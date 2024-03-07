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Рецепт гречки "вимагаю добавки" з фаршем та грибами

7 березня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як смачно приготувати гречку з грибами – покроковий відео та фото рецепт
Гречка із фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте так приготувати гречку — ваша родина буде в захваті, це дуже смачно. Гречка з фаршем та грибами підійде як на обід, так і на вечерю. Готується дуже просто, а виходить розсипчаста, ніжна та дуже ароматна.

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш 400 г;
  • печериці 300 г;
  • цибуля 2 шт. (200 г);
  • гречка 150-200 г;
  • часник 2 зубчики;
  • соєвий соус 5-7 ст. (за смаком);
  • чорний мелений перець за смаком;
  • мелений коріандр 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло|мастило| 30 г.

Спосіб приготування

Цибулю та печериці нарізати дрібними кубиками.

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Гречка на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За необхідності гречку помити, обсмажити на сухій сковороді 3-4 хвилини. Так гречка розкриє свій аромат і буде смачнішою та розсипчастішою у готовій страві. Пересипати гречку на блюдо. На сильному вогні обсмажити печериці, доки з них не випарується вся рідина.

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Гриби на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати трохи олії, цибулю і обсмажити гриби з цибулею до рум'яності. Перекласти обсмажені гриби із цибулею до гречки.

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М'ясний фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На сковороді обсмажити фарш до рум'яності. Додати гречку, гриби, цибулю, чорний мелений перець, коріандр, соєвий соус за смаком.

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Гречка та вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити водою, щоб вона покрила гречку, накрити кришкою і томити на маленькому вогні близько 20 хвилин до готовності гречки. За потреби додати води.

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Готовий фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У готову гречку з овочами та фаршем додати подрібнений часник і шматочок вершкового масла. Перемішати та дати настоятися 5-10 хвилин.

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