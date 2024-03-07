Як смачно приготувати гречку з грибами – покроковий відео та фото рецепт

Рецепт гречки "вимагаю добавки" з фаршем та грибами
Спробуйте так приготувати гречку — ваша родина буде в захваті, це дуже смачно. Гречка з фаршем та грибами підійде як на обід, так і на вечерю. Готується дуже просто, а виходить розсипчаста, ніжна та дуже ароматна.
Рецепт опублікувано на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш 400 г;
- печериці 300 г;
- цибуля 2 шт. (200 г);
- гречка 150-200 г;
- часник 2 зубчики;
- соєвий соус 5-7 ст. (за смаком);
- чорний мелений перець за смаком;
- мелений коріандр 0,5 ч. л.;
- вершкове масло|мастило| 30 г.
Спосіб приготування
Цибулю та печериці нарізати дрібними кубиками.
За необхідності гречку помити, обсмажити на сухій сковороді 3-4 хвилини. Так гречка розкриє свій аромат і буде смачнішою та розсипчастішою у готовій страві. Пересипати гречку на блюдо. На сильному вогні обсмажити печериці, доки з них не випарується вся рідина.
Додати трохи олії, цибулю і обсмажити гриби з цибулею до рум'яності. Перекласти обсмажені гриби із цибулею до гречки.
На сковороді обсмажити фарш до рум'яності. Додати гречку, гриби, цибулю, чорний мелений перець, коріандр, соєвий соус за смаком.
Залити водою, щоб вона покрила гречку, накрити кришкою і томити на маленькому вогні близько 20 хвилин до готовності гречки. За потреби додати води.
У готову гречку з овочами та фаршем додати подрібнений часник і шматочок вершкового масла. Перемішати та дати настоятися 5-10 хвилин.
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