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Рецепт гречки "требую добавки" с фаршем и грибами

7 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как вкусно приготовить гречку с грибами — пошаговый видео и фото рецепт
Гречка с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попробуйте так приготовить гречку — ваша семья будет в восторге, это так вкусно. Гречка с фаршем и грибами подойдет как на обед, так и на ужин. Готовится очень просто, а получается рассыпчатая, нежная и очень ароматная. 

Рецепт опубликовано на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • фарш 400 г;
  • шампиньоны 300 г;
  • лук 2 шт. (200 г);
  • гречка 150-200 г;
  • чеснок 2 зубчика;
  • соевый соус 5-7 ст.л. (по вкусу);
  • черный молотый перец по вкусу;
  • молотый кориандр 0,5 ч.л;
  • сливочное масло 30 г. 

Способ приготовления 

Лук и шампиньоны нарезать мелкими кубиками.

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Гречка на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При необходимости гречку помыть, обжарить на сухой сковороде минуты 3-4. Так гречка раскроет свой аромат и будет вкуснее и рассыпчатее в готовом блюде. Пересыпать гречку на блюдо. На сильном огне обжарить шампиньоны, пока из них не выпарится вся жидкость. 

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Грибы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить немного растительного масла, лук и обжарить грибы с луком до румяности. Переложить обжаренные грибы с луком к гречке.

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Мясной фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На сковороде обжарить фарш до румяности. Добавить гречку, грибы, лук, черный молотый перец, кориандр, соевый соус по вкусу. 

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Гречка и сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить водой, чтобы она покрыла гречку, накрыть крышкой и томить на маленьком огне около 20 минут до полной готовности гречки. При необходимости добавить воды.

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Готовый фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В готовую гречку с овощами и фаршем добавить измельченный чеснок и кусочек сливочного масла. Перемешать и дать настояться 5-10 минут.

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