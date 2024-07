Варення з абрикосів на зиму за 20 хвилин — покроковий рецепт приготування

Абрикосовий джем. Фото: YouTube @icandoit411

Чи знаєте ви, що за 20 хвилин можна приготувати густий і гарний джем з абрикосів без загусників? У цьому рецепті лише фрукти і зовсім мало цукру. І головне, без довгого варіння фруктів. Він відмінно підходить як начинка до пирігів та пиріжків, а також для обмазування бісквіту або просто на хліб.

Вам знадобиться:

1 кг абрикосів (без кісточки);

0,5 кг цукру;

1/3 ч. л. лимонної кислоти;

2-3 ст. води.

Вихід 1-1,2 л джему. Це залежить від сорту абрикосів та кількості цукру.

Спосіб приготування

Половинки абрикосів висипати в зручний широкий посуд. Додати 2-3 столові ложки води та 1/3 ч.л лимонної кислоти або 1 чайну ложку лимонного соку.

Абрикоси та цукор. Фото: YouTube @icandoit411

Увімкнути вогонь. Варити фрукти, постійно помішуючи і поступово додаємо цукор невеликими порціями. Додаємо першу порцію цукру (близько 120 г).

Абрикоси та цукор. Фото: YouTube @icandoit411

Доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Готуємо 5 хвилин. Далі додаємо до абрикосів частину цукру. Знову перемішуємо фрукти та варимо ще 5 хвилин.

Приготування джему. Фото: YouTube @icandoit411

Періодично помішуємо абрикоси, щоби не підгоріли. Засипаємо наступну частину цукру, перемішуємо та продовжуємо варити ще 5 хвилин. Тепер додаємо останню частину цукру до абрикосів.

Приготування джему. Фото: YouTube @icandoit411

Продовжуємо варити джем ще 5 хвилин, щоб залишки цукру повністю розчинилися. В результаті виходить однорідний джем зі шматочками абрикосів.

Приготування джему. Фото: YouTube @icandoit411

Відразу розкладаємо джем у заздалегідь простерилізовані банки та закрити їх стерилізованими кришками.

