Варенье из абрикосов на зиму за 20 минут — пошаговый рецепт приготовления

Рецепт густого абрикосового джема на зиму за 20 минут — без загустителей, мало сахара
Знаете ли вы, что за 20 минут можно приготовить густой и красивый джем из абрикосов без загустителей? В этом рецепте только фрукты и совсем мало сахара. И главное, без долгой варки фруктов. Он отлично подходит как начинка к пирогам и пирожкам, а также для обмазывания бисквита или просто на хлеб.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!
Вам понадобится:
- 1 кг абрикосов (без косточки);
- 0,5 кг сахара;
- 1/3 ч.л. лимонной кислоты;
- 2-3 ст.л. воды.
Выход 1- 1,2 л джема. Это зависит от сорта абрикосов и количества сахара.
Способ приготовления
Половинки абрикосов высыпать в удобный широкий сосуд. Добавить 2-3 столовые ложки воды и 1/3 ч.л лимонной кислоты или 1 чайную ложку лимонного сока.
Включить огонь. Варить фрукты, постоянно помешивая, и постепенно добавляем сахар небольшими порциями. Добавляем первую порцию сахара (около 120 г).
Доводим до кипения, постоянно помешивая. Готовим 5 минут. Далее добавляем к абрикосам часть сахара. Снова перемешиваем фрукты и варим еще 5 минут.
Периодически помешиваем абрикосы, чтобы не подгорели. Засыпаем следующую часть сахара, перемешиваем и продолжаем варить еще 5 минут. Теперь добавляем последнюю часть сахара в абрикосы.
Продолжаем варить джем еще 5 минут, чтобы остатки сахара полностью растворились. В результате получается однородный джем с кусочками абрикосов.
Сразу раскладываем джем в заранее простерилизованные банки и закрыть их стерилизованными крышками.
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