Как вкусно приготовить гречку с грибами — пошаговый видео и фото рецепт

Рецепт гречки "требую добавки" с фаршем и грибами
Попробуйте так приготовить гречку — ваша семья будет в восторге, это так вкусно. Гречка с фаршем и грибами подойдет как на обед, так и на ужин. Готовится очень просто, а получается рассыпчатая, нежная и очень ароматная.
Рецепт опубликовано на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фарш 400 г;
- шампиньоны 300 г;
- лук 2 шт. (200 г);
- гречка 150-200 г;
- чеснок 2 зубчика;
- соевый соус 5-7 ст.л. (по вкусу);
- черный молотый перец по вкусу;
- молотый кориандр 0,5 ч.л;
- сливочное масло 30 г.
Способ приготовления
Лук и шампиньоны нарезать мелкими кубиками.
При необходимости гречку помыть, обжарить на сухой сковороде минуты 3-4. Так гречка раскроет свой аромат и будет вкуснее и рассыпчатее в готовом блюде. Пересыпать гречку на блюдо. На сильном огне обжарить шампиньоны, пока из них не выпарится вся жидкость.
Добавить немного растительного масла, лук и обжарить грибы с луком до румяности. Переложить обжаренные грибы с луком к гречке.
На сковороде обжарить фарш до румяности. Добавить гречку, грибы, лук, черный молотый перец, кориандр, соевый соус по вкусу.
Залить водой, чтобы она покрыла гречку, накрыть крышкой и томить на маленьком огне около 20 минут до полной готовности гречки. При необходимости добавить воды.
В готовую гречку с овощами и фаршем добавить измельченный чеснок и кусочек сливочного масла. Перемешать и дать настояться 5-10 минут.
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