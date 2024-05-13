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Рецепт яйця пашот до сніданку — покрокова інструкція приготування для новачків

13 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати яйце пашот на сніданок — покроковий рецепт для новачків.
Яйце пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Яйце пашот дуже пасує до сніданків. Воно вдало поєднується з сендвічами чи як доповнення до вівсяної каші. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться:

  • яйце свіже 1-2 шт.;
  • вода 1-1.5 л;
  • оцет яблучний 50 мл.

Спосіб приготування

Одне яйце акуратно розбити в миску, не пошкодивши жовток.

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Вода та оцет. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Воду налити в кастрюлю і довести до кипіння. Зменшити вогонь, щоб кипіння було дуже слабким. 

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Приготування яйця пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додати у воду оцет. У воді зробити кругові рухи ложкою, щоб вийшов вир.

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Приготування яйця пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Обережно перелити яйце в центр виру. Злегка підняти яйце знизу, щоб воно не прилипало до дна. 

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Сендвічі до сніданку. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Варити пашот 2 хвилини і дістати. Яйце посолити і поперчити зверху і відразу подавати до столу.

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