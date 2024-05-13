Як приготувати яйце пашот на сніданок — покроковий рецепт для новачків.

Яйце пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Яйце пашот дуже пасує до сніданків. Воно вдало поєднується з сендвічами чи як доповнення до вівсяної каші.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

яйце свіже 1-2 шт.;

вода 1-1.5 л;

оцет яблучний 50 мл.

Спосіб приготування

Одне яйце акуратно розбити в миску, не пошкодивши жовток.

Вода та оцет. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Воду налити в кастрюлю і довести до кипіння. Зменшити вогонь, щоб кипіння було дуже слабким.

Приготування яйця пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додати у воду оцет. У воді зробити кругові рухи ложкою, щоб вийшов вир.

Приготування яйця пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Обережно перелити яйце в центр виру. Злегка підняти яйце знизу, щоб воно не прилипало до дна.

Сендвічі до сніданку. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Варити пашот 2 хвилини і дістати. Яйце посолити і поперчити зверху і відразу подавати до столу.

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