Варенье из абрикосов на зиму за 20 минут — пошаговый рецепт приготовления

Абрикосовый джем. Фото: YouTube @icandoit411

Знаете ли вы, что за 20 минут можно приготовить густой и красивый джем из абрикосов без загустителей? В этом рецепте только фрукты и совсем мало сахара. И главное, без долгой варки фруктов. Он отлично подходит как начинка к пирогам и пирожкам, а также для обмазывания бисквита или просто на хлеб.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Вам понадобится:

1 кг абрикосов (без косточки);

0,5 кг сахара;

1/3 ч.л. лимонной кислоты;

2-3 ст.л. воды.

Выход 1- 1,2 л джема. Это зависит от сорта абрикосов и количества сахара.

Способ приготовления

Половинки абрикосов высыпать в удобный широкий сосуд. Добавить 2-3 столовые ложки воды и 1/3 ч.л лимонной кислоты или 1 чайную ложку лимонного сока.

Абрикосы и сахар. Фото: YouTube @icandoit411

Включить огонь. Варить фрукты, постоянно помешивая, и постепенно добавляем сахар небольшими порциями. Добавляем первую порцию сахара (около 120 г).

Абрикосы и сахар. Фото: YouTube @icandoit411

Доводим до кипения, постоянно помешивая. Готовим 5 минут. Далее добавляем к абрикосам часть сахара. Снова перемешиваем фрукты и варим еще 5 минут.

Приготовление джема. Фото: YouTube @icandoit411

Периодически помешиваем абрикосы, чтобы не подгорели. Засыпаем следующую часть сахара, перемешиваем и продолжаем варить еще 5 минут. Теперь добавляем последнюю часть сахара в абрикосы.

Приготовление джема. Фото: YouTube @icandoit411

Продолжаем варить джем еще 5 минут, чтобы остатки сахара полностью растворились. В результате получается однородный джем с кусочками абрикосов.

Приготовление джема. Фото: YouTube @icandoit411

Сразу раскладываем джем в заранее простерилизованные банки и закрыть их стерилизованными крышками.

