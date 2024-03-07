Як смачно приготувати гречку з грибами – покроковий відео та фото рецепт

Гречка із фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спробуйте так приготувати гречку — ваша родина буде в захваті, це дуже смачно. Гречка з фаршем та грибами підійде як на обід, так і на вечерю. Готується дуже просто, а виходить розсипчаста, ніжна та дуже ароматна.

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

фарш 400 г;

печериці 300 г;

цибуля 2 шт. (200 г);

гречка 150-200 г;

часник 2 зубчики;

соєвий соус 5-7 ст. (за смаком);

чорний мелений перець за смаком;

мелений коріандр 0,5 ч. л.;

вершкове масло|мастило| 30 г.

Спосіб приготування

Цибулю та печериці нарізати дрібними кубиками.

Гречка на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За необхідності гречку помити, обсмажити на сухій сковороді 3-4 хвилини. Так гречка розкриє свій аромат і буде смачнішою та розсипчастішою у готовій страві. Пересипати гречку на блюдо. На сильному вогні обсмажити печериці, доки з них не випарується вся рідина.

Гриби на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати трохи олії, цибулю і обсмажити гриби з цибулею до рум'яності. Перекласти обсмажені гриби із цибулею до гречки.

М'ясний фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На сковороді обсмажити фарш до рум'яності. Додати гречку, гриби, цибулю, чорний мелений перець, коріандр, соєвий соус за смаком.

Гречка та вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити водою, щоб вона покрила гречку, накрити кришкою і томити на маленькому вогні близько 20 хвилин до готовності гречки. За потреби додати води.

Готовий фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У готову гречку з овочами та фаршем додати подрібнений часник і шматочок вершкового масла. Перемішати та дати настоятися 5-10 хвилин.

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