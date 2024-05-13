Як приготувати яйце пашот на сніданок — покроковий рецепт для новачків.

Рецепт яйця пашот до сніданку — покрокова інструкція приготування для новачків
Яйце пашот дуже пасує до сніданків. Воно вдало поєднується з сендвічами чи як доповнення до вівсяної каші.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- яйце свіже 1-2 шт.;
- вода 1-1.5 л;
- оцет яблучний 50 мл.
Спосіб приготування
Одне яйце акуратно розбити в миску, не пошкодивши жовток.
Воду налити в кастрюлю і довести до кипіння. Зменшити вогонь, щоб кипіння було дуже слабким.
Додати у воду оцет. У воді зробити кругові рухи ложкою, щоб вийшов вир.
Обережно перелити яйце в центр виру. Злегка підняти яйце знизу, щоб воно не прилипало до дна.
Варити пашот 2 хвилини і дістати. Яйце посолити і поперчити зверху і відразу подавати до столу.
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