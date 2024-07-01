Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт густого абрикосового джема на зиму за 20 минут — без загустителей, мало сахара arrow

Рецепт густого абрикосового джема на зиму за 20 минут — без загустителей, мало сахара

1 июля 2024 17:34
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Варенье из абрикосов на зиму за 20 минут — пошаговый рецепт приготовления
Абрикосовый джем. Фото: YouTube @icandoit411
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Знаете ли вы, что за 20 минут можно приготовить густой и красивый джем из абрикосов без загустителей? В этом рецепте только фрукты и совсем мало сахара. И главное, без долгой варки фруктов. Он отлично подходит как начинка к пирогам и пирожкам, а также для обмазывания бисквита или просто на хлеб.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • 1 кг абрикосов (без косточки);
  • 0,5 кг сахара;
  • 1/3 ч.л. лимонной кислоты;
  • 2-3 ст.л. воды. 

Выход 1- 1,2 л джема. Это зависит от сорта абрикосов и количества сахара.

Способ приготовления 

Половинки абрикосов высыпать в удобный широкий сосуд. Добавить 2-3 столовые ложки воды и 1/3 ч.л лимонной кислоты или 1 чайную ложку лимонного сока. 

null
Абрикосы и сахар. Фото: YouTube @icandoit411

Включить огонь. Варить фрукты, постоянно помешивая, и постепенно добавляем сахар небольшими порциями. Добавляем первую порцию сахара (около 120 г). 

null
Абрикосы и сахар. Фото: YouTube @icandoit411

Доводим до кипения, постоянно помешивая. Готовим 5 минут. Далее добавляем к абрикосам часть сахара. Снова перемешиваем фрукты и варим еще 5 минут. 

null
Приготовление джема. Фото: YouTube @icandoit411

Периодически помешиваем абрикосы, чтобы не подгорели. Засыпаем следующую часть сахара, перемешиваем и продолжаем варить еще 5 минут. Теперь добавляем последнюю часть сахара в абрикосы. 

null
Приготовление джема. Фото: YouTube @icandoit411

Продолжаем варить джем еще 5 минут, чтобы остатки сахара полностью растворились. В результате получается однородный джем с кусочками абрикосов. 

null
Приготовление джема. Фото: YouTube @icandoit411

Сразу раскладываем джем в заранее простерилизованные банки и закрыть их стерилизованными крышками.

Ранее мы писали про рецепт компота из черешни — вкусный и освежающий напиток. 

Еще мы рассказывали про старый рецепт густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет. 

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом клубники в собственном соку — клубничный сироп на зиму. 

консервация абрикос варенье заготовка на зиму джем

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно