобы в ней не оставалось воды. Разогреть сухую сковородку, всыпать гречку и обжарить до потрескивания.

Влить два стакана кипятка, добавить соль по вкусу, уменьшить огонь и варить гречку в течение 10 минут. Нарезать соленые огурцы небольшими кубиками. Использовать кисленькие и вкусные огурцы, не слишком сладкие.

Лук нарезать четверть кольцами, обжарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Обжаривать на среднем огне, чтобы лук не подгорел. По желанию добавить щепотку сахара для более насыщенного вкуса.

В сотейник с обжаренным луком добавить отваренную гречку, соленые огурцы и банку консервированного тунца вместе с маслом.

Гречка с тунцом и овощами. Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно перемешать все ингредиенты и прогреть вместе в течение минуты. Накрыть крышкой, снять с огня и оставить настояться 5–7 минут.

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